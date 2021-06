Alcaldes de la Región Metropolitana toman distancia de la apertura de colegios en Fase 1

“Lo que vemos hoy día es que la actitud de los alcaldes es diferente, mucho más proclive a tener los establecimientos abiertos”. Así de claro se manifestó Raúl Figueroa en entrevista con La Tercera hace apenas cuatro días. El ministro de Educación aseguró así que la postura con la que tantas veces ha chocado desde que comenzó la pandemia, según las conversaciones que ha sostenido este último tiempo, habría comenzado a ceder.

Las tratativas, en ese sentido, se han agilizado en las últimas jornadas. Incluso, hace algunos días se produjo una gran cita entre los ministros de Salud, Educación e Interior y los representantes de las grandes asociaciones de municipios.

Según adelantó el propio Figueroa en estas páginas, se trabajan cambios en el plan Paso a Paso que permitan la apertura de colegios en Fase 1, los que, creen en el Mineduc, están cercanos a consumarse, algo que él mismo deslizó ayer en Mega: “El Minsal va a tener que adecuar el plan Paso a Paso pronto, y ahí va a haber novedades respecto de la continuidad de los establecimientos educacionales”, dijo, y agregó que “los cambios que se van a hacer al plan Paso a Paso van a incorporar noticias relevantes en el sistema educacional”.

Horas más tarde, eso sí, otro secretario de Estado puso paños fríos a la inmediatez de esas modificaciones. “Tras la amplia reunión que tuvimos el sábado, donde escuchamos y se levantaron inquietudes y dudas del punto de vista de la pandemia, hubo coincidencia en ciertos temas de preocupación. Por un lado, los niños y la necesidad de incluirlos en el plan Paso a Paso”, dijo Jaime Bellolio, vocero de gobierno. Y agregó: “Estamos recopilando y sistematizando toda esta información y en función de eso elaboraremos un nuevo plan Paso a Paso, considerando la situación epidemiológica, la situación regional y el avance del proceso de vacunación”.

La idea de Figueroa y el Mineduc es dar continuidad al proceso de apertura, incluso permitiéndoles a los recintos educacionales mantenerse abiertos si su comuna entra en cuarentena. Y ahí los alcaldes, sobre todo los de la Región Metropolitana, donde hay más colegios municipales, toman distancia.

“Los establecimientos los tenemos preparados para un retorno a clases seguro, pero viendo la carga viral y números de casos, yo ya dije que no iba a volver a clases por lo menos en el primer semestre”, señala Miguel Araya (UDI), alcalde de Buin, quien de todas formas señala que es una situación que van evaluando constantemente: “Si me piden abrirlos, los abriré, pero no creo que vayan alumnos, hay un 85% de apoderados que no quieren. La posibilidad de volver a clases este año es 80% que no y 20% que sí”.

Araya cuenta que ha estado en algunas citas con el ministro Figueroa en las que han hablado del retorno a clases. “Aprovechó de decirme que volviera, pero le dije que no. La disposición es, si la comunidad lo pide, tenerlos abiertos por si alguien quiere volver, pero eso no significa que se vaya a volver. No creo que lo hagamos este año. ¿Qué pasa si se muere un alumno por Covid? El responsable voy a ser yo”, dice el alcalde.

Desde La Reina, otro de los municipios oficialistas que han optado por mantener las puertas de los recintos cerradas, señalaron que “considerando que en Fase 1 no se contemplan por el momento permisos de desplazamiento para los estudiantes que no viven en la comuna, el municipio mantiene su postura de no iniciar clases mixtas en Fase 1, dado que sería una medida que perjudicaría a aquellos estudiantes que vivan en comunas en cuarentena total, lo que en nuestro caso afectaría a un 55% de la matrícula que proviene de diversas comunas de la Región Metropolitana”. En esa comuna cuentan que si bien no se han reunido oficialmente con el ministro Figueroa, sí lo han hecho con el secretario ministerial de Educación y con la Dirección Provincial de Educación, “con el fin de sostener conversaciones sobre la pertinencia de retornar a clases mixtas”.

En ese sentido, agregan que mantienen la postura de regreso a clases mixtas desde el 26 de julio si las medidas sanitarias lo permiten. “Creemos que es necesario volver, pero desde marzo la prioridad ha estado en cuidar la salud de las comunidades educativas y privilegiar la cobertura que hoy tiene el sistema remoto, que alcanza a un 80% de nuestra población escolar”.

