Agustina Bazterrica: “Hay feminismos radicales con los que no coincido. También se usa para agendas partidarias”

Esta es la segunda vez que la escritora argentina Agustina Bazterrica (50) viene a Chile. La primera fue hace más o menos 30 años, cuando era una adolescente lectora. “Vine con mi hermana de vacaciones, a Valparaíso. No sé por qué no volví”, nos cuenta en una tarde otoñal en Santiago. Ahora ya convertida en una escritora reconocida, Bazterrica está en nuestro país como parte del Festival Penguin Providencia.

Se trata de una de las autoras trasandinas que ha alcanzado mayor reconocimiento amén de una literatura distópica y con algo de terror. Sobre todo con dos libros: Cadáver exquisito (2017), con el que obtuvo el Premio Clarín de Novela y el Ladies of horror fiction award for best novel, en Estados Unidos; y Las indignas (2023), ambos publicados vía Alfaguara. Este último es el que viene a presentar al mencionado festival.

Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías / La Tercera

En sus páginas, Bazterrica desarrolla una historia brutal. Una especie de secta religiosa recluida en un monasterio se dedica a torturar mujeres, en medio de un mundo devastado por un desastre ecológico. Como es habitual en ella, la novela tiene oscuridad y es algo incómoda. El lector no queda indiferente al pasar por sus páginas. “Claramente tiro para el lado de la oscuridad, habría que preguntarle a mi psicóloga -que me dio el alta hace muchos años- por qué voy para ese lado. Me pasó que estaba investigando para una novela que no va a ser una distopía, que implica releer toda La divina comedia. En el medio de eso se me ocurrió otra novela distópica y esto es como El padrino. Yo me quiero ir y me vuelve a atraer. Tengo una tendencia a lo distópico, a los extremos, a la violencia, y creo que tiene que ver con que a mí me afectan las injusticias, me afecta que haya gente que piense de una manera fanática o que sea capaz de lastimar a otro por sus creencias”.

“También escribo porque me interesa pensar, reflexionar a través de la literatura sobre todos esos temas que me duelen, me parecen injustos, que me interpelan, que no los entiendo. Por ejemplo, el tema de la violencia hacia las mujeres. Lo que tiene Las indignas es que es como una muestra pequeña de lo que pasa a nivel global. Lo que trato de trabajar ahí es entender el patriarcado. ¿Cómo distinguimos qué es un patriarcado? Yo no conozco ningún caso en la historia de la humanidad en la cual un grupo de mujeres sale a la calle a violar a un varón. Pero al revés pasa todo el tiempo”.

Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías

En tus libros el feminismo parece la única salida para un mundo en un contexto devastador, ¿crees que es así también para las sociedades latinoamericanas?

No sé si la única salida, porque depende de qué es el feminismo. Hay feministas radicales con las que yo no coincido para nada. Y también se usa el feminismo para agendas partidarias. O sea, el feminismo también se usa mal. Yo creo en un feminismo que trabaje por la equidad, que no deje de lado a los varones porque sería la misma lógica opresora del patriarcado. Me interesa mayor equidad, mayor cantidad de derechos, que se deje de pensar a las mujeres como objetos. En definitiva, eso, pero también creo que se puede trabajar desde distintos lugares. Algo más general es empezar a ponerse en el lugar del otro, empezar a conectar con el otro, a sentir empatía con el otro.

¿Cómo vislumbras el futuro de la sociedad humana? En tus libros pareces más bien pesimista.

Yo creo en la humanidad, a pesar de escribir los libros que escribo. Creo en la humanidad porque si bien yo pongo el foco en lo negativo, en la oscuridad, también está lleno de gente que a diario hace cosas muy positivas para el mundo, desde gente que inventa cosas para ayudar al desastre ecológico. Gente que, por ejemplo, en Colombia, con los restos del café hicieron unas tazas para tomar justamente café, que vos después de usarla las podés enterrar y sirven para fertilizar la tierra. Por ejemplo, gente que con las tapitas de las botellas hizo un mural en Venezuela. Entonces está lleno de gente que hace ese tipo de cosas y que piensa en positivo, como también gente que ayuda a otras personas, a otros animales. Creo en la humanidad y voy a creer en la humanidad hasta el último segundo en el que viva en este planeta o hasta el último segundo en el que el planeta explote.

Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías

En tus libros hay mucha distopía, pero también terror ¿Te consideras una escritora de género terror?

