La decisión de los diputados que le dio un respiro a Felices y Forrados

El objetivo del gobierno y de la comisión mixta de Hacienda era que el proyecto sobre agentes de mercado que entre otras cosas regula a los asesores previsionales masivos, como Felices y Forrados (FyF), fuera despachado a ley la última semana legislativa. Es decir, a fines de enero. Así empezarían a correr los plazos.

Pero ello no sucedió. El viernes pasado, en su último día de sesión, los diputados decidieron no colocarlo en la tabla de la sesión de sala, lo cual fue celebrado en las redes sociales por FyF manifestando que “LEY MORDAZA de PIÑERA se posterga para el mes de marzo, es una buena noticia”.

Ese día, el Ejecutivo calificó el proyecto con discusión inmediata, pero en un chat previo de los diputados que participan en la reunión de comités, la mayoría de los representantes de las bancadas rechazaron analizarlo con prisa, pese a la opinión de Giorgio Jackson (RD), integrante de la Mixta. Fue así como después no lo incorporaron y la tabla quedó con otras seis iniciativas.

“No hubo acuerdo ni en comités ni en sala. No estaba el informe con 24 horas de antelación”, explicó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto. Asimismo, su par de RN Sebastián Torrealba explicó que ya tenían seis proyectos en tabla y que la discusión de los agentes de mercado no iba a ser fácil. “Casi por unanimidad decidimos no incluirlo en la tabla de ese día porque no era llegar y votarlo, era el último día legislativo y no era para verlo a la pasada porque tiene muchas implicancias”, acotó.

De hecho, la diputada Alejandra Sepúlveda, del comité del FRVS, manifestó que esperan hacer una discusión más larga e informada cuando se retorne al trabajo legislativo en marzo. Incluso plantea citar a varios actores, no sólo el gobierno y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sino también a los asesores previsionales como FyF y a representantes de los usuarios de este tipo de asesorías. “Se trató de acelerar el proyecto pero votar algo tan complejo el último día, a última hora, no es bueno. Preferimos entre todos postergar la votación y hacer un debate como corresponde”, destacó la parlamentaria.

El proyecto lleva más de cinco años de tramitación. Fue ingresado en julio de 2015 por la administración de Michelle Bachelet luego de una serie de propuestas que emanaron del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, llamada Comisión Engel. La demora en su discusión se debe, principalmente, a cambios incorporados por los distintos gobiernos las estafas piramidales y el surgimiento de empresas que aconsejan cambios masivos de fondos de AFP, como FyF, han motivado la incorporación de diversas materias.

Alivio para FyF

Claro que esta demora de al menos un mes porque probablemente el informe de la Mixta se votará en marzo cuando retorne la Cámara del receso legislativo, tiene un efecto. Y no menor.

Y es que el proyecto establece que los Asesores Financieros Previsionales deberán constituirse como empresas en Chile y deberán inscribirse en el Registro de Asesores Financieros Previsionales a más tardar el primer día hábil del sexto mes posterior a la publicación de la presente ley. Es decir que si la norma salía en enero, a partir de agosto-septiembre FyF debía estar en ese listado oficial cumpliendo las exigencias que la ley coloca. Si el proyecto se resuelve en marzo o abril tendrán mucho más plazo, pues recién la norma estaría operando en el último trimestre.

Con esta postergación, los asesores tendrán más tiempo también para cumplir con la garantía que se les exigirá, la cual fluctuará entre 500 UF y 60.000 UF según determine la CMF y la Superintendencia de Pensiones, que serán las entidades fiscalizadoras de estos guías financieros de multifondos.

La garantía, según aprobó la Mixta, servirá “para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados, beneficiarios o pensionados que contraten sus servicios de asesoría previsional”. Asimismo se establece que a los asesores y sus parientes hasta en segundo grado “les estará prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros relacionados, de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes”.

Entre otros requisitos está el hecho de que sus socios, administradores y representantes legales deberán contar con “antecedentes comerciales intachables”, y que no podrán ejercer estas funciones quienes hayan sido procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva; quienes sean deudores en un procedimiento concursal de liquidación, y hayan sido sancionados con la revocación de su inscripción en alguno de los registros que mantengan los reguladores.

FyF festejó con un mensaje en Facebook la tardanza en la votación: “Así, nuestros honorables diputados puedan leer el proyecto y con conciencia saber qué es lo que realmente están votando. ¡GRACIAS POR LA CONFIANZA!”.

“Los señores de Felices y Forrados se creen demasiado, y nadie tomó decisiones pensando en ellos. En el Congreso no regulamos a favor ni en contra de ellos”, recalcó el diputado Torrealba desestimando las implicaciones del mensaje que tenía casi 3.000 reacciones.