En Independencia, el alcalde Gonzalo Durán (ind.) es tajante: “Hemos sido consistentes, en el sentido de que para volver a clases tienen que estar las condiciones sanitarias, y eso significa en nuestra opinión Fase 3, como una señal de que efectivamente las condiciones son las adecuadas”. Agrega que esa decisión van a tomarla concordadamente junto a las comunidades educativas. El edil asegura que hasta aquí no han tenido una comunicación formal con el Mineduc respecto de esta materia.

Desde El Bosque, Sadi Melo (PS) se muestra contrario a la apertura en Fase 1. Argumenta que “hacer clases presenciales en cuarentena va contra la misma lógica del confinamiento, ya que lo que se busca en Fase 1 es, justamente, disminuir los niveles de movilidad de la población, y así evitar la propagación del virus”. Sin embargo, cuenta también que harán una consulta a la comunidad escolar “para evaluar una apertura gradual en un sistema mixto desde Fase 2, siempre y cuando estén vacunados alumnos y profesores”. Esa decisión, dice, se haría efectiva desde el 1 de agosto.

En Puente Alto, Daniela Torres, secretaria general de la Corporación de Salud y Educación, señala que “el municipio tiene no solo la mejor disposición, sino que está muy consciente de que es necesario volver lo antes posible”. Sin embargo, agrega, “debido a la compleja situación sanitaria que vivimos, el alto número de casos y estar en Fase 1 del plan Paso a Paso, no vemos posible retomar la presencialidad por ahora”. Señala, además, que aunque han ido avanzando con las adecuaciones de la infraestructura para la nueva situación, “los recursos que nos llegan desde el Mineduc vía subvención son insuficientes para hacer mejoras en todos los colegios. El tope máximo para postular a estos subsidios es de cuatro establecimientos y tenemos 27”.

Nuevos alcaldes de Maipú y Ñuñoa

Tomás Vodanovic (RD) asumirá el próximo 28 de junio la alcaldía de Maipú. Él es uno de los ediles recientemente electos con los que quiere reunirse Figueroa, y aunque esa cita aún no se produce, consultado por la disposición de abrir las escuelas en Fase 1 señala que su “deseo más profundo es el de retornar cuanto antes a la presencialidad de las clases, pues entendemos el impacto que ha tenido la pandemia en los estudiantes de la comuna, pero esto no puede hacerse mientras no estén garantizadas las condiciones de seguridad sanitaria para los estudiantes y sus comunidades educativas”. Por eso, asegura, el objetivo es ir retomando las actividades presenciales “siempre en diálogo con las comunidades y en la medida en que el contexto sanitario lo permita”.

También está próxima a sentarse en un sillón municipal Emilia Ríos (RD), quien ganó hace poco las elecciones de Ñuñoa. Ella reseña que están en un proceso de instalación y que luego de asumir, una de sus primeras tareas será ver el estado de sus liceos para identificar cuáles tienen mayores condiciones de vulnerabilidad y cómo se encuentran las comunidades educativas.

“Tenemos claridad de la importancia de volver a clases de manera presencial, por lo que debemos avanzar hacia un sistema de semipresencialidad. Independiente de la fase en que ello ocurra, nuestra primera labor es escuchar a todos los actores educativos, tanto a estudiantes y sus familias, como a profesores y asistentes de la educación”, cierra.

Lo Barnechea y Peñalolén, dispuestos

Y mientras en comunas anteriormente proclives a la apertura como Providencia aún no toman una decisión, en el Mineduc confían en que otros municipios, como Las Condes o Vitacura, sí los sigan en la medida. En otros como Lo Barnechea, la presencialidad en Fase 1 es un hecho apenas se pueda.

“He hablado con los ministros Paris y Figueroa la idea de cómo lo hacemos para que apliquemos las cuarentenas, pero que los colegios se mantengan en clases”, detalla Cristóbal Lira (UDI), alcalde de dicha comuna. Por eso se declara “absolutamente de acuerdo con que tenemos que darles prioridad a los niños y abrir los colegios a como dé lugar, en cualquier etapa”. Esto, porque según el exconcejal, su idea es tener continuidad: “Independiente de las medidas del Paso a Paso, los colegios no deberían estar en cuestión y mantenerse siempre en clases presenciales”.

En tanto, Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén y quien ha abiertos sus colegios cuando se ha podido, asegura que la suya “fue de las pocas comunas que abrieron sus colegios municipales en Fase 2, por lo tanto, estoy dispuesta a evaluar poder hacerlo en Fase 1, pero eso requiere que se cumplan determinadas condiciones”. Su argumento es que “el objetivo debiese ser hacer nuestro máximo esfuerzo para lograr un retorno a la presencialidad. Y más que enfocarnos en qué fase, definamos cuáles son las condiciones mínimas que deben cumplir los establecimientos”.