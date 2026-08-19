Gonzalo Islas: “La sostenibilidad no es un proyecto aislado, sino una forma de desarrollar la universidad”

En 2015, la ONU creó Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una hoja de ruta para que gobiernos, empresas, universidades y organizaciones sociales equilibren el crecimiento económico, el bienestar de las personas y la protección del medioambiente.

Uno de los barómetros para medir su impacto a nivel educacional es el Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings, clasificación internacional que evalúa el desempeño de las instituciones de educación superior en relación con los ODS. A diferencia de otros rankings centrados en investigación o docencia, esta medición pone el foco en el impacto social, económico y ambiental que generan las universidades.

Universidad de Las Américas logró uno de los mayores avances institucionales de los últimos años en la versión 2026. La institución ascendió desde el tramo 1.001-1.500 al 601-800 a nivel mundial, aumentando 9,5 puntos su desempeño respecto de la medición anterior.

“Este avance es el resultado de un esfuerzo institucional que ha incorporado la sostenibilidad como un eje transversal de nuestro quehacer”, dice Gonzalo Islas, vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional de UDLA.

En la edición 2026, Universidad de Las Américas obtuvo una puntuación de 61,3 sobre 100 y destacó por sus resultados en educación de calidad, igualdad de género, reducción de desigualdades, trabajo decente y crecimiento económico, y alianzas para el desarrollo sostenible. Estos resultados le permitieron posicionarse en el primer lugar nacional en los ODS 4 (Educación de Calidad), 5 (Igualdad de Género) y 10 (Reducción de las Desigualdades), consolidando así su avance como una de las instituciones chilenas con mejor desempeño en materia de sostenibilidad e impacto social.

¿Cuál es la mayor virtud que explica la posición de Universidad de Las Américas en este ranking?

Haber entendido que la sostenibilidad no es un proyecto aislado, sino una forma de desarrollar la universidad. Las acciones que impulsamos en docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión institucional forman parte de una estrategia integrada que busca generar un impacto positivo tanto en nuestra comunidad educativa como en la sociedad. Esa mirada transversal, respaldada por resultados concretos, es la que explica el avance que hoy alcanzamos en este ranking.

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¿Qué importancia tiene este ranking, que no evalúa solo indicadores tradicionales como investigación o prestigio académico?

Es muy significativo porque entrega una visión mucho más amplia del aporte que realizan las universidades. Hoy es fundamental evaluar cómo las instituciones de educación superior contribuyen a enfrentar desafíos globales como la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental o el desarrollo de las comunidades. Las universidades no solo tienen la misión de generar conocimiento, sino también asumen la responsabilidad de poner ese conocimiento al servicio de la sociedad y contribuir al bienestar de las personas.

¿Cómo este reconocimiento beneficia a estudiantes, cuerpo académico y futuros postulantes a Universidad de Las Américas?

Constituye una validación externa del trabajo que realiza la universidad y fortalece la confianza en nuestro proyecto institucional. Para nuestros estudiantes significa formarse en una institución comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible y su entorno; para nuestro cuerpo académico representa el reconocimiento al impacto de su trabajo en docencia, investigación y vinculación con el medio; y para quienes evalúan ingresar a Universidad de Las Américas, entrega una señal objetiva de que encontrarán una universidad que responde a estándares internacionales y que desarrolla una formación conectada con los desafíos actuales del país y del mundo.

Cada vez más estudiantes buscan instituciones comprometidas con la sostenibilidad. ¿Estos rankings influyen en la decisión de dónde estudiar?

Sin duda. Las y los estudiantes buscan universidades que, además de ofrecer una formación académica de calidad, sean coherentes con los desafíos sociales, ambientales y económicos que enfrenta el mundo. Los futuros profesionales también quieren formarse en universidades que no solo imparten teoría, sino que construyen sostenibilidad con experiencias reales y colaboración concreta en el territorio y que son capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.