Municipalidad de Viña, productora Bizarro y Mega concretan su primera reunión por el Festival de Viña

Comienza de forma oficial la era de la nueva administración del Festival de Viña del Mar. Esta jornada se concretó el primer encuentro entre la Municipalidad de Viña del Mar junto a Mega y Bizarro Live Entertainment, los concesionarios que se adjudicaron la transmisión del evento para los años 2025-2028.

La reunión se realizó en el Salón Independencia del Hotel O’Higgins y se trató de un encuentro de presentación protocolar entre las partes. Participaron los ejecutivos de los concesionarios, además de la alcaldesa Macarena Ripamonti y el Concejo Municipal. El hito marca el inicio de la relación de trabajo y producción para la versión 2025 del Festival de Viña del Mar.

Fue el pasado jueves 2 de mayo, cuando en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal acordó adjudicar el Festival a la televisora del Grupo Bethia, y su alianza con la productora Bizarro. Días después, el 15 de ese mes, y tras reunir la documentación necesaria, se concretó la firma oficial del contrato de concesión.

Está casi resuelto que la animadora de la cita será la conductora de Mucho gusto, Karen Doggenweiler, mientras que para su mitad masculina se barajan distintas opciones que se podrían oficializar en los próximos días.

Por otro lado, Canal 13 desistió de la demanda que había establecido a fines de abril, cuando reclamó porque la propuesta de Mega no cumplía con las condiciones presentes en las bases. Finalmente, a la red privada no se le aceptaron las condiciones que había exigido, por tanto la ex señal católica retiró la acción.