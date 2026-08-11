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    Hack Ur Mindset: Puerto Varas recibe la segunda edición del evento que pone el desarrollo humano como eje del nuevo liderazgo

    El 25 y 26 de agosto se realizará la segunda edición del encuentro que busca poner el desarrollo humano y el pensamiento crítico en el centro de los desafíos que enfrentan las organizaciones. Su fundadora, Catalina Laso, destaca la necesidad de que los líderes desarrollen nuevas capacidades para adaptarse a un mundo marcado por la tecnología, la innovación y el cambio.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes

    El próximo 25 y 26 de agosto, Puerto Varas será sede de la segunda edición de Hack Ur Mindset, encuentro impulsado por la consultora Singulares que reunirá a líderes empresariales, emprendedores, académicos, autoridades y representantes de distintas organizaciones para abordar los desafíos que enfrenta la sociedad desde una perspectiva centrada en el desarrollo humano.

    La iniciativa, que se realizará en el Hotel Bellavista de Puerto Varas, es gratuita y cuenta con cupos limitados. Inspirada en los Inner Development Goals (IDG), busca abrir un espacio de reflexión en torno a las capacidades que las personas necesitan desarrollar para enfrentar desafíos como la transformación tecnológica, la innovación, el cambio climático y las nuevas dinámicas sociales.

    Como invitada al programa de Radar, la cofundadora de Singulares y directora de Talento, Catalina Laso, aseguró que el objetivo del encuentro va más allá de entregar conocimientos o herramientas tradicionales. “Lo que queremos instalar es que las personas puedan tener acceso a espacios de conciencia, es decir, más allá del conocimiento, que existan lugares donde nos podamos cuestionar lo que estamos haciendo en el día a día, cómo lo estamos haciendo y aprender cómo lo hacen otros desde otros lugares”.

    En esa línea, planteó que uno de los principales desafíos es cambiar la manera en que las personas entienden el liderazgo y el aprendizaje. “Hoy día está pensado en todo tipo de líderes, ya sean de la empresa privada, de espacios públicos, del gobierno, cualquier persona que sea un tomador de decisión”, señaló.

    El foco, explicó, está en poner a las personas al centro de las decisiones. “Nos interesa que puedan mirar desde dónde hoy día la humanidad, el mundo, requiere que las personas tomemos decisiones, y las personas podamos desarrollarnos, y desarrollar nuestro entorno también”, afirma.

    Aprender de otra manera

    La propuesta de Hack Ur Mindset se vincula directamente con la transformación que están experimentando las organizaciones. Según Laso, los modelos tradicionales de liderazgo ya no responden a las necesidades actuales necesariamente, principalmente frente a las nuevas generaciones y a la velocidad del cambio tecnológico. “Cada vez más gerentes generales, que finalmente son los tomadores de decisiones, son personas que están buscando cómo crecer, cómo hacerlo distinto. Se dan cuenta de que la forma histórica, cómo lo venían haciendo, cómo venían liderando, no les resulta”, sostiene.

    Por eso, plantea que las nuevas necesidades de los líderes exceden la formación académica tradicional. “Van requiriendo generar aprendizajes que exceden a un MBA, exceden mi experiencia, sino más bien yo como ser humano, qué requiero para poder liderar a las nuevas generaciones”, dice.

    Otra de las dimensiones que atraviesa esta discusión es el impacto de la inteligencia artificial. Aunque reconoce el potencial de esta tecnología como herramienta para potenciar a las personas, sostiene que existe una dimensión humana que no puede ser reemplazada. “Nosotros creemos evidentemente que la inteligencia artificial sin duda está siendo una herramienta que nos potencia como seres humanos, pero a la base somos seres humanos y buscamos espacios de conexión”, dijo.

    En ese sentido, destaca el valor de la experiencia y del aprendizaje colectivo. “La experiencia pasa a ser algo ineludible, algo que la inteligencia artificial todavía no puede explicar y que la experiencia de un otro, ya sea la persona que va a dar la charla o un compañero de asiento, te va a entregar, no la puedes reemplazar con la inteligencia artificial”, señala.

    Puerto Varas como polo de innovación

    Uno de los elementos distintivos de Hack Ur Mindset es su apuesta por desarrollar este tipo de conversaciones desde el sur de Chile. Laso explica que la elección de Puerto Varas responde también a la intención de contribuir a consolidar a la Región de Los Lagos como un polo de innovación. “Nuestra consultora está en Puerto Varas y a nosotros nos interesa desarrollar la Décima Región como un polo de innovación”, afirmó. Asimismo, reiteró que el territorio ya cuenta con un ecosistema que va más allá de actividades productivas tradicionales, con emprendedores, empresas y nuevos negocios que están impulsando otras áreas de desarrollo.

    La apuesta busca también extenderse a otras zonas de la región. “Hack Ur Mindset no solo es en Puerto Varas, nosotros estamos dentro del territorio de la Décima Región, haciendo distintos tipos de seminario con distintos tipos de personas que puedan acercarlos”, explica.

    La colaboración entre municipios, universidades, empresas y otros actores también es parte de esta estrategia. Laso destaca, por ejemplo, el trabajo conjunto entre Puerto Varas y Puerto Montt, que constituye una experiencia de innovación territorial al abordar problemas de manera asociada.

    La segunda edición del evento llega, además, con una convocatoria considerablemente mayor a la de su primera versión. “El año pasado asistieron 250 personas los dos días, durante todo el día, a pesar de que es un evento gratis, y este año ya tenemos más de 1.200 personas inscritas”, explicó.

    El programa estará organizado en torno a las cinco dimensiones de los Inner Development Goals: ser, pensar, relacionarse, colaborar y actuar, con distintos speakers y contenidos orientados a llevar estas reflexiones hacia la acción.

    Para Laso, finalmente, si existe una capacidad que la sociedad necesita desarrollar con mayor urgencia para enfrentar este escenario es una particularmente simple, pero no necesariamente fácil de practicar: la apertura. “Como sociedad no estamos tan aperturados a tener cosas distintas, somos seres humanos rutinarios que nos acostumbramos a hacer las cosas de una sola manera y nos cuesta que nos cambien la manera en la cual estamos ejecutando o pensando incluso”, plantea.

    Por eso, concluye: “Yo te diría que la apertura es principalmente el ítem que estamos buscando”.

    Escucha la entrevista completa aquí:

    Más sobre:Hub SustentabilidadRadar LTCatalina LasoSingularesHack Ur MindsetEmprendimientoSostenibilidadliderazgodesarrollo humano

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