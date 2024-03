Phillipe Sands, escritor inglés: “Gran Bretaña tiene una historia y, a veces, le cuesta aceptarla”

Un llamado, en 2010 involucró al abogado británico Philippe Sands en un caso que le resultaría inolvidable. El gobierno de Mauricio, un país isleño en el Océano Índico africano, le solicitó su ayuda para presentar una demanda contra Reino Unido en tribunales internacionales. Pedían que los europeos reconocieran que las islas Chagos formaban parte del país y que debían hacer abandono del archipiélago, que hasta la fecha, constituye la última colonia inglesa en África con el nombre de Territorio Británico del Océano Índico.

“Soy el abogado de Mauricio -comenta a Culto en un hotel de Providencia-. Ganamos el caso, y la Corte Internacional de Justicia de La Haya ordenó al Reino Unido abandonar el archipiélago de Chagos. Hasta ahora, el Reino Unido se ha negado”. Esa historia es la que Sands decidió escribir en formato novela de no-ficción titulada La última colonia y fue publicada recientemente en Chile por Anagrama.

“Desde que recibimos la sentencia en 2018, decidí que quería llegar a una audiencia más amplia. Y sabía por mis otros libros que si realmente quieres llegar a personas importantes, escribes un libro. Entonces el libro es un acto de promoción. Es algo así como Defensa literaria”.

Sands no solo es abogado, también escritor, y se ha hecho un nombre con buenas novelas de no ficción, donde ha tocado temas relacionados con la historia, mezclando memoria familiar con el holocausto judío y los nazis. Así firmó libros como Calle Este-Oeste (2017) o Ruta de escape (2021). En Chile, se encuentra presentando La última colonia y además trabajando en una investigación, tema de su próximo libro.

-¿Cómo definiría su literatura?

Es novela de no ficción. No crónica. Los alemanes lo llaman no ficción literaria. Pero lo que me encanta es que en Chile, Argentina y España me tratan como a un novelista. Mientras que en el mundo inglés no soy novelista. Le dicen No ficción. Me encanta esto. Prefiero ser novelista, es como una carrera. Uno de mis escritores favoritos en español es Javier Cercas, que es un muy buen amigo, y en parte me inspiro en sus escritos. Y luego la escritora chilena con la que soy muy cercano es Alia Trabucco, quien también tiene experiencia como abogada que escribe no ficción. Entonces estoy muy interesado en el estilo.

En La última colonia, Sands no solo pasea al lector por los helados y marmóreos pasillos de tribunales y los intrincados recovecos judiciales, también cuenta la historia de cómo las islas Chagos fueron separadas de Mauricio al momento de que este país obtuviera su independencia, en 1968. La maniobra fue un acuerdo secreto entre Reino Unido y Estados Unidos, ya que este último país pidió una de las islas del archipiélago -Diego García- para instalar una base militar. Para ello, solicitaron que toda la población de la isla -solo de esa isla- fuera desalojada. Reino Unido no solo aceptó, sino que llevó el concepto más lejos y desalojó a los habitantes de todas las islas Chagos exiliándolos a Mauricio. Por ello, la demanda presentada por Mauricio también apunta al derecho de los antiguos chagosianos a volver a sus hogares.

Entre ellos, se encuentra Liseby Elysé, una mujer común y corriente, empleada doméstica, quien se vio tomando un rol importante en la acción judicial. “Cuando terminamos la fase escrita del caso, supimos que habría una audiencia en el Tribunal (de La Haya) en septiembre de 2018. Y decidimos que era muy importante que los jueces escucharan a un testigo, uno del pueblo chagosiano. Así se lo dijimos al gobernador de Mauricio, quien respondió: ‘Es una buena idea’. Y fuimos a Mauricio, entrevistamos a muchas personas y una de ellas fue fantástica. Liseby Elysé es muy fuerte, muy valiente, muy independiente, con muy buena memoria. Ella habla maravillosamente, y es una persona extraordinaria porque no sabe leer ni escribir. Y, sin embargo, cuenta una historia fantástica. Y entonces atendió la llamada”. Elysé grabó su testimonio en video. “Es muy emotivo. Es fantástico”.

-¿Sigue en contacto con ella?

Sí, sí. La veo todo el tiempo, cada vez que voy a Mauricio. Estuve con ella la semana pasada en Mauricio. Ella es una celebridad, se ha vuelto muy famosa. Es maravillosa.

