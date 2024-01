Más de 20 mil artistas firmaron una carta al Congreso argentino para pedir el rechazo al DNU y a la ley ómnibus del presidente Javier Milei. Entre los exponentes más reconocidos se encuentran Charly García, Fito Páez, Claudia Piñeiro, Martín Caparrós, Cecilia Roth, Graciela Borges y Leonardo Sbaraglia.

A modo de contexto, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) implica recortes presupuestarios que han causado la reacción del mundo cultural. Asimismo, de aprobarse el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como ley ómnibus, traería consigo la eliminación de entidades y programas claves para el desarrollo artístico la nación trasandina.

Desde fines de 2023, diversas organizaciones se han manifestado en contra de las políticas de Javier Milei. Cacerolazos, tocatas, marchas y protestas son la tónica de lo que va de 2024 para el sector.

El Instituto Nacional del Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituo Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) o el financiamiento fijo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) podrían verse considerablemente afectados en financiamiento o, de lleno, ser eliminados como efecto del proyecto presentado por el mandatario.

De Charly García a Fito Páez: La carta que 20 mil artistas firmaron contra las reformas culturales de Milei y la respuesta

La carta

A este panorama se suma la carta enviada por los artistas el domingo 21 de enero, que fue publicada por el Frente de Soberanía Cultural. Titulada Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro, esta se dirige a diputados y senadores argentinos, como un llamado a rechazar la ley ómnibus.

La misiva cuenta con el apoyo de representantes del gremio de la música, el teatro, las artes y la literatura y, sin dudas, fue un remezón para el presidente trasandino, quien no demoró en reaccionar a través de redes sociales y emitir declaraciones en medios de comunicación.

“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, consigna la carta.

Javier Milei, en una entrevista a radio Rock & Pop argentina, declaró: “No hay plata, entonces tengo que elegir dónde va la plata; o sea financiar películas que no ve nadie y solventar a actores o poner esa plata para la gente”, sentenció la autoridad el lunes 22 de enero, según estipula Página/12.

Específicamente, la respuesta se la dio a Adrián Suar, actor y productor televisivo estadounidense, con residencia en Argentina, quien ha sido un ferviente defensor de los derechos culturales. “Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada; como si solo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos, veo que es una mirada que entristece, empobrece”, dijo Suar el sábado pasado en el programa La noche de Mirtha.

Como es habitual, Javier Milei se refirió al tema en redes sociales. En X (exTwitter), compartió una serie de publicaciones que apoyaban su postura frente a la controversia.

“Quiero que toda la plata del INCAA que Milei les va a cortar a los actores, sea destinada a comedores infantiles. Será espectacular ver a los actores con conciencia social llorando porque su dinero se usa ahora para alimentar chicos”, dice uno de los mensajes que el mandatario retwitteó.

“Rechazo toda planificación central que intente moldear o definir la cultura. La cultura es espontánea. No debe haber un Ministerio de Cultura. No tenerlo, no significa que la cultura deje de importar. La cultura es demasiado importante para dejarla en manos del Estado”, versa otra de las publicaciones compartidas por Javier Milei.

Incluso, el mandatario compartió una publicación que hace explícita alusión a la cantante Lali Espósito, con quien registra una serie de enfrentamientos a través de redes sociales.

Así también, se avecina otra de las preocupaciones del presidente trasandino: el llamado a paro general para el miércoles 24 de enero, donde participará el sector cultural.