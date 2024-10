De José Donoso a Los Prisioneros: guía con los imperdibles de la Primavera del Libro 2024

Una de las tradicionales ferias del Libro que se realiza durante el segundo semestre es la Primavera del Libro, instancia que reúne a 210 editoriales independientes agrupadas en la asociación gremial Editoriales de Chile. Este 2024 realizarán la 13va versión del evento, entre los días viernes 4 al domingo 6 de octubre, en el Parque Estadio Nacional.

¿Qué novedades tendrán las casas editoriales? Desde Alquimia Ediciones, comenta Carla Renata: “Tendremos nuestra novedad de octubre Una empresa existencial. Extractos de entrevistas a José Donoso selección notas de Natacha Oyarzún Cartagena, prologado por Lina Meruane, correspondiente a nuestra ya destacada colección Umbrales de la memoria. También llegamos a la feria con la 3° edición de Pájaros desde mi ventana, de la reciente Premio Nacional de Literatura Elvira Hernández. De manera especial también tendremos nuestras novedades que han sido editadas y publicadas recientemente en Argentina: La memoria de los peces, de Eric Shchierloh; Observaciones sobre los colores, de Ludwig Wittgenstein con prólogo de Mike Wilson; La ingratitud del monstruo, de Matías Serra Bradford y Viudas jóvenes, de Tamara Grosso, este último pronto a ser editado en España por el prestigioso sello Caballo de Troya. Estaremos en el stand 132″.

Elvira Hernández

Por su parte, desde la casa Banda Propia Editoras, asegura María Yaksic, una de sus editoras: “Tendremos nuestra novedad en la Colección Contemporánea, El affair Skeffignton, única novela de la gran María Moreno y que nos tiene felices de que ya esté circulando en Chile. Es un libro ambientado en el París-lesbos de los años veinte, escenario mítico de escritoras y escritores de culto que circulan por los bares y librerías de la rive gauche, entre las comunidades espontáneas de feministas, lesbianas y exiliados con quienes se codea Dolly Skeffignton, la protagonista de la novela. Es un libro medular en la obra de María Moreno, lleno de humor, ingenio, desacato, y curiosamente muy poco conocido. También tendremos la primera traducción al castellano de Un mapa a la Puerta de no Retorno, de Dionne Brand, poeta, ensayista y documentalista caribeña-canadiense quien recientemente nos visitó en Chile. Es un libro en el límite de la ficción y el ensayo, muy singular por su carácter especulativo y experimental en torno a las memorias y la imaginación de la diáspora africana en el mundo contemporáneo. También para esta Primavera vuelve un clásico de nuestra colección Perdita: Dime cuándo vienes, las cartas de Rosa Luxemburgo, uno de los favoritos de nuestro catálogo. Y, por cierto, estaremos también con todos los títulos de nuestras tres colecciones, felices de compartir esta nueva Primera del Libro”.

La casa Libros del Amanecer, tendrá un imperdible en poesía, Golazo de Dios, de Erick Pohlhammer. “Es una antología póstuma con poemas y textos inéditos recopilados desde las más diversas fuentes -dice su editor, Cristián Guerra-. La obra se divide en capítulos que representan los tópicos o intereses que cruzaron transversalmente su obra: el amor, la literatura, el fútbol, la muerte y la vida espiritual, entre otros. El resultado es un homenaje y un recuerdo para sus lectores de siempre y también un revelación para aquellos nuevos que este libro irá encontrando en el camino”.

Por su parte, Berrinche Ediciones estrena su libro Faith No More y Chile de Jocelyn Jara. “La obra es una historia oral que relata los 30 años de amistad entre la banda estadounidense y nuestro país -añade Guerra-. De esta manera, la autora le da voz no solo a periodistas especializados en música y espectáculos, sino que también a aquellos músicos que se influenciaron de sus canciones y fans que han asistido a sus conciertos, entre muchos otros. El libro recorre todos los shows de la banda en Chile, pero también rescata aquellas anécdotas desconocidas que todo fanático de la banda descubrirá a través de sus páginas”.

Berrinche Ediciones lanza el libro Faith No More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad

La casa Montacerdos también estará presente. Así lo relata Maximiliano Lara: “Para esta Primavera del Libro 2024 llevamos nuestro catálogo completo. Los exitosos libros de Mariana Enríquez, Jazmina Barrera y Juan Cárdenas. Ofreciendo una amplia gama de autores latinoamericanos, como nos caracteriza. También tendremos el nuevo libro de la colección Nancy Guzmán Van Schouwen y Munita. Dos historias sobre la persecución y aniquilación del MIR que viene a reforzar la profunda investigación de la destacada periodista en torno a los DD.HH y la dictadura de Pinochet. Estaremos ofreciendo un descuento por la colección completa de Nancy Guzmán, que consta de cuatro tomos. Búsquennos en el stand 45”.

Desde la editorial Cuneta, comentan: “Hay dos novedades: El nazi de Estación Central. Se trata de un caso que ocurrió hace algunos años de un paco que torturaba a los presos). El suboficial mayor Francisco Arzola llegó a ser conocido como ‘El Nazi’ por la brutalidad con que trataba a sus detenidos. Fue el terror de Estación Central, un hervidero de comercio informal que controló duramente: en 2019 fue condenado a 22 años de cárcel por los delitos de tortura, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público contra tres vendedores y un ex guardia de seguridad. En este libro Felipe González Mac-Conell narra el camino de Arzola en Carabineros y los abusos contra sus víctimas, pero también explora sus vidas retratando un paisaje social organizado en torno a la violencia y marginalidad. Una crónica del caso que conmocionó a Chile; además tendremos el Diario de André Jarlan, el cura obrero que mataron los pacos con “una bala loca” en La Victoria en 1984. Este libro contiene las reflexiones y testimonios que André Jarlan escribió durante la última etapa de su vida. Son los apuntes íntimos, intrincados y dispersos de una búsqueda espiritual que partió en Francia y terminó en La Victoria, una de las poblaciones más convulsionadas durante la dictadura cívico-militar en Chile”.

La editora de Neón, la escritora María Paz Rodríguez, asevera: “Tendremos el libro Meditación Madre, cuentos de Ana Montes que ha tenido bastante buena acogida y lo promocionaremos en esta Primavera del Libro”.

Ana Montes.

Desde La Pollera Ediciones, uno de sus editores, Simón Ergas, dice: “Tendremos No, no pienses en un colegio blanco, es un ensayo de Patricio Pron sobre la aceleración y la sobreproducción editorial y la relación de ese fenómeno con la calidad de la literatura y la lectura; Las manos del general, es una novela policial de Gonzalo Fassón. Fue finalista del premio Clarin y desarrolla una investigación periodistica en torno al destino de las manos robadas del cadáver de Perón. Además, Sin ojo y otros cuentos brasileños inquietantes, una antología de cinco autores del Brasil del siglo XIX que representan una literatura atípica para esa zona: terror gótico y cuentos fantásticos”.

En la Editorial USACH, habla su director, Galo Ghigliotto: “Tendremos dos novedades: Chile en los albores de la Guerra Fría, el nuevo libro del premio Nacional de Historia Dr. César Rosso en el que aborda la idea de que América Latina y el Caribe parecen estar condenados a volver, casi siempre, al mismo punto, es decir, no solo están sentenciados a pensar en sus propias historias con las mismas ideas que no lograron alimentar soluciones exitosas, sino también de espaldas a las que sí parecían virtuosas, algunas de las cuales se acercaban mucho a las trayectorias del este de Asia. Por otra parte Historiografías en terapia ocupacional desde América del Sur, coordinado por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, Dr. Alejandro Guajardo, analiza el hecho de que los profesionales latinoamericanos se formaron y aprendieron a pensar en categorías y conceptos que se elaboraban en Europa o Estados Unidos. De este modo, los grandes cambios en la terapia ocupacional se refieren al enfoque y los condicionamientos socioculturales para la producción del saber. De ambos problemas se ocupan muchos de los trabajos que acoge este libro”.

Asimismo, el sello Club de Fans tendrá el volumen Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986, del periodista Alejandro Tapia. Habrán algunos ejemplares en la Primavera del Libro, pero desde noviembre estará en librerías. El volumen recoge de manera exhaustiva los inicios del trío sanmiguelino, entregando detalles, historias y fotografías nunca antes vistas de la agrupación.