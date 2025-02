Quién es Carin León, el representante de la música regional mexicana en el mundo

En su característico estilo que incluye varios géneros de la música regional mexicana fusionados con otros géneros importados como el R&B y hoy, Carin León es uno de los mayores exponentes de la música mexicana.

Carin León nació en Hermosillo, una ciudad al noroeste de México que colinda con Arizona, Estados Unidos. De la proximidad con ese país -y la influencia de su cultura-, viene su acercamiento a otros géneros musicales como el rock o el R&B, que se fusionan con los géneros del regional mexicano como los corridos.

Trayectoria musical

El cantante encontró su vocación en la música mientras estudiaba en el colegio, y fue en 2005 cuando dio sus primeros pasos más profesionales con la banda regional Los Reales. Sin embargo, fue en 2010 cuando saltó a la fama con Grupo Arranke, en el que se mantuvo durante ocho años como compositor, guitarrista y vocalista.

En 2018, León decidió dar un salto y emprendió una carrera como solista. Durante esta etapa, llegó rápidamente al público a través de sus redes sociales y sus presentaciones en vivo.

Con una versatilidad vocal que destaca por su habilidad para interpretar desde baladas hasta corridos, el artista en su carrera solista, se convirtió en uno de los más grandes exponentes de la cultura regional mexicana en su país.

Y no solo eso, sino que también se posicionó a nivel internacional como un importante intérprete de géneros autóctonos de México, por lo que en 2024, en El Boca Chueca Tour, con más de 30 fechas agendadas, se presentó en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, y también pasó por Chile. Se presentó el 21 de agosto en Movistar Arena.

Y tal es su popularidad, que ese mismo año fue telonero en concierto de Rolling Stones en Estados Unidos. Los músicos incluyeron al artista en una fecha de Stones Tour ‘24 y le dieron la oportunidad de presentar canciones como La boda del Huitlacoche y Otra vez.

El artista que cerrará la cuarta -o más bien tercera- noche del Festival de Viña, ha ganado tres premios Latin Grammy por la canción Como yo hice yo (ft. Edgar Barrera, Matisse) y los discos Colmillo de leche y Boca Chueca, vol. 1, por este último también ganó un Grammy en categoría internacional por Mejor Álbum de Música Mexicana.

Controversias

A pesar de sus éxitos, su carrera también se ha visto opacada por varias controversias. Una de ellas sucedió en marzo de 2024, cuando en pleno concierto el cantante se presentó en estado de ebriedad y comentó a viva voz que tenía antojo de “perico” -cocaína-. “No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense”, dijo León.

Luego del show admitió haber experimentado con todo tipo de drogas, lo que empeoró aún más su imagen pública.

Sin embargo, defendió su autenticidad diciendo: “A este mundo se vino a vivir. Sé que a veces me emociono de más y digo pendejadas, pero creo que mi mayor virtud, y mi mayor defecto, es que yo tengo el corazón bien conectado con el hocico (...) Así que yo decidí ser la persona que soy desde el día uno, porque a pesar de todas esas cosas, lo único es que no soy falso”, comentó.

Su polémica más reciente sucedió en enero de 2025, cuando exguitarrista, Juan Miguel Molina Vásquez, lo acusó de despido injustificado, discriminación y abuso laboral.

En un video que se publicó en redes sociales, el exguitarrista aseguró que el cantautor lo despidió del trabajo -de un día para otro-, ya que según comenta Vásquez, León consideraba que él no cumplía con los requisitos físicos para presentarse en un escenario.

“Quería dejarme detrás de los escenarios, porque tenía que contar con ciertos requisitos como estatura, bien de físico y yo no los llenaba. Imagínense que tienen un puesto, y de la noche a la mañana lo quitan, nada más porque ya no cumplían con las expectativas. Me discriminaron”, dijo Vásquez en charla con Solangel Ochoa.

Respecto al caso, León aclaró: “El ex prestador de servicios en cuestión fue desvinculado debido a una serie de situaciones graves que incluyeron conductas poco profesionales, tanto en el escenario como fuera de él, así como el presentarse en estado inconveniente en múltiples ocasiones, además de comportamientos agresivos hacia otros músicos y miembros de nuestro equipo”.