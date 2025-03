“La Sonora terminó hoy, sería vergonzoso seguir”: histórico de Tommy Rey pone fin al conjunto tras la muerte de su cantante

La repentina muerte de Tommy Rey ya dejó un coletazo en la vereda artística. El histórico percusionista y uno de los líderes de la Sonora de Tommy Rey, Leo Soto, aseguró en declaraciones recogidas por radio Biobío que la historia del conjunto se termina junto con su cantante emblema. Como Nirvana tras la muerte de Kurt Cobain, la Sonora de Tommy Rey dice adiós.

“Esto se termina, no podemos ser tan sinvergüenzas de mentirle a la gente y seguir con el mismo nombre cuando ya Tommy no está, la sonora terminó hoy día, murió hoy día”, dijo Soto también en declaraciones a TVN, y agregó: “Aquí se acaba el ciclo de La Sonora de Tommy Rey, empezaremos los músicos brindándole un tributo, haciendo otra orquesta con otro nombre, interpretando los temas que él cantaba y siguiendo con la senda de la música”.

“No podemos seguir faltando el respeto de nombrarlo cuando él ya no está. Ocurre con otras orquestas que los cantantes han fallecido hace más de 20 años y siguen nombrándolo como si fuese a cantar y eso es mentirle al público. No va a pasar eso con nosotros. Nosotros…se muere Tommy Rey y se muere la Sonora de Tommy Rey junto con él”, cerró un enfático Soto.

Lo que Soto sí dejó claro es que los músicos seguirán tocando, aunque con otro nombre, y que así se lo habría asegurado al fenecido cantante. “No quiere decir que no vamos a tocar, alguno de la orquesta no querrá seguir, pero la mayoría sí, y vamos a seguir tocando, vamos a seguir trabajando. Se lo dijimos a Tommy: ‘Siempre tu recuerdo va a perdurar’. Pero nosotros tenemos que segur viviendo. (Esto) todavía sigue”, dijo en charla con el matinal de TVN.

Una muerte repentina

Leo Soto aseguró que la muerte de Tommy Rey tomó por sorpresa absoluta a su círculo más cercano. Así lo comentó en el matinal de TVN. “Fue muy repentino, ayer hablamos porque como a veces hay temas que no tocamos hace mucho tiempo le dije ‘Tommy repásate tales temas porque los vamos a tocar en el matrimonio del sábado’. ‘Ya, los voy a estudiar’, me dijo. De hecho, lo tengo en el Whattsapp escrito. Pero bien, hablé con su señora, le pregunté cómo estaba Tommy. ‘Bien -me dijo- echa tallas, echa chistes’”.

Soto recordó el momento exacto en que supo la noticia. “Si fue una sorpresa cuando me llamó su señora diciendo que Tommy estaba en el suelo infartado, llorando. Y estaba la ambulancia en camino, los llevaron al hospital, y a los 20 minutos me llaman diciendo que había fallecido. Todavía no lo puedo asumir”.

Según el músico, Tommy Rey falleció de manera apacible. “Lo ví cuando llegué a la Clínica, no estaba todavía en su cofre, y estaba durmiendo muy apaciblemente. Tommy se quedó dormido, su cara no tiene sufrimiento. Sus ojos cerrados, su boca cerrada. Lo vi como siempre lo veía durmiendo en el bus cama, o lo veía durmiendo cuando iba a despertarlo a su pieza, no vi ningún cambio. Tommy se fue durmiendo, tranquilo”.

Asimismo, Leo Soto aseguró que a Tommy Rey hay que recordarlo “con alegría, con mucha alegría”.