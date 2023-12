De Alison Mandel a Luis Slimming y Álex Ortiz: quién es quién de los humoristas del Festival de Viña 2024

¡Viña tiene humor! Ya están confirmados los humoristas que tendrán la siempre difícil labor de subir al escenario de la Quinta Vergara. Un listado concentrado solo en humoristas chilenos, cerrando una posibilidad de incluir a un comediante extranjero (como Laila Roth esta temporada) que estuvo considerada durante el período de negociación.

Finalmente los seis elegidos fueron Alison Mandel, Javiera Contador, Sergio Freire, Luis Slimming, Álex Ortiz y Luis Miranda. Todos con trayectorias diferentes, de hecho los tres primeros ya estuvieron en el escenario de Viña, mientras que los tres últimos serán debutantes ante el “Monstruo”. Eso sí, dos de estos nuevos ya pasaron por Olmué.

Alison Mandel

Reconocida comediante y actriz chilena de teatro, cine y televisión. Ha tenido relevante presencia en programas de humor emblemáticos como El Club de la Comedia donde se consolidó como una de las referentes del Stand Up Comedy en Chile. En el año 2018 estuvo presente en el Festival de Viña del Mar consiguiendo Gaviota de Oro y Plata. Este año ha estado presentándose en Santiago y regiones, además de conducir el podcast Primerizas, junto a Chiqui Aguayo. Culto ya había anticipado que era uno de los nombres en negociación.

Javiera Contador

Actriz y comediante con una vasta trayectoria en teatro, televisión, cine y en el último tiempo a través de la comedia. Tuvo un comentado paso por la Quinta Vergara en el Festival del año 2020, llevándose el cariño del público expresado en una Gaviota de oro y una de plata.

Luis Slimming

También conocido como “Don Comedia” es una figura de reconocida trayectoria en el circuito nacional del Stand Up. A inicios de este 2023 fue invitado a participar en el show del Festival del Huaso de Olmué donde marcó el peak de la jornada con 18,2 puntos de rating. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso, con participación en el programa El Purgatorio de Canal 13 y la actualidad que le da su participación en el podcast El sentido del humor y su programa de entrevistas Entre broma y broma, disponible en YouTube.

Alex Ortiz

Se trata de un comediante que se ha hecho un nombre con su presencia en las plataformas digitales y redes sociales, además de acumular experiencia televisiva en espacios como Mentiras Verdaderas. Ortíz ya se ha presentado en festivales como el de Talca (2019) y Olmué, donde debutó esta temporada con una celebrada rutina, en que apeló a temas cotidianos que generaron rápida identificación con el respetable.

Sergio Freire

Inició su trayectoria en el denominado “SCA” y posteriormente en “El Club de la Comedia”. Su nombre cobra notoriedad a nivel nacional participando en películas como “Barrio Universitario” y “Fuerzas Especiales”. Estuvo presente en el Festival de Viña del Mar de 2017, logrando ambas gaviotas y transformándose ese año en uno de los personajes más nombrados en redes sociales.

Luis Miranda

Más conocido como Lucho Miranda, se trata de un joven comediante sub 30 que ha tenido una breve pero intensa carrera televisiva. Tras nacer con parálisis cerebral, fue paciente de la Teletón en su niñez. Precisamente fue su celebrada participación en la cruzada televisiva del 2021, la que le dio una explosiva figuración mediática. También participó en Got Talent Chile, y está en una constante actividad en vivo. A la manera de otros comediantes mantiene un podcast, en dupla junto a Claudio Michaux, titulado No si fue tan así.