Directivo de Itelecom sobre presunta participación de exabogado de Providencia en licitación: “Marcelo (Lefort) dijo que Álvaro Lavín nos estaba ayudando ahí”

Dos de los principales directivos de la empresa de luminarias Itelecom, los ingenieros Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial, volvieron a declarar ante la fiscalía por la investigación en que se pesquisan millonarias coimas a empleados públicos, a cambio de la adjudicación de licitaciones, también llamado “caso led”.

Lo hicieron el pasado 9 de abril en la arista en que se indagan pagos a funcionarios del Ministerio de Energía, principalmente a Paul Pacheco, quien trabajaba directamente en la División de Proyectos de Alumbrado Público y era presidente de la comisión evaluadora de algunas de esas licitaciones.

Guerra declaró que “Paul Pacheco ayudó a Itelecom en los procesos de Providencia, Puerto Montt, Puente Alto y Lo Prado”.

Sobre el papel del funcionario del Ministerio de Energía en la licitación de la alcaldía que dirige Evelyn Matthei, Guerra dijo que en 2018 “Marcelo (Lefort) me pidió que le mandara a Pacheco la oferta completa para su revisión”, quien hizo cambios al documento. Según Guerra, “en relación a estos cambios, Pacheco nos dijo que había gente que estaba de acuerdo y otros que no (...). Nunca nombró a nadie que estuviera trabajando con él. Recuerdo que Marcelo (Lefort) dijo en una oportunidad que Álvaro Lavín lo estaba ayudando ahí”.

Álvaro Lavín, quien es primo del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, militante UDI y era el abogado de confianza de la alcaldesa Evelyn Matthei, actualmente se encuentra en calidad de imputado en otra arista de esta causa que está en carácter de reservada por la fiscalía y que apunta a tratativas en Puente Alto. Asimismo, fue mencionado por Rodríguez en su primera declaración ante la fiscalía, como quien se habría coordinado con Lefort para contactar al administrador municipal de Puente Alto para gestionar la adjudicación de esa licitación, “lo que efectivamente ocurrió”.

Asimismo, Pacheco en su última declaración ante la fiscalía señaló que “Ricardo (Rodríguez) me dice que tienen gente trabajando dentro del municipio, que es el abogado de confianza de la alcaldesa y él le habla al oído a la alcaldesa y que ya tienen listo un acuerdo”. Además, Pacheco sostuvo ante el Ministerio Público que tras caerse la licitación en Providencia, “este mismo contacto les había prometido compensarlos llevándolos a otros municipios. Tiempo después me enteré de que fue este mismo contacto quien los llevó a Puente Alto”.

En tanto, Rodríguez señaló que “respecto de otras licitaciones distintas al Ministerio de Energía en que hubiese participado Paul Pacheco, me acuerdo de Puente Alto, Providencia, Puerto Montt, hay otras que no recuerdo”. Dijo que como en estas últimas no se terminó adjudicando a Itelecom la licitación, “no debe haberse pagado a Pacheco. En el caso de Puente Alto, sí hubo adjudicación, no tenía conocimiento de que se le había pagado a Pacheco por Puente Alto, vi que en su declaración declara que sí y coincide el monto de $ 5 mil por luminaria”.

Los pagos

En relación a los pagos, Rodríguez detalló que “Pedro Guerra me acompañaba, sabía que íbamos a pagar el dinero entregado por Marcelo (Lefort) para las coimas, pero la mayoría de las veces lo hacía yo y Pedro muchas veces se paraba al baño o a hacerse un café. Al principio el pago a los operadores se hacía mediante retiros, luego se usaron facturas falsas o de empresas cuyos dueños eran amigos de Marcelo”.

Respecto de cómo se pactaron los pagos de Itelecom al funcionario de Energía, Guerra apuntó a que en 2016 Rodríguez le comentó que Pacheco había llamado por teléfono y habían acordado un pago por luminaria con Marcelo Lefort (dueño de Itelecom).

Guerra también detalló varias de las reuniones y asados a los que asistieron para coordinar las gestiones que Pacheco hacía para beneficiar a la empresa y dijo que en uno de esos encuentros el funcionario les confesó que sospechaba que dos de sus compañeros de equipo, en el ministerio, estaban trabajando para otras empresas. Uno de ellos era Rafael Calderón, un ingeniero civil eléctrico que también participaba en la confección de las bases de licitaciones led. El exejecutivo de Itelecom recordó ante la fiscalía que cuando Pacheco dijo esto, a Lefort se le ocurrió sacar a este funcionario ofreciéndole trabajo fuera del gobierno a través de un head hunter, pero la estrategia no resultó, porque el profesional no quiso irse.