Adolescente de 16 años da la sorpresa y se instala en octavos de final del Abierto de Australia

Se sigue desarrollando el Abierto de Australia y hay una joven de 16 años, que más que una joven promesa ya parece ser un presente en el tenis femenino, se trata de Mirra Andreeva, quien ya dio una gran sorpresa al eliminar a una de las favoritas del certamen, la actual seis del mundo Ons Jabeur en segunda ronda. La rusa se acaba de instalar en octavos de final del primer Grand Slam del Año, convirtiéndose así en una de las mayores atracciones de la competición.

Si bien el mundo del tenis la conoció cuando en el Abierto de Madrid, en la misma semana que cumplió 16 años, eliminó en primera ronda a Leylah Fernández, finalista del Abierto de Estados Unidos en 2021. Llamó más la atención aun cuando en las rondas venideras dejó atrás a dos top 20, como lo son Beatriz Haddad y Magda Linette (actual 12° y 24° del ránking WTA respectivamente). Finalmente cayó eliminada en octavos de final ante Aryna Sabalenka (quien sería finalista perdiendo ante Iga Świątek, actual número uno del mundo).

Dichos resultados fueron más que suficientes para que los aficionados del tenis la tengan su radar y la miren de re ojo cada vez que aparece anotada en alguna competencia del circuito WTA. Para esta edición del Abierto de Australia no fue la excepción y así se lo tomó Andreeva, pues a medida que avanzan las rondas parece que aumenta cada vez su nivel.

Su debut ya fue sólido, al vencer en una hora y 18 minutos a la estadounidense Bernarda Pera, actual 71° de la clasificación mundial y 13 años mayor que la rusa (7-5 y 6-2). Sin embargo, el verdadero desafío vendría después, cuando le tocara enfrentar a la tunecina, Ons Jabeur, seis del mundo y tres veces finalista de Grand Slam. Antes del encuentro nadie prevería lo que pasaría. Andreeva hizo gala de su mejor tenis y le pasó por encima en tan solo 56 minutos de partido por parciales de 6-2 y 6-2, siendo hasta ahora la gran sorpresa de esta edición y dicho sea de paso convirtiéndose en la jugadora más joven de la Era Abierta en ganar por 6-0 un set a una jugadora preclasificada dentro de las 10 mejores en singles.

Ya en tercera ronda, no solo continuó mostrando un gran nivel tenístico, sino que dio a conocer que a pesar de su corta edad, tiene una gran fortaleza mental. Comenzó perdiendo el primer set ante la francesa Diane Parry (72°) de 21 años, por un contundente 1-6. En la segunda manga se repondría y elevaría su tenis al mostrado en las rondas anteriores al llevárselo por el mismo resultado. Ya en el parcial definitivo, su juego nuevamente se vería mermado y llegó a encontrarse 5-1 abajo, además de salvar un punto de partido en contra.

A partir de allí, haría gala de su poderío mental, quedándose con el servicio de su rival por tres veces de manera consecutiva, para posteriormente ganar el partido en el tie break del último set por 10-5 y dos horas con 25 minutos de disputa.

Con este resultado se convirtió en la cuarta jugadora de los últimos 30 años, en alcanzar octavos de final tanto en Wimbledon como en el Abierto de Australia antes de los 17 años, sumándose a Martina Hingis, Tatiana Golovin y Coco Gauff (3°).

El próximo desafío será enfrentar a la checa Barbora Krejčíková (11°), de 28 años y ex número dos del mundo, buscando seguir sorprendiendo en el Slam.

Limitada por las reglas

Sin embargo no todo es felicidad para la rusa, ya que por su corta edad, la normativa impuesta por la WTA indica que tan solo puede inscribirse en 12 competencias profesionales, mientras que cuando cumpla los 17 ese número subirá a 16 y recién cuando obtenga la mayoría de edad podrá inscribirse libremente en la cantidad de torneos que ella y su equipo técnico decidan.

Luego del meritorio triunfo ante Parry, fue consultada sobre la regla en cuestión, asegurando que “la normativa es la que hay y no me la puedo saltar. Si no juego torneos me apunto a exhibiciones”, por lo que, consiente del buen nivel que viene mostrando, no se mostró mayormente preocupada al respecto.

De vencer a la checa, la joven tenista clasificaría por primera vez a unos cuartos de final de Grand Slam, mejorando lo hecho en Wimbledon del año pasado. En la ronda de los ocho mejores, se podría ver las caras con la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual 2° del mundo y campeona defensora.