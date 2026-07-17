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    Salmoss Biotech impulsa la economía circular con biomateriales creados a partir de huesos de salmón

    El cofundador de Salmoss Biotech, Gastón Dupré, conversó en Hub Sustentabilidad de Radio Duna sobre cómo la startup chilena transforma huesos de salmón en biomateriales para regeneración ósea, impulsando la economía circular y agregando valor a residuos de la industria salmonera.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Salmoss Biotech

    En un nuevo capítulo de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, el cofundador de Salmoss Biotech, Gastón Dupré, conversó sobre cómo la startup chilena está impulsando una innovadora iniciativa de economía circular transformando huesos de salmón en biomateriales para regeneración ósea. Durante la entrevista, Dupré abordó el origen del proyecto, su aporte a la valorización de residuos de la industria salmonera y las proyecciones de una tecnología que busca posicionarse en mercados internacionales.

    La economía circular está abriendo nuevas oportunidades para industrias históricamente asociadas a la extracción de recursos. En Chile, donde la salmonicultura es una de las actividades productivas más relevantes, una startup decidió mirar uno de sus residuos desde una perspectiva distinta: convertir los huesos de salmón en un biomaterial capaz de regenerar tejido óseo.

    Esa es la apuesta de Salmoss Biotech, empresa fundada por el ingeniero comercial Gastón Dupré y el cirujano maxilofacial Francisco Muñoz, quienes desarrollaron un biomaterial para injertos óseos que hoy ya se comercializa en Chile y Panamá, y que busca posicionarse como una alternativa sustentable frente a los materiales tradicionales utilizados en cirugía. “La industria del salmón chilena es la segunda más grande del mundo después de la noruega. Por lo tanto, reutilizar un material que hoy tiene un uso alternativo industrial, como la harina o el aceite de pescado, y transformarlo en un material biotecnológico es un gran avance; esa es la gran novedad”, explica Dupré.

    Francisco Muñoz y Gastón Dupré, fundadores de Salmoss Biotech.

    De un residuo industrial a un biomaterial de alto valor

    La iniciativa nació desde una conversación entre ambos fundadores, amigos desde el colegio. Mientras Muñoz desarrollaba durante su doctorado un biomaterial elaborado a partir de huesos de salmón, Dupré aportó su experiencia en la industria salmonera para llevar la investigación al mundo empresarial.

    El resultado es un biomaterial destinado a la regeneración ósea que aprovecha una materia prima que normalmente termina convertida en productos de bajo valor agregado. Según explica en la entrevista, el objetivo es demostrar que los residuos pueden convertirse en soluciones tecnológicas para sectores completamente distintos. “Rescatar una parte del salmón y transformarla en un producto biotecnológico es una forma concreta de darle una segunda vida a un residuo que hoy tiene un destino commodity”, sostiene.

    El biomaterial, además, presenta ventajas por sobre otros injertos de origen humano, bovino, porcino o sintético. Según explica Dupré, el hueso de salmón contiene de forma natural magnesio y manganeso, elementos que favorecen la formación de tejido óseo y permiten una mejor regeneración. A esto se suma un atributo relevante desde el punto de vista productivo y de gestión de residuos: la trazabilidad. “Podemos trazar directamente el origen del salmón del cual se extrajo el hueso. La industria salmonera está tremendamente avanzada en eso y nos permite entregar mucha confianza tanto a los usuarios como a los pacientes”, sostuvo.

    Salmoss Biotech

    Innovación chilena con proyección global

    El desarrollo de Salmoss Biotech también busca demostrar que la sostenibilidad puede convertirse en una plataforma para la innovación tecnológica. Actualmente la empresa cuenta con seis productos en desarrollo y trabaja junto al Massachusetts Institute of Technology (MIT) en un biomaterial que pueda ser utilizado mediante impresión 3D para fabricar estructuras óseas personalizadas.

    La startup llegó al instituto estadounidense tras adjudicarse en 2023 el programa de aceleración Idea Square, donde inició una colaboración que hoy sigue vigente.

    En esa línea, para Gastón Dupré el ecosistema chileno de emprendimiento ofrece cada vez más oportunidades para iniciativas que combinan ciencia, tecnología y sostenibilidad. “Hay muchos emprendedores con ideas muy ingeniosas y grandes oportunidades para desarrollar proyectos de este tipo. Existen instrumentos de financiamiento y una comunidad que comparte contactos y experiencias. Todo eso ayuda a que las startups puedan crecer”, señala.

    Mirando hacia adelante, el cofundador espera que la empresa pueda ser un referente para nuevas generaciones de emprendedores biotecnológicos y demostrar que la economía circular también puede impulsar innovación de clase mundial. “Ojalá en unos años más podamos ser un faro inspirador. Queremos transformarnos en líderes en regeneración ósea y, así como hoy muchas personas nos han ayudado a nosotros, también poder devolver la mano a quienes vengan después”, concluyó.

    Escucha el programa completo a continuación:

    Más sobre:Hub SustentabilidadHub EmprendeEmprendimientoSustentabilidadSalmossSalmónBiotecnologíaInjertos óseosIndustria del salmón

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