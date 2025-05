Me Rompiste el Corazón: los ejes de la película sobre Roberto Parra y la Negra Ester

Boris Quercia tenía poco más de 20 años cuando comenzó a ensayar para La Negra Ester. Bajo la dirección del dramaturgo Andrés Pérez y el alero de la naciente compañía Gran Circo Teatro, trabajó con rigor para capturar la emoción que exigía un rol de gran calado: Roberto Parra, el músico popular que se enamora perdidamente de una prostituta de San Antonio.

Poco antes del inicio de las funciones, en diciembre de 1988, el actor tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Roberto Parra en la casa de Nicanor Parra en La Reina. Fue el primero de varios encuentros que se prolongarían en el tiempo y que atesora hasta hoy.

“Todos quienes participamos de La Negra Ester tenemos un recuerdo muy vivo de Roberto Parra. Es un artista excepcional, autodidacta y popular. Algunos de nosotros éramos más cercanos a él, yo porque lo interpretaba”, dice a Culto.

El también director y escritor subraya un concepto clave: “Roberto influyó en todos nosotros y de alguna manera quedamos con una deuda emocional con él. Yo, que derivé del teatro al cine, siempre tuve la intención de contar esta historia que conocía de la boca del protagonista”.

Quercia no exagera al decir que estuvo 20 años intentando financiar una producción audiovisual enfocada en la verdadera historia detrás de ese montaje teatral y de Décimas de la Negra Ester (1980), el texto en el que se basa la obra. En ese período hizo un puñado de películas, dirigió la casi totalidad de los capítulos de la serie chilena más importante de este siglo (Los 80) y se dedicó a escribir una trilogía policial (la del detective Santiago Quiñones) y novelas de ciencia ficción. Sin embargo, nunca se olvidó de ese querido proyecto sobre el hombre al que se le atribuyen términos como la cueca chora y el jazz guachaca.

El resultado de su persistencia creativa finalmente verá la luz este año: según confirma a este medio, el estreno en cines nacionales está programado para el próximo 21 de agosto, pocas semanas después de que se conmemoren 104 años desde el nacimiento del Tío Roberto.

Dirigida y escrita por él y producida por Alberto Gesswein, Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester propone un recorrido que comienza en la infancia del personaje y se extiende a sus primeras experiencias en los bares y cabarets de la V Región. Como sugiere el título, parte importante del relato está reservado a la historia de amor imposible entre el cantor y una prostituta que conoce en un burdel de San Antonio. El director considera que su nuevo filme se aproxima a ese mundo mediante un retrato “cercano y familiar”.

“Más allá del estereotipo del artista bohemio de los bajos fondos, queríamos rescatar la humanidad de un grupo de seres enfrentados a circunstancias adversas donde se ponen en juego los afectos más profundos”, explica, junto con asegurar que, “aunque la historia ocurra en un lupanar, se pueden rescatar las emociones más puras y sinceras de las que somos capaces los seres humanos”.

Comprometido con el proyecto desde hace años (antes incluso de que ganaran el Fondo CNTV, en 2020), Daniel Muñoz toma la guitarra, adapta su timbre de voz y aparece con el característico bigote de Parra. El protagonista de Los 80, otro hombre familiarizado con las tablas y la música de raíz popular, comparte esa tarea con Ian Antillanca (niño, en escenas en blanco y negro) y Cristóbal Gallardo (joven).

“Me sucede algo escalofriante cuando veo la película proyectada –enfatiza Quercia–. Hay momentos en que Daniel Muñoz se transforma absolutamente y me parece estar viendo al Tío Roberto. Es algo más allá de lo físico, es que Daniel habita al Tío Roberto, no lo interpreta. Es algo que se logra desde el corazón, desde el talento de Daniel, algo que ninguna prótesis puede lograr”.

Y continúa: “Para mí es el mejor actor de nuestra generación (fuimos compañeros de curso en la escuela de teatro). Por lo demás, Daniel no solo entiende la cultura popular chilena: la lleva en la sangre, cuequero innato, sanfernandino. Creo que no había otra persona que pudiera hacerlo como él”.

Aunque se incorporó a la producción en una etapa posterior, algo similar le sucedió con la actriz Carmen Gloria Bresky (o Yoya Bresky para sus amigos), quien encarna a la mujer que luego sería conocida como la Negra Ester.

“Cuando apareció su nombre sobre la mesa no lo dudé ni un segundo, la llamé de inmediato y por suerte estábamos con los tiempos coordinados para que tomara el rol. Tenía la certeza que la Yoya iba a llegar a las profundidades dramáticas que requiere la Negra Ester. Es un rol difícil, que tiene varias capas, una mujer cubierta con una coraza que debe luchar por su vida en un ambiente donde los débiles son avasallados. No es fácil interpretarla y no puedo dejar de emocionarme cada vez que la veo renunciando al amor para siempre”, indica.

