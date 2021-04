El juego de naipes del TC de cara al tercer retiro: ministros apuntan a voto clave de Juan José Romero

Hace 11 horas

El ministro Juan José Romero.

Como una partida de póker en que nadie da señales de cuáles serán sus jugadas, los jueces del organismo han guardado -en esta ocasión- especial hermetismo de cuál será su posición con miras al requerimiento ingresado por el Presidente Sebastián Piñera, con el que busca frenar el tercer retiro del 10% de las AFP en el Congreso. No pocos apuntan a que esta vez no habrá empate y que la balanza se inclinará por declarar inconstitucional el proyecto con la mayoría de los votos. El "as bajo la manga" lo tendría el académico de la UC, quien le quitaría protagonismo a la presidenta del TC, María Luisa Brahm, y al voto dirimente que ocupó la vez pasada.