-Usted es inglés (también francés), pero representó a Mauricio en un proceso contra Reino Unido. ¿Cómo se sintió desempeñando ese rol? ¿Se sintió incómodo?

No, en Inglaterra no es un problema. Tienen respeto por la independencia. Y como ciudadano británico nunca es un problema argumentar contra el Reino Unido. No tengo dificultades con eso. Es parte de la independencia como defensor, como abogado. Ahí nadie te habla de que eres traidor, ni nada. Es algo muy interesante. Creo que en Chile sería más difícil, y en Francia es imposible. Entonces no es un problema.

-¿Cuál fue la parte más compleja de escribir este libro?

Es una buena pregunta. La parte más compleja de escribir el libro es que soy un hombre blanco que proviene de un entorno privilegiado, el país del opresor. Pero estoy escribiendo un libro que cuenta la historia de una mujer negra de Mauricio que no sabe leer ni escribir. Entonces hay una cuestión muy compleja sobre cómo escribo sobre eso. Y ese es el aspecto más complejo. ¿Qué derecho tengo yo, como hombre británico blanco privilegiado, a contar la historia de una mujer negra que desciende de personas esclavizadas? Y ella y yo hablamos mucho sobre esto. Y la técnica que tuve es entrevistarla y usar sus propias palabras.

-En el libro, señala que en 2022 Reino Unido accedió a negociar con Mauricio sobre el asunto de Chagos.

Chagos es parte de Mauricio. La única cuestión es que el Reino Unido reconozca este hecho. Así que el Reino Unido no tiene nada que transferir porque, por ley, Chagos hoy y siempre ha sido parte de Mauricio. Así que lo único que queda es convencer al Reino Unido de que reconozca este hecho. Por eso las negociaciones continúan. Y espero tener optimismo, ambos gobiernos deben negociar un acuerdo sobre las condiciones, porque hay una gran base militar en Diego García. Por eso, la posición de Mauricio es que la base militar permanecerá. Los británicos y los estadounidenses se quedarán. Y se trata de negociar todas las condiciones para el futuro.

-¿Tienen alguna diferencia los partidos Conservador y Laborista en este punto?

En este momento, como sabes, tenemos un gobierno conservador, el del Sr. Rishi Sunak, su gobierno continúa con las negociaciones. Este año se celebrarán elecciones en Gran Bretaña y creo que es posible que los laboristas se conviertan en el próximo gobierno. Y soy optimista en cuanto a que habrá una continuidad de posición con el gobierno laborista. Pero no sé esto. Nunca es predecible, pero espero que haya continuidad.

-¿Por qué cree que el Reino Unido se ha negado a abandonar este papel colonial?

Es una pregunta muy compleja. Creo que se trata de historia y del sentido que tiene Gran Bretaña de su lugar en el mundo. Esta es la última colonia británica en África. Entonces, cuando esto desaparezca, será el final de una era de 300 años. Y Gran Bretaña está teniendo problemas para aceptar esa realidad. Quiero decir, usted conoce el dominio colonial británico en América del Sur. Los británicos estaban activos en Chile, en la Patagonia. Ya conoces la historia de Los Colonos y el “Chancho colorado”, Alexander McLennan. De modo que Gran Bretaña tiene una historia y, a veces, le cuesta aceptarla.

-Ya que la menciona, ¿vio la película Los Colonos?

Sí, me encantó la película. Es un filme muy importante, muy bien hecho que trata la historia del genocidio. Y sé mucho sobre esta historia. Nuevamente, Gran Bretaña nunca ha reconocido su papel en la Patagonia, y tiene dificultades para reconocer su papel en el archipiélago de Chagos, el Océano Índico y África. Esto es parte de un problema continuo. Cómo afrontar el pasado, cómo afrontar la historia. Este es un libro sobre el pasado, la historia y cómo un país lidia con su pasado. Pero todos los países tienen dificultades para afrontar su pasado. ¿Chile ha afrontado su pasado del trato a los Selknam y Kaweskar? No me parece.

-La historia y el pasado son temas muy importantes en sus libros…

Sí. Ya sabes que el escritor William Faulkner tenía un dicho muy famoso: “El pasado nunca se muere. Ni siquiera es pasado”. Y tiene razón. ¿Qué es el pasado? No existe el pasado. Continúa. Hace su magia siempre. Chile lo sabe. Todos los países lo saben. Vives ahora con el legado de 50 años desde el golpe de Estado. Cada país tiene su pasado y el pasado está muy presente.

