Entre cobre cordillerano y archivo histórico: la obra que inmortaliza al general Carlos Parts a 50 años de su asesinato

El 30 de septiembre de 1974, el general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert fueron asesinados en un atentado. El Fiat 125 en el que ambos viajaban fue destruido por un artefacto explosivo en la calle Malabia, en Buenos Aires, Argentina. Al matrimonio le sobrevivieron sus tres hijas: Sofía, Angélica y Cecilia.

A medio siglo del hecho, el nombre del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas sobrevive en la eternidad en el Patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile. Frente a la escultura del histórico rector, se erige una muestra de homenaje a la familia Prats Cuthbert y, por extensión, a las familias y víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

La obra del chileno Fernando Prats, titulada Tu nombre aumenta la eternidad (2024), se caracteriza por sus imponentes dimensiones y su firme materialidad. El lugar de emplazamiento fue elegido estratégicamente. Una reunión con la rectora Rosa Devés, hace aproximadamente seis meses, fue clave para seleccionar el espacio. “Vi la carga simbólica, política, constitucional y republicana que tenía este patio”, reflexiona el artista en conversación con Culto.

“Buscamos un lugar solemne. Por los principios republicanos que simboliza para la Universidad de Chile, era consecuente desde varias perspectivas. Está esta idea de reunir la mirada de dos hombres que pusieron el bien común del país por sobre el individualismo y el servicio público como un valor de entrega incansable”, profundiza.

Así, la obra irrumpe en un espacio transitado a diario por universitarios. “Es muy relevante que el mundo estudiantil y académico, sobre todo los jóvenes, tengan la oportunidad de conocer al general Prats en profundidad”.

La obra incluye un texto curatorial de la poeta Elvira Hernández, ganadora del Premio Nacional de Literatura 2024.

Fernando Prats, en la inauguración de la muestra, el 3 de septiembre.

Trabajo con la memoria

Si bien el alcance de los apellidos es evidente, el vínculo familiar entre el artista y el militar es difuso y más bien lejano. Sin embargo, desde su juventud, Fernando Prats sintió la inquietud de explorar esa conexión con sus familiares. “Esa pregunta siempre formaba parte de mi vida”, agrega.

Su primer acercamiento artístico a Carlos Prats fue en 2017, con el homenaje Acción Medular, emplazada en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. “Ambas obras están relacionadas porque son un diálogo donde la figura del general Prats se presenta desde varias perspectivas: un militar, un hombre comprometido con la constitución y los derechos humanos. La obra de la Universidad de Chile está centrada en la conmemoración de los 50 años de su fallecimiento y se enfoca en el reconocimiento de la búsqueda de la verdad jurídica que, durante 36 años, sus hijas lucharon por conseguir”, explica Fernando Prats.

Para concretar las obras, fue necesario acercarse a las hermanas Prats Cuthbert. “Su acogida fue muy generosa, porque me permitieron abrir el vínculo con ellas, sobre todo en la obra del memorial. Me ayudaron y facilitaron las memorias originales del general”.

Estos homenajes responden a un trabajo de memoria data de hace tres décadas. En esa línea, para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Prats presentó Cápsula: 11 minutos y medio para el mediodía del 11 de septiembre de 1973 en el Museo de Arte Contemporáneo.

“La idea es no tener que enfrentarnos a las conmemoraciones para recordar lo que ocurrió y sus consecuencias fatales. La necesidad de entender un golpe de Estado es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones: entender la persecución a las personas, los asesinatos y la desaparición. Si no aprendemos esto como sociedad, vamos por un camino muy peligroso. Por eso es relevante que los jóvenes puedan conocer la historia con nitidez, con verdad, para que se pueda construir un futuro humanizado y haya reparación”, reflexiona Fernando Prats.

Tu nombre aumenta la eternidad

El dosier de investigación, compuesto por archivos jurídicos del proceso legal en Argentina y Chile y documentos de la prensa de la época, fue recopilado por Isidoro Cuadrado—esposo de Sofía Prats Cuthbert— con “una delicadeza y profundidad” que Fernando Prats destaca.

Los papeles yacen sobre una superficie de testimonios geológicos de cobre, que expresan más de 900 metros de profundidad. Estos fueron traídos desde la División Andina de Codelco en la Cordillera de los Andes.

“Son perforaciones, unos sondeos que hace la minería para extraer el mineral de cobre. Es un quiebre que hace la minería para conseguir y entender dónde está el mineral para hacer las perforaciones. Me parecía importante que esta superficie geológica se visualizara en conexión directa con los archivos del caso Prats”, explica Fernando Prats, quien puntualiza que el proceso de extracción y ruptura se vincula con el quiebre que la muerte del matrimonio supone para la historia de Chile y de la familia homenajeada.

Así, el simbolismo de la cordillera emerge en la obra en sintonía con su trabajo previo. “En el arte siempre hablamos de buscar vinculaciones simbólicas, políticas y geográficas del territorio, y la cordillera de Los Andes en esta intervención es muy importante, porque hay un fragmento en las memorias del general Prats donde él es desterrado y debe cruzar la cordillera para llegar a Buenos Aires, la ciudad de exilio. Cuando él cruza la cordillera, habla de lo que es esta experiencia traumática de cruzarla. Me parecía relevante simbolizar y presentar la cordillera de los Andes como una superficie que contuviera toda esta carga de archivo de documentación, memoria y derechos humanos”.

“La cordillera de los Andes es una imagen que me ha acompañado en todo mi trabajo. Es un referente poético, político, geográfico y simbólico que no solamente me ha acompañado a mí, sino a muchos creadores; es un referente colectivo. Siempre la he entendido como una médula que irradia ideas; la cordillera atraviesa el continente, América del Sur, y está vinculada con las comunidades ancestrales. Es un elemento que cruza transversalmente mi obra. Me parecía crucial volver a la cordillera de los Andes porque el general Prats habla de ella en sus memorias”, enfatiza.

Además, parte de los archivos de prensa están intervenidos. Un vacío ocupa las fotografías de los principales diarios de la época. “Hay cuatro portadas donde yo tapo la imagen terrible del atentado con una fotografía que tomé en Buenos Aires, en el lugar del atentado. La única posibilidad que tenía de sanación, de poder recordar y dejar una última mirada del instante eterno, fue fotografiando el cielo de la calle Malabia. Esa fue la imagen que coloco encima de estas portadas. Además, hay una última obra que es muy relevante, que está en un costado de la instalación, que es una joya: en una estampa de las huellas digitales de la mano hay cinco anillos, que representan a cada una de las familias del general Prats. Esto es una unidad, una fuerza última de esta mano que, al cerrarse, crea intimidad, recuerdo, reparación y memoria”, explica.

La obra estará presente en el Patio Andrés Bello hasta el 7 de noviembre. Después de desinstalar la muestra, su creador dejará Chile para regresar a España, donde reside. “Este es un gran homenaje para colocar la figura del general Prats en el lugar que se merece en la historia de este país”, concluye el artista.