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    ¿Cómo es doctorarse en Chile?

    En medio de las turbulencias que ha generado los cambios a Becas Chile, tres expertas debaten sobre el estado actual de los doctorados en el país y cuáles son sus principales desafíos.

    Patricio LazcanoPor 
    Patricio Lazcano
    ¿Cómo es doctorarse en Chile?

    Los doctorados viven un momento de expansión en Chile. La matrícula de estos programas alcanzó en 2026 a 8.442 estudiantes, un 4,9% más que en 2025 y 22,8% por encima de la registrada en 2022 según cifras del Ministerio de Educación.

    La estadística muestra que la formación doctoral está ganando peso dentro del sistema de posgrado chileno.

    Y fue el tema que debatieron Carolina Gatica, directora de Doctorados en Universidad San Sebastián, Mary Valdés, presidenta Sociedad Internacional de Investigadores de Chile y Andrea Leiva, directora de Investigación y Desarrollo de la Universidad San Sebastián, durante el último panel de Conversaciones LT Educa, dedicado a estos posgrados.

    Las tres expertas concordaron en que los doctores no solo deben permanecer en la academia, sino integrarse al sector público e industrial para aportar con su pensamiento crítico y capacidad de resolución de problemas reales.

    “Formar un doctor es un tremendo proceso formativo y ahí las universidades tenemos una gran responsabilidad para visibilizar esto”, dijo Carolina Gatica.

    Carolina Gatica, directora de Doctorados en Universidad San Sebastián.

    Mary Valdés agregó que hay que mirar más allá del doctorado como la persona que se forma en una investigación. “Estamos formando los futuros académicos, las personas que van a intervenir en los distintos procesos de formación de los nuevos profesionales, que a lo mejor van a intervenir en las industrias, van a incorporarse en el Estado, a crear las políticas públicas”.

    Agregó que el potencial que tiene alguien que se forma en ciencia va mucho más allá de la ciencia per se, sino que le da la capacidad de evaluar de forma crítica algún problema complejo, de evaluar alternativas de desarrollo, de tener una formación que cuestiona lo que conocemos.

    Mary Valdés, presidenta Sociedad Internacional de Investigadores de Chile

    Finalmente, Andrea Leiva señaló que es importante comprender la capacidad total que tiene un doctor. “Tiene capacidad no solo de aprender algo específico, sino que de resolver problemas que son nuevos. ”Y creo que esa es la base que necesitamos como sociedad, para solucionar mucho de los problemas que tenemos".

    Andrea Leiva, directora de Investigación y Desarrollo, USS

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