No. Siempre digo que cuando escribí Cadáver exquisito no estaba pensando en qué estaba escribiendo. A mí lo que me interesa es sumergirme en la historia y que la historia sea verosímil. Y después es una mixtura de géneros. En Estados Unidos se considera Cadáver exquisito como una novela de terror. En Argentina se considera una novela distópica. Y hay gente que la toma como una novela prácticamente realista. Entonces, no me considero una escritora de género, porque de hecho no leo únicamente terror o únicamente distopía, sino que me alimento de todo. Leo ensayos, poesía, clásicos. La divina comedia la podés pensar como algo de terror -la parte del infierno-, pero va mucho más allá porque está llena de simbologías. Entonces, no. Creo que hago una mixtura de todos los géneros y no me interesa encorsetarme en nada.

En otro aspecto, ¿Qué piensas del gobierno de Javier Milei? específicamente en el ámbito de la cultura

Me parece que era necesario un cambio. Porque la gente lo votó, claramente. A mí lo que me parece entre fascinante y desquiciado es que un pueblo sea capaz de votar a una persona que dice que habla con el perro muerto. Y, sin embargo, pasó. Creo que eso tiene que ver con un enorme desgaste de la gente por los distintos gobiernos. Todos son responsables y además falta autocrítica por parte de esos gobiernos. Pero bueno, la verdad es que es un cambio absolutamente radical, que yo no sé si va a terminar destruyendo todo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que hace Milei. Por ejemplo, se mete con la universidad pública. Yo fui a la universidad pública, voy a defender toda la vida a la universidad pública, con todas las cosas que probablemente haya que mejorar, que haya que cambiar, etcétera. Pero una cosa es hacer eso y otra cosa es querer cerrarla, destruirla. También el Fondo Nacional de las Artes. Entre las miles de cosas que hace, da la oportunidad de concursos que van formando carreras de escritores. En un sentido estamos viendo una distopía. No sólo hay una hiperinflación, sino que además tenemos el dengue. Ahora no hay repelentes. Todos los días hay una nueva noticia que no podés creer que sea real. Y además, sumado a todo esto, él no respeta la investidura presidencial. No puede estar un presidente retuiteando insultos, poniéndole “me gusta” a tuits llenos de odio y de insultos. Y sin embargo lo hace. Entonces, estoy como incrédula, desesperada.

Agustina Bazterrica Foto: Juan Farías

En otro ámbito, ¿qué piensas de la Inteligencia Artificial?

Me pasó algo muy gracioso con la inteligencia artificial. Estábamos dando un taller de escritura y un alumno -que ya venía hace algunos años- nos presentó un cuento y le hicimos una tremenda cantidad de correcciones. Nunca vamos a ponerle que tu cuento es horrible y es malísimo, pero la cantidad de sugerencias que le dimos daban a entender que el cuento no funcionaba por ningún lugar. Es más, le dijimos: “Tuviste un retroceso” y nos dijo: “Lo que pasa es que lo escribió todo la Inteligencia Artificial”. Y fue como claro, ahora entendemos. El tema con la Inteligencia Artificial es que por ahí llega a niveles inimaginables, pero lo que tiene relacionado con el arte es que la Inteligencia Artificial nunca va a tener que pagar cuentas, hacer una cola, no va a tener dolor de muelas, no va a tener miedo a la muerte. No va a tener la experiencia única y colectiva de cada ser humano. Puede recolectar data, etc. Pero justamente lo que nos hace mágicos es que cada persona tiene una mirada única, y eso es lo que tiene que la literatura que a mí me interesa. Los temas están todos tratados, no hay originalidad, eso lo dijo Borges, no lo dije yo. Pero lo que es novedoso es tu mirada sobre un tema. ¿Qué es lo que vos podés aportar con tu mirada? Sobre infidelidades se escribieron millones de libros. Ahora, Madame Bovary hay uno solo. Y eso tiene que ver con la mirada de Flaubert. Entonces, yo no creo, me parecería muy difícil -no lo descarto porque uno nunca sabe-, que la inteligencia artificial llegue a ese nivel de genialidad. Por ahí terminamos todos tipo Matrix esclavos de la inteligencia artificial. Ojalá que no lleguemos a eso, ¿no?

Bazterrica tendrá participación en tres actividades del Festival Penguin Providencia. Presentará Las indignas este sábado 20 de abril a las 18.00 horas; además participará en el conversatorio Narrar desde Argentina, junto a Dolores Reyes y Gabriela Cabezón Cámara, el domingo 21 de abril a las 18.00 horas. También firmará libros tanto el sábado como el domingo. Todo en la Fundación Cultural de Providencia (Av. Nueva Providencia 1995).