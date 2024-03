Mi vida como Elvis Presley: “Ustedes nunca lo vieron en vivo en Chile”

Shawn Klush es reconocido como uno de los más exitosos tributos al Rey del Rock, Elvis Presley. De hecho es reconocido por Elvis Presley Enterprises, la compañía que maneja el patrimonio del fallecido artista, como el “Primer Artista definitivo en tributo a Elvis”. O sea, tiene el timbre de oficial.

Ha interpretado al cantante en Las Vegas, Estados Unidos y Canadá, y también ha estado en Chile. Ahora, vuelve al país para una gira con cinco fechas en distintas regiones: Punta Arenas, Valdivia, Puerto Varas, Temuco y Santiago, en el Movistar Arena. The Ultime Elvis Experience: From Memphis to Movistar Arena, 50 años después, se trata de un evento en el que, en conjunto con las voces de Ryan Pelton y Moses Snow –también tributos reconocidos mundialmente–, realizan un recorrido por la discografía de las décadas del 50, 60 y 70, con una atmósfera que transporta al público a los años dorados del ícono cultural.

En Culto, conversamos Shawn Klush sobre los conciertos en el país, sobre su futuro en la industria y también sobre los diversos contenidos audiovisuales que se han lanzado en los últimos años sobre la vida de Presley.

Caracterizado como el intérprete de Can’t help falling in love, el músico se presenta vestido como el ídolo a través de la entrevista vía Zoom, completamente en personaje, personificando al intérprete en su época de los años 70. Incluso, habla como él. Una suerte de espejismo, una reencarnación pasajera del Rey del rock.

“Estuvimos en Chile antes, y el público siempre es receptivo, es genial. Ellos aman a Elvis, nosotros amamos a Elvis, y amamos ir allá y mostrar eso”, abre el músico, con el característico inglés de Presley. “Para el show de Santiago, traigan su energía, porque la van a necesitar”, agrega.

Tributo al Rey del Rock

El show incluye, además de las reconocidas canciones y ritmos, caracterizaciones, vestuario e incluso los gestos del cantante símbolo del siglo XX. Elvis Presley comenzó su carrera en 1954, cuando tenía casi veinte años; acumuló más de 600 grabaciones, entre bandas sonoras, singles y álbumes de su autoría. Falleció en 1977, a los 42 años, debido a un paro cardiorrespiratorio que se produjo por la ingesta de fármacos. A pesar de que obtuvo éxito mundial en vida, nunca salió de Estados Unidos para realizar presentaciones.

“Amamos presentar la música de Elvis en otros países. Es increíble porque ustedes (en Chile) nunca tuvieron a Elvis ahí. Entonces aquí tenemos a Elvis en los cincuenta shows que componen esta gira. Nunca vieron este show, ni tuvieron la oportunidad de tocarlo, verlo en vivo, y es por eso que nosotros se los llevamos”, reflexiona.

Klush lleva más de veinte años subiendo a los escenarios con el nombre del cantante: “Era un sueño, algo que yo quería hacer y me he mantenido haciéndolo, he tenido varias oportunidades, en distintas partes del mundo”. Además, ha ganado una serie de premios internacionales que aportan a su performance.

La fama de Presley

Klush se desempeña en el mundo artístico, domina instrumentos como la guitarra y la voz. Pero, sin duda, llama la atención que su carrera se haya creado hasta hoy, teniendo como base y eje el éxito de Presley. En ese sentido, se refiere al masivo apoyo del público, tantos años después: “Es fabuloso que él tenía, y sigue teniendo, los fans más maravillosos en el mundo. Ellos aparecen y se agolpan para ver los espectáculos”. Sumado a lo anterior, el artista ofrece también Meet & Greet para sus conciertos; sobre esos momentos, agrega: “Es como el punto culmine del amor, es realmente increíble, incluso en estos días. Él falleció hace muchos años, es muy maravilloso que un hombre que pensaba que iba a ser olvidado, a más de cuarenta años, siga teniendo una fanaticada tan grande, con más fans que antes”.

No es solo la voz, son los movimientos, el baile, la personalidad y el acento. Son varias las dificultades y desafíos que debe sortear en cada presentación: “Aprendes mucho de las personas. Lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que la multitud pide, y entonces nos adecuamos a ese fanatismo para realizar los shows”.

Y así como él, son varias las personas que se han puesto en los zapatos del artista, imitando sus modos en contextos musicales y, últimamente, audiovisuales. Elvis, protagonizada por Austin Butler, se estrenó en 2022; una biopic que causó mucha expectación. “Creo que (las películas) son geniales, estoy encantado de que la historia sea finalmente contada. Austin Butler logró retratar a Elvis de la manera que tenía que ser retratado. Elvis fue un hombre único, entonces tenían que hacerlo de esa manera, no podía incluir quizás sus propias ideas, porque estaba hablando de otro, tenía que ser ese otro”.

En 2023, se estrenó Priscilla, una cinta protagonizada por Cailee Spaeny, en la que Jacob Elordi interpreta a Elvis; esta, a diferencia de la anterior, muestra una faceta mucho más oscura del ídolo. Klush opina: “Fue una interpretación difícil, sobre lo que Elvis vivió y lo que hizo, lo que también es parte de la historia, entonces estoy encantando de que él haya tenido la oportunidad de contar también esa parte”.

The Ultimate Elvis Experience

El show principal en Chile será en el Movistar Arena, el próximo sábado 6 de abril. Las entradas están a la venta a través de PuntoTicket, y aún quedan plazas disponibles. Este evento, contará con la participación estelar de Shawn Klush, Ryan Pelton y Moses Snow. “La dinámica entre nosotros es increíble, porque no estamos compitiendo con el otro. Apuntamos a mostrar cómo era el mundo cuando Elvis estaba vivo. Hay gran camaradería”, comenta.

Klush confiesa que no puede escoger una canción favorita, y que no tiene preferencia por ninguna parte del show: “Las amo todas. If I can dream es una preciosa canción, An american trilogy, My way, Suspicious minds, cada una de ellas me toca en algún punto y eso es bastante único”. Además, considera que a través de su carrera como tributo a Elvis, ha logrado desenvolverse musicalmente: “Creo que cualquiera que sea músico tiene algo de Elvis en el interior, en alguna parte. Su influencia tocó a muchas personas, y no me veo no haciendo otra cosa, sin tenerlo tan presente”, cierra.