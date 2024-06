Guía con libros imprescindibles sobre el Desembarco de Normandía (y dónde encontrarlos)

El Día D: la Historia Jamás Contada - Carmen Sabalete

Escrito por la doctora de Historia Carmen Sabalete, y directora de la revista Muy Historia, este volumen se adentra específicamente en los hechos del 6 de junio de 1944, y ahonda en detalles poco conocidos, por ejemplo, que el Dia D original era el 5 de junio, pero que las malas condiciones climáticas provocaron que la operación se retrasase una jornada entera. Que los primeros en aterrizar fueron las divisiones de paracaidistas, detrás de las líneas enemigas y que los nazis pensaban que el desembarco era un maniobra de distracción. Lo publicó la casa editora Pinolia y se encuentra en Buscalibre.

Normandia 1944: El dia D y la Batalla por Francia - James Holland

Escrito por el historiador James Holland, ofrece más bien una interpretación global de los hechos, haciendo más bien un repaso general de la campaña que terminó por derrotar a los alemanes en Francia. A partir de archivos y testimonios inéditos que van desde soldados rasos hasta generales, pasando por pilotos de bombarderos, enfermeras o miembros de la Resistencia, e incluso analizando las limitaciones tácticas, operativas y estratégicas de las fuerzas nazis, se trata de una historia total del desembarco. Editado por Atico de los Libros, se le encuentra en Buscalibre.

El día más largo - Cornelius Ryan

Fue publicado por primera vez en 1959. Escrito por el corresponsal de guerra Corneluis Ryan, este libro se construyó en base a múltiples entrevistas que el autor hizo a los sobrevivientes de aquella jornada. Durante 10 años, Ryan habló con alemanes, franceses, británicos, canadienses y estadounidenses, y el resultado aborda los preparativos del Día D y la jornada misma. Un clásico de la literatura bélica. Hoy se le encuentra editado por Critica y se le encuentra en Buscalibre.

El día D: la Batalla de Normandía - Antony Beevor

Tres años le tomó al historiador Antony Beevor trabajar en este volumen que es básicamente una historia total del Desembarco y la campaña posterior para liberar Francia. Los preparativos de la invasión de Normandía por las fuerzas aliadas, la encarnizada resistencia de los alemanes, el combate en las cabezas de playa, el penoso avance en territorio francés, las penurias de los civiles franceses que sufrieron por culpa de ambos bandos, los desacuerdos entre los jefes militares. Publicado por Critica, se le encuentra en La Flor de Papel.

Alemanes en Normandía - Richard Hargreaves

Los vencidos de la jornada también tienen su historia. El historiador Richard Hargreaves reconstruyó cómo fueron esas horas vividas desde la trinchera de la Alemania nazi, que ese día contaba con 60 mil soldados. Hargreaves se basó en cartas, diarios, recuerdos personales, periódicos y documentos oficiales. Editado por Inédita, se le encuentra en Amazon.

Seis ejércitos en Normandía: Del día D a la liberación de París - John Keegan

Este volumen del historiador británico John Keegan se mete a fondo en el Día D. Especialista en historia militar, se mete en la parte técnica del Desembarco. Analiza los combates en los que se vieron implicados los seis ejércitos que participaron en la campaña, en las decisiones tácticas de los comandantes, las experiencias traumáticas a las que se tuvieron que enfrentar los soldados, y los 3 meses posteriores que siguieron hasta la liberación de París. Publicado por Booket, se le encuentra en Amazon.

Garbo, el espía - Stephan Talty

Esta es una historia lateral del Desembarco de Normandía, pero muy importante. Se trata de un doble espía español, Juan Pujol, nacido en Barcelona, quien era un furibundo antinazi y un artista del engaño. Se ofreció como agente para los aliados -con su chapa de “Garbo”-, quienes no utilizaron sus servicios hasta que no demostrase que los alemanes confiaban en él. Este libro comenta su historia y su rol en el Dia D, puesto que convenció a los nazis de que el desembarco tendría lugar en Calais, y no en Normandía, lo que facilitó el ataque aliado. Publicado por Destino, se le encuentra en Amazon.

El Día D de Churchill - Allen Packwood y Richard Dannatt

Estuvo nervioso todo el día, el 6 de junio de 1944, Winston Churchill se jugaba buena parte de sus chances para acabar por la guerra. En este volumen nos sumergimos en la intimidad del premier británico y cómo vivió el Día D en Londres. Tenía muy claro que si la operación no resultaba, sus oponentes políticos -los laboristas- cuestionarían su liderazgo. Acá se da cuenta de sus conversaciones, los pensamientos más íntimos, las deliberaciones. Editado por Critica, se le encuentra en Buscalibre.

Prohibida en Normandía - Rosario Raro

Acá entramos en la ficción basada en hechos reales. Esta es una novela histórica donde la escritora española Rosario Raro narra la historia de la reportera Martha Gellhorn, quien fue la esposa de Ernest Hemingway. En sus páginas la vemos persiguiendo su sueño de estar presente en el frente para escribir una crónica. Pero eso no será fácil, pues tendrá que rebelarse contra el rol que quieren asignarle como mera sombra en la vida de su marido y, además, desafiar una prohibición del alto mando militar que impide la presencia de mujeres en la secreta operación del Desembarco de Normandía. Publicada por Planeta, se le encuentra en Amazon.

Lo que Nunca te han Contado del Día D - Pere Cardona y Manuel P. Villatoro

Escrito en el tono de un libro de divulgación histórica, nos encontramos con este volumen que desvela historias muy poco conocidas del Día D, entrando más en el terreno de la curiosidad. Es básicamente un anecdotario. Por ejemplo, la historia de Alberto Winterhalder, un soldado alemán de origen español; o la de un grupo de rangers estadounidenses que encontraron un tesoro en una batería de la artillería alemana, o una espía que estuvo a punto de traicionar a los Aliados por despecho. Editado por Principal, se le encuentra en Buscalibre.