La fórmula que las pymes le plantearon al gobierno para subsidiar el salario mínimo

Las negociaciones por el salario mínimo avanzaron rápidamente, tanto así que el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) están ad portas de lograr un acuerdo que eleve el ingreso básico de $350 mil a $400 mil.

Sin embargo, lo que todavía no está zanjado es la fórmula que se aplicará para subsidiar a las micro y pequeñas empresas. Aunque de manera preliminar el gobierno les presentó un esquema donde el Estado va a subsidiar, en el aumento de salario mínimo, el alza sobre la inflación para llegar a los $400 mil, pero divido en dos pagos, eso no dejó del todo conformes a los representantes de las pymes.

En una primera instancia esta conversación estaba radicada en el Ministerio de Economía, sin embargo, al no tener respuestas concretas, los representantes de las pymes le plantearon una propuesta a la Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en una reunión realizada este lunes por la tarde.

La inquietud de las pymes apunta principalmente a que al dividir en dos el alza para llegar a los $400 mil, haría que el costo para las pymes sea mayor. Así lo explica el Tesorero de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa y Empresarios, Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de Chile, (Unapyme), Lautaro Martínez.

“Lo que le propusimos a la ministra es que el alza del salario mínimo fuera de una sola vez en mayo, es decir, un incremento de $50 mil, y que nosotros pagáramos el IPC acumulado a abril, de 4,8%. Eso equivale a $16.800 y la diferencia, de $33.200, lo ponga el gobierno hasta fines de 2022″, explica el dirigente.

¿Y cuál es la diferencia con la propuesta del gobierno? Martínez sostiene que tal como está planteada la fórmula del Ejecutivo, haría que el costo mayor recayera en las pymes. En ese sentido, precisa que al dividir en el pago en dos alzas de $25 mil, y que el gobierno se preocupara del monto sobre la inflación, haría que el subsidio fuera de $8.200, mientras que las pymes pagarían $16.800 para la primera cuota.

Martínez acota que “para la segunda alza de $25 mil, que no está claro cuándo será, a la inflación de 4,8% se le debe sumar lo que se acumule, por ejemplo, a septiembre, que seguramente estará cerca del 7%, lo que haría que casi toda el alza fuera cubierta por las pymes y con un subsidio bastante menor”.

Más temprano en la mañana, la presidena de Unapyme, Gianina Figueroa, planteó que una “política pública como esta se tiene que hacer y discutir con todos los actores. No es lógico que las pymes no estén en la mesa de negociación, y tampoco es lógico, a esta altura del mes, no saber todavía cuál es la fórmula concreta que se aplicará para subsidiar a las pymes”. La dirigenta enfatizó que las pymes “nunca se van a restar de avanzar en mejorar los salarios de los trabajadores”, pero que tiene que ser un trabajo conversado. “Es una falta de consideración a los que más pagamos el salario mínino y tienen que hacer el mayor esfuerzo”, aseguró.

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, (Conapyme), Rafael Cumsille, subrayó que “hay preocupación por el salario mínimo ya que, si bien el Estado puede aportar con el subsidio durante el primer año, qué pasará cuando se termine, muchos dirigentes plantean que el momento por el que atraviesan las pymes es complejo para hacer frente a un costo mayor. Estamos realmente preocupado”.

De acuerdo a los presentes, la ministra Jara tomó nota de la propuesta y le comentó que se lo transmitirá al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y al de Economía, Nicolás Grau.

La propuesta presentanda representa además de la Unapyme, a la Conapyme y a la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).