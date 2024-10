The Cruel Visions le canta a la lluvia en su nuevo single: “Es sobre hacerle frente a todo lo que viene”

Un pattern de batería que antecede la entrada de la guitarra acústica, marca el arranque de Lluvia, el nuevo sencillo de The Cruel Visions, el proyecto del músico y productor chileno, Pablo Giadach.

Este nuevo lanzamiento de quien fuera guitarrista y cantante de Casino y exintegrante de The Ganjas, sigue al sencillo Al borde. Se trata de otro adelanto del próximo disco del proyecto. “The Cruel Visions es más de laboratorio, me gusta eso. Entonces, me acomoda el hecho de estar sacando temas de a uno y después compilarlo en un disco”, explica Giadach a Culto.

Por lo mismo, el músico asegura que prefiere trabajar sin presiones. Así sucedió con Lluvia. “Es un tema que me tomó mucho tiempo. Este a mí no me cerró por un largo rato. El verso estaba desde hace un par de años y el coro salió hace un año. Es un tema súper introspectivo. Es un tema bien nostálgico, que en el fondo es sobre hacerle frente a todo lo que viene”.

Lluvia fue grabado por Giadach junto a su actual banda de acompañamiento (el ex Casanova, Rodrigo “Yoyo” Otero, el bajista Rodrigo Bolados y el baterista Ale Gatta) en Estudio Lautaro, de su propiedad. “Esta canción yo la tenía maqueteada hace mucho tiempo, pero ya la estábamos tocando en vivo -explica-. Entonces, como lo estábamos tocando en vivo, decidí grabar esa versión. Así que eso es lo que suena, en el fondo. La banda tocando en vivo y con un par de overdubs”.

Pablo Giadach publica su trabajo solista bajo el nombre de The Cruel Visions

A diferencia de su primer disco, en que la mezcla y mastering estuvieron a cargo del inglés John Rivers (quien ha trabajado con The Specials, Dead can Dance, Love and Rockets), en esta ocasión fue el mismo Giadach quien se ocupó de esa labor. “La otra vez me fui a Londres a trabajar ese disco con él y en este tema me cuajaba más el sonido que ya estaba trabajando, sobre todo como lo hice en vivo. Así que era tratar de mantener algo así como bastante fresco. Me pasa que con él me funcionan mucho los temas que hago yo solo 100%, porque así como que delego un poco en el criterio de él. Pero este tema era más banda”.

Como decíamos, este sencillo es un nuevo adelanto del próximo disco de The Cruel Visions, el que según Giadach tendrá una sonoridad diferente al del buen primer álbum homónimo de 2020. Eso sí, se mantiene la búsqueda por el sonido derivado de la exploración ambiental y dark de la new wave, el dark y el postpunk.

“Yo creo que (el nuevo disco) es un poco menos laboratorio -explica Giadach-. El primer disco yo quería dejarlo como demo, lo más fiel posible a lo que habían sido las grabaciones. Pero ahora tengo andando a la banda y ya como que me pongo un poco la presión de que tiene que ser un disco más tradicional. El primero, de hecho, es muy espontáneo. Está lleno como de errores, pero son cosas que me gustan. Los dejé ahí a propósito porque quería dejar como eso súperespontáneo. Pero este no, este ya está más trabajado como un disco tradicional”.

Se espera que el nuevo disco de The Cruel Visions salga durante el próximo año. “Ya tengo varios temas muy cercanos a terminarse. Y lo quiero sacar porque ya estoy haciendo temas nuevos. Yo creo que va a salir el primer semestre del 2025″.