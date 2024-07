Cómo Harrison Ford se quedó con el papel de Indiana Jones (y por qué George Lucas no se lo quería dar)

Estrenada en 12 junio de 1981, Los Cazadores del Arca Perdida, presentó al mundo al intrépido doctor Indiana Jones, un arqueólogo atípico, con habilidad para descifrar acertijos y anticipar el peligro. La cinta de Steven Spielberg, fue un éxito de taquilla y se crítica, estableciendo una franquicia que se extendería por cinco películas. Además marcó la carrera de Harrison Ford, el protagonista.

Ford, era un actor que debió bregar duro para obtener papeles. Incluso en algún momento se dedicó a la carpintería para subsistir, mientras tomaba cualquier rol menor que le tocara. El momento decisivo fue cuando conoció a un joven y desconocido realizador, George Lucas. Este le dio algunos roles, como en American Graffiti, la que dio un moderado éxito. Pero fue mientras hacía trabajos de carpintero en la casa de Lucas, cuando tuvo el rol que cambió su vida.

Lucas le pidió que lo ayudara en el casting de los actores para su nueva película, Star Wars (1977). En principio a él no lo tenía en cuenta porque quería trabajar con nuevas caras. Pero tras algunas tardes de lectura de guión, el director no tuvo dudas, Harrison Ford debía ser el cínico cazarrecompensas Han Solo. Fue así que llegó al primer gran papel que le dio más notoriedad.

Con el éxito de Star Wars, a Harrison Ford le subieron los bonos. Por eso, cuando Spielberg comenzó a trazar su nueva película, Indiana Jones, pensó en Ford como el protagonista. Se convenció cuando lo vio en El Imperio Contraataca, donde su personaje tiene más notoriedad. Pero fue George Lucas, su socio en la película, quien se opuso; no le gustaba repetirse con los actores y además tenía un punto, porque temía que la gente viera en la pantalla más a Han Solo que a Indiana Jones.

El camino de Harrison Ford para interpretar a Indiana Jones

Así, Spielberg y Lucas llegaron a una lista inicial con posibles candidatos para interpretar al Dr.Jones: tuvieron a en cuenta a Timothy Matheson, John Shea, Nick Mancuso, Nick Nolte y a Tom Selleck. Este último, la estrella de la serie Magnum, P.I., realizó una brillante prueba de cámara y convenció a Spielberg y Lucas. Ya tenían a su Indiana Jones. Mientras, Harrison Ford se resignó que había perdido el papel cuando leyó la noticia de la elección de Selleck en la revista Variety.

Pero como en una película de acción, las cosas tuvieron un giro con peripecia. “Tom Selleck tenía el trabajo -explicó Harrison Ford durante una rueda de prensa estival de Cine de Taormina en 2023-, pero también tenía la obligación de hacer una serie de televisión y no pudo rescindir ese contrato. Me convertí en la segunda opción y estoy muy agradecido con Tom. Gracias, Tom, hombre. Si estás escuchando, gracias de nuevo”.

A Selleck le resultaba imposible compatibilizar su agenda; no le daba el tiempo para estelarizar Magnum, P.I. y participar en el rodaje de Indiana Jones. Ahí George Lucas apeló al pragmatismo, envió a la casa Harrison Ford el guión de la película (escrito por Lawrence Kasdan) y lo llamó para ofrecerle el mismo papel que no había querido darle.

“Me dijo: ‘Quiero que lo leas ahora mismo, quiero que lo leas en una hora’. Me senté, lo leí durante una hora y me dijo: ‘Quiero que vayas a la casa de Steven Spielberg y hables con él’”, detalló Ford en la misma rueda de prensa. “Fui a la casa de Steven Spielberg, nunca había conocido a Steven Spielberg antes. Supongo que una hora después conseguí el trabajo”.

Aún así, George Lucas tenía sus aprensiones. “Dudé que aceptara un contrato de tres películas, no quería hacerlo en Star Wars“, dijo Lucas al medio Empire. “Y teníamos tres películas. Steven me dijo que lo intentara de todos modos. Fui a ver a Harrison y él leyó el guion y dijo: ‘Sí, haré un contrato de tres películas. Me encantaría’”.

Pero lo que Harrison Ford no detalló es que en esa vez, puso sus condiciones. A fin de cuenta, tenía muy claro que no había sido la primera opción, y quiso hacerse sentir: exigió un mayor porcentaje de las ganancias y una reescritura de algunos diálogos, porque quería que el personaje sonara más ingenioso. Spielberg aceptó, pero le pidió trabajar junto al guionista Lawrence Kasdan, para evitar que sus gestos o su vocalización fuesen siquiera parecidos a Han Solo. Tenían que lucir como dos personajes totalmente distintos. Finalmente lo logró.