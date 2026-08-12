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    Educación

    Cómo la Universidad de Las Américas logró un gran salto en uno de los rankings educacionales más importantes del mundo

    UDLA logró destacar como una de las mejores del país en The Higher Education, ranking que mide a las universidades más comprometidas con el desarrollo sostenible.

     
    Cómo la Universidad de Las Américas logró un gran salto en uno de los rankings internacionales de educación más importantes del mundo

    Universidad de Las Américas fue reconocida en el Times Higher Education (THE) Sustainabilty Impact Ratings 2026, al ubicarse en el rango 601-800 entre las instituciones de educación superior evaluadas por su contribución al desarrollo sostenible. El ranking mide el impacto de las universidades en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas.

    En esta edición, Universidad de Las Américas obtuvo 61,3 de 100 puntos, lo que representa un aumento de 9,5 puntos respecto del año anterior. Este avance permitió ascender desde el rango 1001–1500 al 601–800 entre las instituciones mejor evaluadas, en una medición que consideró a 1.603 universidades de 116 países.

    Universidad de Las Américas logra importante salto en ranking THE

    Ante los positivos resultados, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional, Gonzalo Islas señaló: “Este reconocimiento refleja el compromiso sostenido de Universidad de Las Américas con el desarrollo sostenible y la mejora continua de nuestro quehacer institucional. Avanzar significativamente en el THE Sustainability Impact Ratings es el resultado de un trabajo transversal que integra la investigación, la docencia, la vinculación con el medio y la gestión institucional, contribuyendo de manera concreta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generando un impacto positivo en nuestros estudiantes y en la comunidad”.

    Gonzalo Islas

    En esta oportunidad, la universidad reportó resultados en 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tres más que el año anterior, y mejoró su desempeño en cuatro de ellos, reflejando el fortalecimiento de su compromiso institucional con la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, y las alianzas para lograr los objetivos.

    Entre los resultados destacados se encuentran:

    ODS 4: Educación de calidad: la Universidad obtuvo 72 puntos, ubicándose en el rango 101-200, lo que representa una mejora significativa respecto de su clasificación de 2025 (rango 401–600). En el contexto nacional, este resultado posiciona a la institución en el 1° lugar. En este ámbito destacan especialmente los indicadores vinculados a investigación en educación, calidad docente y medidas de apoyo al aprendizaje permanente, aspectos clave para promover una formación inclusiva y de excelencia.

    ODS 5: Igualdad de género: la Universidad alcanzó 64,4 puntos, situándose en el rango 101-200 a nivel mundial, mejorando significativamente su desempeño respecto de la clasificación obtenida en 2025 (rango 401–600). En el contexto nacional, este resultado posiciona a la institución en el 1° lugar. Este avance refleja el compromiso institucional con la igualdad de género, evidenciado en indicadores asociados a la investigación en la materia, así como a las políticas y medidas orientadas a garantizar el acceso, la participación y el apoyo equitativo de mujeres y hombres en la comunidad universitaria.

    Estas son las 17 mejores universidades del país según uno de los rankings más consultados a nivel mundial

    ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: la Universidad obtuvo 67 puntos, ubicándose en el rango 201-300 a nivel mundial, lo que representa una mejora respecto de su clasificación de 2025 (rango 401–600). En el contexto nacional, este resultado posiciona a la institución en el 2° lugar. Este desempeño da cuenta del compromiso institucional con la promoción del empleo digno, el fortalecimiento de competencias para la empleabilidad y la generación de conocimiento que contribuye al crecimiento económico sostenible.

    ODS 10: Reducción de desigualdades: la Universidad obtuvo 55.7 puntos, ubicándose en el rango 301-400 a nivel mundial, lo que representa una mejora respecto de su clasificación de 2025 (rango 401–600). En el contexto nacional, este resultado posiciona a la institución en el 1° lugar. Este desempeño refleja las acciones de la institución para promover la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades, a través de iniciativas que favorecen la participación y el acceso de personas de diversos contextos, sociales, culturales y económicos.

    ODS 17: Alianzas para lograr el objetivo: la Universidad alcanzó 58.2 puntos, situándose en el rango 601-800 a nivel mundial, mejorando significativamente su clasificación de 2025 (rango 1001-1500). En el contexto nacional, este resultado posiciona a la institución en el 5° lugar. Este indicador reconoce los esfuerzos de la institución en materia de colaboración institucional y vinculación con actores nacionales e internacionales, así como la publicación de reportes asociados a los ODS y el desarrollo de acciones de formación relacionadas con sostenibilidad.

    ODS 1: Fin de la pobreza, con 54.2 puntos y una posición en el rango de 301-400.

    ODS 2: Hambre cero, con 59.1 puntos y una posición en el rango de 201-300.

    ODS 3: Salud y bienestar, con 60.0 puntos y una posición en el rango de 401-600.

    ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, con 35.9 puntos y una posición en el rango de 401-600.

    ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, con 46.5 puntos y una posición en el rango de 401-600.

    La metodología del ranking

    La metodología del THE Sustainability Impact Ratings evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de cuatro pilares fundamentales: la investigación, que considera la generación de conocimiento en áreas vinculadas a los ODS; la gestión institucional, enfocada en la administración responsable de los recursos y la promoción del bienestar de la comunidad universitaria; la vinculación con el entorno, que mide el impacto de las instituciones en sus comunidades a nivel local, nacional e internacional; y la docencia, que valora la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible y la incorporación de estos principios en el proceso educativo.

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    Más sobre:LT EducaEducaciónUDLAU. de Las AméricasRanking universidadesTHEODSObjetivos de Desarrollo Sostenible

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