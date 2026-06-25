SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    Por qué es importante el aporte de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

    "Las instituciones de educación superior están llamadas a convertirse en verdaderos laboratorios vivos de sostenibilidad, capaces de formar profesionales con conciencia crítica, generar conocimiento pertinente y construir soluciones colaborativas junto a las comunidades".

    Javiera Rocha CortésPor 
    Javiera Rocha Cortés

    Nos encontramos a sólo cuatro años del plazo establecido para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ampliamente reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidados como una hoja de ruta global compuesta por 17 objetivos en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

    Sin embargo, a medida que nos acercamos al año 2030, la pregunta se hace inevitable: ¿estamos avanzando con la velocidad, profundidad y coherencia que estos desafíos requieren? Porque la sostenibilidad ya no puede ser entendida como un concepto complementario, una línea de acción aislada o una buena intención institucional. Hoy constituye una exigencia ética, estratégica y urgente.

    Los desafíos planteados permean progresivamente distintos niveles de acción: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y, de manera especialmente relevante, instituciones de educación superior. Estas últimas cumplen un rol estratégico, no sólo por su capacidad de formar profesionales y generar conocimiento, sino también por su responsabilidad de impulsar transformaciones desde sus propias comunidades.

    Ocupan una posición privilegiada para originar y acelerar cambios, se trata de espacios en los que se forman las personas que tomarán decisiones en el futuro y se promueve el pensamiento crítico; se abren instancias de diálogo y debate, generándose conocimiento, evidencia e innovación para enfrentar problemas cada vez más complejos.

    Asimismo, cumplen un rol articulador clave al vincularse con los territorios, el sector público, el mundo productivo y las comunidades, conectando el saber académico con las necesidades reales del entorno.

    Coherencia entre lo que se declara y lo que se transforma

    La contribución de la educación superior al cumplimiento de los ODS no puede limitarse a la incorporación del lenguaje de la sostenibilidad en discursos, planes estratégicos o actividades puntuales. El verdadero desafío está en integrar estos objetivos de manera transversal en la gestión institucional, los procesos formativos, la investigación, la vinculación con el medio y la propia cultura organizacional.

    Esto implica preguntarse, con honestidad institucional, si las decisiones cotidianas están alineadas con los principios que la Agenda 2030 promueve: inclusión, equidad, justicia social, acción climática, trabajo decente, innovación, alianzas y cuidado de los ecosistemas. Hablar de sostenibilidad sin transformar prácticas, indicadores y formas de gestión es permanecer en el plano declarativo. El verdadero desafío está en lograr coherencia entre lo que se declara, lo que se decide y lo que efectivamente se transforma.

    Por ello, las instituciones de educación superior están llamadas a convertirse en verdaderos laboratorios vivos de sostenibilidad, capaces de formar profesionales con conciencia crítica, generar conocimiento pertinente y construir soluciones colaborativas junto a las comunidades. Esto supone avanzar desde una mirada fragmentada hacia una gestión más integrada, donde la sostenibilidad no dependa exclusivamente de voluntades individuales o iniciativas aisladas, sino de capacidades institucionales instaladas, medibles y sostenibles en el tiempo.

    Quedan sólo cuatro años para avanzar hacia el cumplimiento de los ODS. El desafío es grande y, probablemente, después de 2030 surgirán nuevas metas y desafíos aún más complejos. Sin embargo, la sostenibilidad no termina con una fecha; es un compromiso permanente. Serán las instituciones con visión de futuro las que marquen liderazgo, impulsen la innovación en los sistemas educativos y consoliden nuevas formas de aprender, gestionar y colaborar.

    Por Javiera Rocha Cortés, directora Programa Sustentabilidad UTEM.

    Más sobre:Hub SustentabilidadColumnaODSEducación SuperiorSostenibilidadAgenda 2030acción climáticaObjetivos de Desarrollo Sostenible

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo

    Juzgado de Santiago se declara incompetente en Democracia Viva y devuelve el caso a Antofagasta

    Presidenta del Senado intensifica llamado para abrir el diálogo en tramitación en particular de la megarreforma

    Ataque de Irán a buque en el estrecho de Ormuz revierte caídas del petróleo y dispara el precio más de 2%

    La advertencia del vicepresidente del Banco Central por el precio del petróleo tras el fin del conflicto en Medio Oriente

    Declaran culpable al hijo del líder de la CAM y a otros cuatro comuneros por atentados incendiarios en Lautaro y Temuco de 2022

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo
    Chile

    Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo

    Juzgado de Santiago se declara incompetente en Democracia Viva y devuelve el caso a Antofagasta

    Presidenta del Senado intensifica llamado para abrir el diálogo en tramitación en particular de la megarreforma

    Ataque de Irán a buque en el estrecho de Ormuz revierte caídas del petróleo y dispara el precio más de 2%
    Negocios

    Ataque de Irán a buque en el estrecho de Ormuz revierte caídas del petróleo y dispara el precio más de 2%

    La advertencia del vicepresidente del Banco Central por el precio del petróleo tras el fin del conflicto en Medio Oriente

    Anglo American Sur incrementa sus ganancias el primer trimestre tras mejor desempeño del cobre

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Tras cuatro años de suspensión: Rusia volverá a competir en un torneo FIFA
    El Deportivo

    Tras cuatro años de suspensión: Rusia volverá a competir en un torneo FIFA

    Nelson Acosta es internado de urgencia por un cuadro respiratorio

    Gabriel Suazo aborda su primera temporada en España: “En el Sevilla me ha tocado ser capitán y aprender a escuchar”

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines
    Cultura y entretención

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    La soledad del portero
    Mundo

    La soledad del portero

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche