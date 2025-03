La incondicional historia de amor de Pedro Ruminot y Alison Mandel

Pedro Ruminot y Alison Mandel han construido una relación que ha conquistado a sus seguidores. Su historia comenzó en 2013, cuando ambos formaban parte de El Club de la Comedia. En aquel entonces, trabajaban juntos, pero su vínculo era estrictamente de amistad. Sin embargo, con el tiempo, esa cercanía fue evolucionando hasta transformarse en algo más profundo.

El momento clave ocurrió cuando Pedro decidió hacerle un regalo especial a Alison. Ella, conmovida por el gesto, sintió que algo más fuerte los unía y se animó a compartir sus sentimientos. Así, entre risas y complicidad, nació el amor entre la pareja.

Luego de tres años de relación, decidieron dar el siguiente paso y se casaron en 2016. Desde entonces, han formado una familia junto a su hijo Baltazar y los dos hijos de Pedro, Diego y Facundo, fruto de una relación anterior.

Más allá de su vida personal, Alison y Pedro han sabido equilibrar su faceta profesional con su relación. Ambos han destacado en el mundo de la comedia y han trabajado juntos en distintos proyectos, demostrando que el humor es un pilar fundamental en su vida.

Durante su rutina en el Festival de Viña 2024, Alison Mandel hizo varios chistes abordando a su marido y la dinámica que ellos comparten. Uno de los momentos más destacados fue cuando mencionó que a ella le gustaba Pedro Ruminot porque era “flaite”.

“Quiero decir que lo amo, me enamoré de él la primera vez que lo vi. Ustedes deben pesar que es obvio... por su atractivo físico. No él Pedro tiene algo que no tienen los demás, el Pedro es flaite. Y a mí no hay nada más que me guste en un hueón que es que sea flaite. Y que te diga ‘hola’ con olor a Axé de chocolate”, contó mientras el humorista se reía en el palco de la Quinta Vergara.

Además, la humorista aclaró que el show no era para hablar mal de su marido, sino que contaba situaciones cotidianas en su vida.

“Antes de continuar con la rutina, debo decir que yo amo a mi marido. Yo lo amo. Siento que es un hombre que resuelve. Pero hay un momento en que llega las fotos, altiro el Pedro me dice que no. De las veinte fotos, las veintes son malas”, relató Mandel.