Quercia cree que ese personaje implica un giro significativo en la carrera de la actriz de Casado con hijos, muchas veces encasillada como una intérprete de papeles cómicos. “Me gusta romper la inercia y darles oportunidades de mostrarse en otras facetas. Aquí vamos a ver a Carmen Gloria Bresky deslumbrar en un papel de un dramatismo insospechado”, plantea.

También son parte del elenco Carolina Paulsen, Gustavo Becerra, Maricarmen Arrigorriaga, Otilio Castro, César Sepúlveda y otros actores que participaron en el rodaje en 2023, que se extendió entre Santiago, Cartagena y San Antonio.

El personaje de Becerra es quien, como se ve en el primer adelanto, le lanza un presagio al protagonista cuando entran al prostíbulo y se deslumbra con la mujer que tiene en frente: “No está a tu altura. Vas a puro sufrir”.

Primer apronte

Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester vivió su primer apronte ante el público nacional hace unos días. En el marco de la 25° edición del Festival Internacional de Cine de Lebu, el largometraje tuvo una función de preestreno en Cañete.

Boris Quercia en Cinelebu.

“Las personas lloraron, rieron, cantaron, se conmovieron profundamente. No vieron una postal del pasado: se vieron a sí mismos, se reconocieron en esa historia de amor entre Roberto y la Negra Ester. Esa conexión emocional, esa identificación cultural tan intensa, es lo que nos dice que la película logró capturar el alma de un país que sigue buscando entenderse a través de sus historias”, sostiene el productor Alberto Gesswein, mano derecha de Quercia en este proyecto y en la serie sobre la familia liderada por Juan Herrera.

El director de Sexo con amor (2003) complementa: “Muchas de las reacciones a la película nos recordaron de inmediato los comentarios que recibíamos en su momento con Los 80: la identificación, la calidez, el sentido de pertenencia. Esa sensación de ‘así era Chile’”.

Esa primera proyección ante la audiencia local les permitió constatar que el filme funciona en varios niveles. Uno de ellos, como destaca el cineasta, es que opera como una máquina del tiempo que transporta al espectador a un país extinto. Sus creadores cuentan que resolver ese apartado fue uno de los mayores retos de la producción.

“La recreación de época siempre es un desafío enorme, y en proyectos independientes como este, donde los presupuestos están muy por debajo de lo ideal, se vuelve aún más exigente. Sin embargo, lejos de limitarnos, esa dificultad nos obligó a ser más creativos y a enfocarnos en algo que quizás es aún más valioso que la precisión visual: el realismo emocional”, señala Gesswein.

“Nuestro mayor mérito fue lograr que las atmósferas, los espacios y los personajes transmitieran con honestidad ese Chile que aún habita en el inconsciente colectivo. No se trata solo de replicar objetos antiguos o locaciones fieles, sino de evocar una forma de vivir, de hablar, de sentir… Una bohemia, una calidez, un dolor que sigue latiendo en nuestra memoria cultural”, agrega el exdirector del Área de Ficción de Canal 13.

Para quienes se pregunten si en los 90 minutos de cinta hay cabida para la numerosa y célebre familia de Roberto, la respuesta es afirmativa, aunque con matices a considerar.

“En la película vamos a ver a su madre, Clarisa Sandoval, y sus hermanos cuando niños, a su hermano Lalo en su juventud y a Nicanor en su edad adulta. Y no podía quedar fuera su viuda, Catalina Parra, a la cual homenajeamos en este filme que ella ayudó y apoyó desde siempre”, detalla Quercia.

El centro de la historia, está dicho, es el cuequero y su enamorada, las mismas piezas que Andrés Pérez y un grupo de jóvenes actores llevaron al teatro por primera vez hace 37 años, para luego apropiarse de un lugar en la memoria colectiva y la creación artística del país.

“La Negra Ester no solo representa una época y una estética, sino una forma muy nuestra de sentir, de amar y de vivir. En ese sentido, Me rompiste el corazón no intenta reemplazar ese legado, sino complementarlo: contar la historia íntima que le dio origen, poner rostro, alma y corazón al amor real que inspiró esa obra mítica”, recalca el realizador de El rey de los huevones (2006).

Y concluye: “Nunca bajamos los brazos porque había algo más que contar, algo íntimo y profundo que no cabía del todo en el escenario. Me rompiste el corazón nace de esa necesidad de honrar al Roberto que soñó, amó, sufrió y creó”.