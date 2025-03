“Abrumadoramente sombrío”: Abdulrazak Gurnah y la juventud de su nueva novela en el regreso de un premio Nobel

Abdulrazak Gurnah está de regreso en su faceta de escritor. El novelista tanzano, residente en Inglaterra, acaba de publicar su nueva novela, en idioma inglés. Thief (Ladrón), se llama y es su primera novela después de haber sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021. Se trata de una novela, ambientada en su natal Tanzania, que sigue la vida de un trío de adolescentes entre los 90 y los 2000.

Se trata, entonces, de un tópico que ha sido bastante común en la literatura: la novela de aprendizaje, de crecimiento. Pero como suele ocurrir en sus novelas, Gurnah también indaga en otras dimensiones. “Ambientada entre su lugar de nacimiento, Zanzíbar, y Dar es Salaam, Tanzania, es una demostración silenciosamente poderosa de maestría narrativa, a la vez una pieza de cámara de mayoría de edad y un panorama poscolonial de gran angular, vinculado a las vidas interiores de su trío central: todos adolescentes seguidos hasta la edad adulta. Mientras tanto, esbozado entre líneas, está el dolor familiar que se extiende a lo largo de varias generaciones, todo narrado en un estilo veloz que te da la placentera sensación de que eres masilla en manos de una inteligencia autoral cálida pero lúcida”, señala la reseña del The Guardian.

21 Noviembre 2024 Entrevista a Abdulrazak Gurnah, escritor afro Britanico, ganador del Premio Nobel Foto: Andres Perez

Esta novela narra la vida de quienes se quedaron en Tanzania tras la revolución que ocurrió en el país en los 60, que derrocó a la monarquía y generó una espiral de violencia que obligó justamente a los Gurnah a huir a Inglaterra. La vida vista con ojos de un adolescente, Karim, quien fue abandonado por su madre -agobiada a su vez por un matrimonio concertado por sus padres-. Con los años, Karim se reencuentra con su madre, y a su vida llega un niño, Badar, un huérfano aparentemente llevado a la servidumbre en la acomodada casa de Karim. Luego aparece Fauzia, una compañera de universidad con quien termina casándose, quien vive su propio calvario al ser epiléptica.

“Vemos a los chicos como adolescentes, luego como adultos, a medida que la novela avanza de los años 90 a los 2000, sin ninguna indicación directa sobre la cronología, salvo una breve mención de titulares de radio sobre Srebrenica e Yitzhak Rabin -señala The Guardian-. La experiencia de Karim y Badar con el abandono parental, a pesar de sus circunstancias divergentes, les infunde cierta camaradería, y la narrativa gira en torno a su incómoda codependencia en el contexto de la transición de Zanzíbar tras la independencia, de campo de batalla de la guerra fría por poderes a un paraíso de la economía de servicios para extranjeros adinerados cuyos caprichos tienen el poder de trastocar brutalmente la vida de sus habitantes, como demuestra el clímax izquierdista de la novela”.

El New York Times también se refirió a la novela. “La historia se desarrolla hasta un clímax apasionante que involucra a una trabajadora humanitaria blanca llamada Geraldine, que vive en el hotel de Badar mientras trabaja en un programa financiado por la UE para digitalizar datos sanitarios de Tanzania. Con un epíteto homérico, Gurnah se refiere a esta intrusa rubia como una ‘belleza radiante’ nada menos que cinco veces; cuando toca el clarinete desde su habitación, no sería descabellado pensar en el canto de las sirenas. Karim, Badar y Fauzia terminan destrozados por esta extranjera, cada uno por su lado. Sin embargo, en manos de Gurnah, la teatralidad nunca es un fin en sí misma. ‘¿Qué quiere esta gente de nosotros?”’, se lamenta Khadija, la madre de Fauzia, consolando a su hija tras el paso de Geraldine”.

Tanzanian novelist Abdulrazak Gurnah, winner of the 2021 Nobel Prize for Literature, poses at his home in Canterbury, Britain, October 7, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

De hecho, en charla con el señero matutino de la Gran Manzana, Gurnah comentó que en el momento de recibir el Nobel ya estaba inserto en esta nueva novela, por lo que en realidad no sintió la presión de las expectativas. “La presión residía en encontrar el tiempo. Estaba un poco inmerso en la obra que se ha convertido en Theft cuando se anunció el premio, y durante un buen tiempo no pude encontrar el tiempo ni el silencio para continuar. Prefiero escribir con bastante tiempo por delante, así que tuve que esperar un poco. Luego pude crear espacio y retomar la lectura, y lo hice sin ninguna presión”.

“Ha sido un gran placer conocer y escuchar a nuevos lectores. También ha sido estupendo conocer a lectores que llevan tiempo conmigo, pero de los que no sabía nada. La generosidad y el placer de ambos han sido maravillosos e inesperados”.

Abdulrazak Gurnah (Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)

Para el The Guardian, el sabor de boca tras leer Thief es positivo. “La conclusión —llena de peligro y, en última instancia, catártica— coloca todas las tramas de Theft, pacientemente ensambladas, en su lugar para un desenlace fascinante, a la vez inimaginable y, al mismo tiempo, totalmente coherente con la lógica de un libro cuya carga emocional reside en situarnos en la comprensión de un personaje en particular, solo para desbaratarla al cambiar de perspectiva. Al dramatizar la dificultad de escapar de la sombra de un pasado que sus protagonistas no pueden comprender, Gurnah flirtea con un determinismo abrumadoramente sombrío, así como con las posibilidades más optimistas de la esperanza, y no es el menor de los logros de este maravilloso título el dejarte preguntándote hasta el final qué camino tomará”.

El sitio Infobae ya la leyó en inglés y comenta: “Los lectores nuevos en la obra de Gurnah necesitarán tiempo para ajustar su paso al ritmo que él establece. Los fanáticos reconocerán la disciplina inigualable de un escritor que creció hablando suajili y aprendió inglés en su adolescencia temprana. Constantes y libres de movimiento superfluo, sus oraciones siguen el cauce de alguna leyenda antigua, incluso cuando describe vidas modernas complicadas. Su tono envolvente encanta con el patrón más antiguo de la narrativa: Y entonces ocurrió esto y luego esto”.

¿Y el New York Times? El medio indica: “A diferencia de Gurnah, los personajes de esta novela permanecieron en Tanzania durante la revolución, pero ellos también comprenden la experiencia de “perder su lugar en el mundo”. El pobre Badar, sujeto a los caprichos de aquellos más afortunados que él, está cansado del cautiverio de la pobreza, de solo ‘ver el mundo a través de la computadora’”. Aunque tiene unos reparos en el estilo: “La prosa estoica de Gurnah no siempre se adapta bien a los trágicos acontecimientos, incluso operísticos, que se desarrollan mientras Karim, Fauzia y Badar se abren camino en la Tanzania de los años ochenta; la refinada formalidad del autor puede resultar anacrónica e incómoda”.

Consultados por Culto, desde el grupo Editorial Penguin Random House en Chile indican que aún no hay fecha para el arribo de la novela en nuestro país traducida al castellano.