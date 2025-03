Gracias a la vida, la historia del olvidado vínculo de Violeta Parra con Argentina y Mercedes Sosa

No se conocieron en persona, pero a Mercedes Sosa solo le bastó escuchar la voz de Violeta Parra en los surcos de un vinilo, para estremecerse ante su obra. Y en particular, ante una canción que terminaría por hacer propia, la inmortal Gracias a la vida, publicada originalmente en el disco Las últimas composiciones de Violeta Parra (1966).

En 1971, cuando era una artista que se consolidaba en la escena musical, la “Negra” grabó para la discográfica Phillips uno de sus discos más clásicos, Homenaje a Violeta Parra. En este interpreta canciones como Que he sacado con quererte, La carta, Los pueblos americanos, Rin del angelito, entre otras.

Mercedes Sosa - créditos a Andrea Cherniavsky

De allí que se tienda a pensar, de manera errónea que Gracias a la vida es una canción de Mercedes Sosa. Es su versión la que se ha hecho más conocida a nivel mundial, más porque suele interpretarla en todos sus conciertos. “Si yo no supiera que Mercedes nunca escribió una canción, seguramente diría que Volver a los 17 o Gracias a la vida son de Mercedes”, asegura el cantautor Abel Pintos en el documental Bios: vidas que marcaron la tuya, dedicado a la artista.

Probablemente todo eso influyó en que la estrella Shawn Mendes la interpretara en su presentación en Lollapalooza Argentina, asegurando que era una canción local. Una idea que replicaron los medios allende Los Andes e incluso la organización trasandina del evento. Sin embargo, en su paso por la versión chilena, el pasado domingo, el cantante rectificó.

A pesar de lo que se pueda pensar en el otro lado de la cordillera, Mercedes Sosa nunca ha escondido su admiración profunda por Violeta Parra. De hecho, Gracias a la Vida, cantada con su voz profunda, es un clásico de su repertorio. Incluso, en 1988 la cantó junto a Joan Baez.

“Violeta Parra significó para mí, desgraciadamente no la conocí, el encuentro con canciones que me acompañaron y me acompañan en todos los escenarios del mundo. Un periodista en Concepción me preguntó si yo cantaba Gracias a la vida solamente acá y le digo no, es la canción que no se saca jamás de mi repertorio”, le explicó a Pedro Carcuro durante su paso por el programa de Pé a Pa, de TVN, en plenos años noventa.

El paso de Violeta Parra por Argentina

En la vida errante de Violeta Parra figura un olvidado paso por Argentina, el que se extendió doce meses, entre 1961 y 1962. Para entonces, era una incansable investigadora folklórica, conocida en algunos círculos por su trabajo en la Universidad de Concepción y en los espacios que logró hacerse en las radios, pero aún lejos del alcance masivo que tendrá después.

Violeta Parra cruzó hasta Argentina y se instaló primero en la localidad de General Picó, ubicada en la pampa, hasta donde llegó para ayudar a su hermano Eduardo, quien vivía allí junto a sus hijos. En esa localidad, además de presentarse constantemente en peñas folclóricas, realizó talleres abiertos de cerámica y pintura para la comunidad.

Tiempo después, desde la pampa viajó a Buenos Aires, donde residió en el céntrico Hotel Fénix, en la calle San Martín. Allí se instaló con sus cuadros y arpilleras, recibió a curiosos y periodistas, y ensayó los temas del disco.

No fue fácil la adaptación. “Tengo el corazón oprimido por lo lento de mis trámites en esta ciudad de porquería, pero no me dejaré aniquilar”, le comentó a su pareja, el suizo Gilles Favre.

En Argentina grabó solo un disco, El folklore de Chile según Violeta Parra (1962), registrado en los estudios de EMI Odeón en calle Córdoba, en pleno centro de la metrópolis trasandina. También se le conoce con el título de Violeta Parra en Argentina, y aunque pasó casi inadvertido en su momento, tuvo mayor difusión, precisamente tras gatillarse un interés en su obra a partir del álbum de Mercedes Sosa.

Pese a la desazón inicial, el empuje de Violeta y su constante actividad comenzó a abrirle puertas. Así comenzó a tocar en teatros y en la televisión transandina, surgieron entrevistas de medios masivos y poco a poco se hizo más conocida.

Finalmente, la aventura trasandina de Violeta Parra terminó en mayo de 1962, cuando recibió una invitación desde Finlandia. Fue así que partió a Europa junto a sus hijos, e incluso con Favre por lo que no vería la publicación de su disco. Como sea, aquel fue un período intenso que luego tuvo su eco en la obra de Mercedes Sosa.