“Es difícil pensar en retirarse” y “el reggaetón es otra cosa”: Tommy Rey según Tommy Rey

“Mi papá trabajaba haciendo muebles, pero le gustaba tocar la guitarra y yo también aprendí a tocar. Me gustaba mucho escuchar radio, aunque no teníamos, éramos muy pobres. Yo me iba a parar por ahí por casas para escuchar música. Me gustaba Joselito, Lola Flores, porque en ese tiempo estaban de moda las canciones de España, y me encantaba. En el colegio sabían que yo cantaba y me hacían cantar para los demás. Canté mucho un tema que se llamaba La Batelera, de moda en esos años. Después me pusieron El Batelera en el colegio”.

“Yo empecé con los cha cha cha, los boleros, en la orquesta Los Peniques, después pasé a la Sonora Palacios. Cuando conocí la cumbia me empezó a gustar. Me gusta que cuando suena la cumbia, empiezan todos a bailar”.

“Cuando aún estaba en la Sonora Palacios tuvimos que actuar para los militares. Me iban a buscar a la casa con la metralleta en la mano. Era gratis. No pagaban, pero yo no estaba de acuerdo con el golpe de Estado, nunca fui partidario de eso. Igual tenía que quedarme calladito nomás. Teníamos que trabajar y mantener la pega”.

Tommy Rey en TV+.

“El año 67 fuimos a tocar a Valparaíso, a Playa Ancha, en un carnaval de verano. Andaban unos yugoslavos y les gustó la orquesta. Nos hablaron para ir a tocar allá y estuvimos cinco meses. Recorrimos toda la costa del mar Adriático trabajando en hoteles. Los yugoslavos no tenían idea de cómo bailar cumbia, bailaban no más. Volvimos a Chile el 19 de septiembre, nunca me olvido, el día de la Parada Militar”.

“A mí me ubicaban perfectamente por la voz, pero no por el nombre porque nadie me conocía con el nombre, era “el chinito” de la Sonora Palacios. Grabé siete LP con la Sonora Palacios, pero después tuvimos problemas, todos los grupos tienen problemas, no vale la pena recordar, han pasado los años. Problemas de plata, de trabajo, y al final decidimos con cinco integrantes retirarnos. Ellos propusieron el nombre de la Sonora Tommy Rey”.

“Los músicos me llamaron y me dijeron que le iban a poner al grupo Sonora de Tommy Rey. Había que tratar de dar a conocer el nombre y nos contrataron de un local muy conocido, La Pachanga, en San Pablo, y pusieron un letrero que decía Sonora de Tommy Rey, ex Sonora Palacios. Cuando supieron los Palacios, me llamaron por teléfono amenazándome que no debía usar el nombre. Les dije que no lo hacíamos nosotros, sino los dueños de los locales”.

Tommy Rey falleció a los 80 años de un infarto.

“Fue muy difícil al comienzo, porque no teníamos dónde trabajar y porque no nos conocían. Tuvimos que trabajar por lo que fuera, en el Persa nos ponían un escenario y tocábamos, por ejemplo. Aparte que era muy complicado porque todavía estaba el toque de queda y más de una vez nos pararon y teníamos que dar explicaciones”.

“Al principio mucha gente de la Plaza Italia para arriba no le gustaba esa música (N. de la R: la cumbia). Pero de a poco empezaron a llamarnos para los casamientos en el Hotel Carrera, en la casa Piedra, en varios locales de allá arriba. Y empezó a gustar mucho nuestra música, ahora ya se equilibró la cosa, claro han pasado muchas cosas, pero gustó y se hizo muy popular la orquesta. Ahora las radios tocan otras cosas, esto del reggaetón”.

“El ritmo del sound era pasable porque era un estilo diferente, pero el reggaetón es otra cosa. Eso no es música tropical tradicional, las cosas que van hablando en su mayoría son como medias eróticas, entonces eso no me gusta mucho. Pero tenían que salir grupos nuevos, en la Nueva Cumbia Chilena hay unos que son muy buenos, y buenos amigos, porque hemos tocado juntos por ahí y se han portado muy bien con nosotros. “Llegaron los papás”, nos dicen. “No, los abuelos”, les digo yo jejeje (ríe).

28 de FEBRERO 2013/VIÑA DEL MAR Tommy Rey, durante la quinta noche del festival Internacional de la canción de viña del Mar 2013 FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

“Uno se acuerda de su señora cuando canta. Yo amo a mi mujer, voy a cumplir 40 años con ella. Yo era casado antes y tuve tres hijos, ya están grandes. Es fácil emocionarse cuando uno canta, no solo por la señora, sino porque es música muy linda. Yo la vez que más sufrí, fue para unas fiestas patrias se murió mi mamá. Y me tocó cantar. Canté el tema “Angustia” (“Angustia de no tenerteee”, canta brevemente ), y se me caían las lágrimas. Ella murió el 17, el funeral fue el 18. Me acompañaron todos mis compañeros del grupo. Fue muy triste, pero también muy bonito. Ella era muy sencilla, de pocas palabras”.

“El año 82 conocí a mi señora de ahora, justo cuando me separé de la Sonora Palacios. Nos conocimos, nos enamoramos, anduvo todo fantástico y bueno, tenía un problema, no hallaba qué hacer. Pero me decidí, me separé y el año 84′ comencé a vivir con mi señora. Pero mi ex señora se portó muy bien. Nos casamos en 2006, una fiesta bien bonita en la piscina militar. Ella ya tenía hijos, me dicen papá también y los hijos de ellos, me dicen tata. Hay que recibir el cariño de toda la gente”.

“He estado un poquito enfermo a veces y me baja el ánimo, pero voy a actuar en el escenario y uno cambia totalmente. Porque el público siempre nos quiere mucho, nos aplaude y canta con nosotros. Ahí uno cambia totalmente”.

“Es difícil pensar en retirarse. Es difícil porque es nuestro trabajo. Además, es nuestra vida”.