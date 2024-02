Manuel Turizo en la previa al Festival: “Los artistas se tienen que graduar en Viña”

Fue una nota de voz en el celular lo que comenzó todo. Hasta 2016, Manuel Turizo era un joven oriundo de Montería, del cálido caribe Colombiano, que vivía en Medellín persiguiendo su sueño de ser una estrella musical. Ese año conseguiría inaugurar la ruta con una canción que acaso se volvió su gran hit, Una lady como tú.

Ocho años después, ya viviendo en Miami, Turizo todavía recuerda ese momento algo emocionado, en charla con Culto vía Zoom. “Esta canción la escribí con Julián, mi hermano. Eso fue antes de que cualquier persona del mundo nos conociera o supiera que yo era cantante. Me acuerdo que cuando la escribimos la dejamos grabada en una nota de voz en un celular. Se la mandamos al combo de amigos de nosotros”.

“Al fin de semana siguiente estábamos en otra ciudad buscando conseguir un estudio o cosas así para grabar música. Los amigos tomaban, y estando borrachos mandaban videos cantando la nota de voz que hicimos. Y nosotros (con Julián) decíamos: ‘Es raro, aquí hay algo’”.

La canción se grabó y Turizo aún recuerda la fecha exacta que se publicó: “Fue el 6 de diciembre del 2016, la sacamos por YouTube”. Sin video, solo el audio acompañado de una foto que le tomó un primo. “Fuimos por ahí en una calle por Medellín, atrás de un mural, me dijo ‘párate ahí’, listo, breve. Con esa foto se montó y de ahí para adelante es historia, hermano”.

Luego vinieron otras canciones, como Esperándote, o El merengue con las que fue forjando una carrera de rápido ascenso. Por eso, la multinacional Sony Music lo fichó en 2018 y a sus 23 años se encuentra encumbrado como uno de los nombres relevantes de la música colombiana, alguien a quien escuchar.

Turizo arribará a Chile para ser parte del jurado del Festival de Viña del Mar 2024 y como tal, participará cerrando el show de la primera noche del certamen, este domingo 25, en la misma jornada en que se presentará el español Alejandro Sanz.

“Es un sueño. Viña siempre es un escenario al que uno quiere ir y siempre lo ves como algo donde tienes que estar listo. Hoy tienes que ir y dar un buen show. Bueno, por fin se me dio”, dice a Culto. Además, tiene palabras para Sanz. “Estoy muy emocionado porque va el show de Alejandro antes y después me monto yo y me gozo esa vuelta. Alejandro es muy querido conmigo, entonces feliz de que nos haya tocado los dos juntos la misma noche”.

¿Qué sabe del Festival de Viña?

Es un festival que lo he visto desde chiquito. Siempre iban los artistas y lo ves como un escenario demasiado importante, un festival demasiado grande. Como que los artistas se tienen que graduar en Viña, es algo por donde tienen que pasar y tienen que ir. Así lo he visto en realidad.

¿No tiene problemas en cerrar la noche? En Viña, los números finales suelen salir muy tarde, ya de madrugada.

No hay problema. Es parte de esto, no es el único lugar donde te toca cantar de madrugada. No pasa nada.

Al escuchar Una lady como tú ya se puede vislumbrar la propuesta musical de Turizo y que ha mantenido consistente, se trata de una mezcla de estilos: un poco de canción romántica, algo de bachata y merengue, más los duros beats de la música urbana. Para él, no fue algo tan preconcebido. “No hay una fórmula, es jugar con la música, ser libre de probar lo que a ti te guste. Es lo que yo siempre hago. De pronto mucha gente se siente encasillada porque solamente hacen un estilo, solamente hacen un género y ya. Yo no. Un día me levanto y si quiero hacer una balada, yo hago una balada. Si al otro día quiero hacer un reggeatón, pues hago un reggaetón. En realidad, intento ser muy libre con mis ideas. Así es como se me ha dado, es algo que ha salido orgánicamente, es lo que a mí me gusta y es la música con la que yo conecto”.

El año pasado estuvo en Chile con un show en el Movistar Arena, ¿cómo vivió esa experiencia?

Brutal. Chile tiene un público increíble. A mí siempre me va muy bien. Gracias a ellos. Fue un poco antes de eso cuando me contactaron para ofrecerme venir a Viña.

En la canción Copa vacía, del 2023, colaboró con Shakira, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue brutal, increíble. Es la artista más grande de mi país, de Colombia. Son pocas las oportunidades que tienes de trabajar con alguien que admiras, respetas tanto y que tiene una trayectoria tan brutal. La canción no la pudimos hacer juntos. En ese momento, yo estaba de gira y ella estaba en España. Todo lo hicimos por Zoom, literalmente fue por Zoom. Cuando me la mandaron pues yo hice lo mío, lo grabé. Nos conectábamos por Zoom, le cambiábamos cosas, le poníamos detalles. En realidad solo nos vimos el día en que grabamos el video, ahí sí nos conocimos de frente. Fue una experiencia increíble.

¿Como se ve usted en el universo de estrellas que ha salido de Colombia en los últimos años? Con J Balvin, Maluma, Karol G, Shakira, ¿se siente uno más de ese grupo?

Todos los nombres que mencionaste son muy grandes, obviamente son ejemplos y exponentes. Referentes de mi país que respeto mucho. No sé, no me veo tan grande como ellos, pero siento que soy el joven que viene de atrás. Estoy haciendo lo mío.

¿Piensa que la música colombiana está adquiriendo nueva relevancia en Latinoamérica?

Creo que siempre la ha tenido. No es de ahora, es algo que viene desde hace mucho tiempo y los referentes son lo que motiva a que siga pasando. Como te dije, nosotros los que venimos de atrás y somos más jóvenes vemos eso y nos dan ganas de soñar o de atrevernos a mostrar lo que nos gusta hacer.

¿Cómo va a ser su itinerario en Chile?

Voy a estar todos los días ahí en Viña, como voy a ser parte del jurado estaré disfrutándome los shows. El primer día llego a ensayos directamente. Al otro día me toca cantar y después solo queda disfrutar de la música de todo el mundo.

¿Piensa reunirse con artistas chilenos?

Hasta ahora, no. No lo hemos planeado. Un día chateé con Polimá (Westcoast), pero yo creo que él no va a estar allá en ese momento. En realidad, a Polimá es al único que conozco de frente. Pailita sé quién es, lo conozco. A otros también, pero no en persona.