“El género urbano pelea por pendejadas”: Residente habla sobre música, Javier Milei y J Balvin

En una entrevista a diario El País, Residente se refirió al panorama actual de la música urbana, criticando su poco acercamiento al conflicto en Palestina– que define como un genocidio–; y a la política en América Latina. Así, el rapero latino que debutó en 2004 con Calle 13, vuelve a ponerse del lado del activismo e hizo una reflexión que incluso alcanzó a los premios Grammy Latino que se realizaron en Sevilla en 2023.

Si bien la entrevista se realizó en diciembre del año pasado, esta fue publicada el domingo 4 de febrero de 2024. “Entiendo que todo el mundo tiene que trabajar y tiene que buscar la manera de seguir viviendo, pero hay un grupo de seres humanos, matando a otros en la cara de todo el mundo, y nadie dice nada, o mucha gente que pudiese decir cosas no dicen cosas... Entonces eso duele cuando lo ves”, comenzó diciendo René Perez en el registro audiovisual de la conversación.

La canción es tendencia en Youtube Chile.

Y es que los acontecimientos en Medio Oriente hicieron que el artista puertorriqueño pospusiera el lanzamiento de su nuevo álbum. Ron en el piso (Por todas partes) es uno de los últimos lanzamientos de Residente que formarán parte de ese disco, cuyo video oficial fue estrenado el viernes 2 de febrero.

“Veo a los palestinos, diciendo que los dejaron solos, se refieren a que el mundo entero, todos los países que vieron esto, debieron haberse detenido, no solo a nivel de manifestación, sino detener todo. Grammy, suspenderlo, suspender todo”, comentó.

Se refiere a los Premios Grammy Latinos que se realizaron el 16 de noviembre de 2023, donde se coronó Karol G en Mejor álbum del año y Shakira con Bizarrap con BZRP Music Sessions, Vol.53, como Canción del año.

“No vi nada. Pero lo que sí vi, fue que no salió ninguna noticia, es que nadie habló sobre lo que está pasando en Gaza y en Palestina y un poco me dolió, como que me sentí lo que jodido que está la humanidad”, declaró.

Música urbana, política y Chile

Con admiración ve el trabajo de artistas como Silvia Pérez Cruz y Rosalía. Es más, sobre esta última, indicó a El País: “Me dio mucha esperanza cuando salió, era como algo que se sentía nuevo, de alguien joven. Cuando yo escuché la voz de ella cantando en una actividad de Alejandro Sanz, me pareció súper bonito”.

Respecto a la música urbana, ve el panorama como desalentador. “El género urbano pelea por pendejadas y nadie dice nada de Palestina. Por eso, no quiero pertenecer a esa escena (...) Creo que es peor: tienen indiferencia. Como dice la canción de León Gieco, yo solo le pido a Dios que la guerra nunca me sea indiferente”, reflexiona.

Además, vuelve a arremeter contra J Balvin: “Me cae igual que muchos de la urbana actual”.

Ya con el reguetonero había fricciones, las que quedaron más que expuestas en su colaboración con Bizarrap en marzo de 2022. La conocida como BZRP Music Sessions #49 consistió en más de ocho minutos de dardos contra el cantante colombiano, donde lo llamó –por lo bajo– cobarde, racista, fracasado y falso.

Intentando no entrar más polémica, en la entrevista señala: “Todo está recogido en el segundo verso de mi canción”. El verso dice: “Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo. / Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo”.

Tampoco guarda silencio sobre la política en Latinoamérica y apunta a Argentina, país sumido en manifestaciones contra el gobierno libertario. “Concuerdo cero con Milei, pero es el resultado de un mal Gobierno anterior y una sociedad desesperada. Es lo que pasó con Trump”.

“La ultraderecha siempre ha estado presente. A mí me pilló en Chile cuando ganó Sebastián Piñera. Fui a un club y recuerdo que en la calle me encontré con gente gritando: ‘¡Viva Pinochet!”, rememora el rapero puertorriqueño. “Si la ultraderecha se hace fuerte, ahí vamos a estar con todo para con­trarrestarla. Yo no me voy a callar”, dice al finalizar la entrevista.