-¿El pasado es una obsesión para usted?

Vivo con el pasado. Crecí en una familia, en un hogar, en el que el pasado estaba muy presente. Tal vez no diría que es una obsesión, pero es una presencia continua.

-¿Cuál es su opinión sobre el papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la resolución de conflictos relacionados con la descolonización?

Históricamente ha sido de enorme importancia. En 1945, por primera vez, cuando se crearon las Naciones Unidas, se reconoció el principio de descolonización. Y si no tuviéramos las Naciones Unidas, no habríamos tenido descolonización, y no habríamos tenido el caso de Mauricio ante la corte internacional, y Mauricio no habría ganado su caso. Así pues, el éxito de Mauricio se debe a las Naciones Unidas.

-¿Cree que este caso de Mauricio y Chagos tendrá un final feliz?

Sí. 100%. No tengo duda. No es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo. Es sólo una cuestión de tiempo. ¿Será pronto? ¿Será más tarde? Estoy absolutamente seguro que Liseby Elysé podrá regresar a su isla.

Un vínculo con Chile

En los últimos tres años, Phillipe Sands ha estado 4 veces en Chile para una investigación. Se trata del vínculo entre Augusto Pinochet y el jerarca nazi Walter Rauff, tema de su próximo libro que verá la luz en 2025, y que será publicado primero en nuestro país, en castellano. “Es por respeto a Chile y al pueblo chileno porque esta es la historia de Chile. Por supuesto. No es una historia británica. No es una historia española. Es una historia chilena”.

-¿De qué trata?

Estoy escribiendo el tercer libro de una trilogía. El primero fue Calle Este-Oeste, y el segundo fue Ruta de escape. Rauff es un personaje de este último libro y me interesé en él. Luego descubrí que llegó a Chile en 1958. Entonces comencé a hacer una exploración de la vida de Rauff en Chile. Y el libro aborda la relación entre Rauff y el régimen de Augusto Pinochet. Y he descubierto muchas cosas sorprendentes. El nuevo libro cuenta una doble historia. La historia de Pinochet en Londres de 1998 a 2000 y la historia de Rauff en la Patagonia, en Punta Arenas, entre 1973 a 1977. Entonces es una doble historia, ambos hombres tenían casos de extradición. Rauff en 1963, y Pinochet en Londres en el 98. Y me interesan los paralelos y la relación entre el proceso y los dos hombres. De los libros que he escrito, es mi favorito.

-¿Por qué le fascinó esta historia?

Porque me interesa saber qué papel, si es que tuvo alguno, tuvo Rauff en los acontecimientos ocurridos en Chile después de 1973. ¿O no tuvo un papel? Ésta es la cuestión que estoy examinando. Descubrí que había muchos rumores, pero ningún hecho. Y me interesan los hechos y descubrir qué pasó realmente. Mucha gente dice: “Rauff trabajó con Pinochet”, pero ¿es cierto? De eso trata el libro.

-Mencionó el arresto de Pinochet en 1998. ¿Cómo vivió usted en particular ese asunto?

No sabía mucho sobre Pinochet. Quiero decir, sabía un poco sobre eso pero no conocía todos los detalles. Y así, de repente, cuando arrestaron a Pinochet en el Reino Unido comenzamos a involucramos en los detalles. Para mí fue muy personal. Creo que es de conocimiento público que los abogados de Pinochet querían contratarme para defenderlo. Y tenemos una regla en la profesión jurídica inglesa según la cual, como abogados, somos como taxistas. Si alguien dice: “Quiero contratar su servicio”. No puedes decir que no. Tienes que decir que sí a menos que exista un principio. Y entonces habría actuado en nombre de Pinochet, excepto que mi esposa dijo que se divorciaría de mí si aceptaba, porque su madre era una refugiada en Inglaterra procedente de España, de la Guerra Civil Española. Y entonces, para su familia actuar para Pinochet era como actuar para Franco, y eso no era posible. Así que al final no alegué nada por Pinochet.

Como escritor y también como abogado, ¿qué opina de la inteligencia artificial?

Sé muy poco al respecto. Sinceramente no me interesa mucho. No la uso en este momento. No la uso conscientemente. Y sé que debería empezar a pensar en ello. A veces me imagino escribiendo en Chat GPT una historia sobre Pinochet y Rauff y viendo qué surge. Será diferente de lo que escribo. Debería pensar más en ello, pero realmente no pienso en ello.