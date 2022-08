Alejandro Tabilo, Christian Garín y Nicolás Jarry protagonizarán la jornada del lunes en el US Open

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP), Christian Garin (83°) y Nicolás Jarry (120°) comenzarán su camino en el US Open este lunes 29 de agosto.

El nacido en Toronto será el primero en pisar el terreno del último Grand Slam del año será. El zurdo se medirá ante Kamil Majchrzak (90°) desde las 11:00 horas. En caso de vencer al polaco, Tabilo enfrentará en segunda ronda con el ganador del partido entre el español Roberto Bautista (18°) y el estadounidense John Jeffrey Wolf (87°).

Posterior al duelo del número uno de Chile, Jarry saltará a la cancha. La Torre tendrá un duro escollo, pues deberá jugar frente a Matteo Berrettini (15°) a las 12:30 horas. En caso de ganar, la tercera raqueta de Chile chocará con el vencedor del duelo entre el argentino Tomás Etcheverry (86°) y el español Pablo Andújar (92°).

En tanto, el segundo mejor tenista nacional debutará a las 14:30 horas. Garin se verá las caras con el checo Jiri Lehecka (60°). En caso de avanzar de ronda, el ariqueño se medirá con el triunfador del encuentro del serbio Filip Krajinovic (45°) y el australiano Alex de Miñaur (20°).

Pelea por el número uno

La pugna por el último Grand Slam del año es, a la vez, una batalla para conseguir el número uno del ranking ATP. Son cinco los tenistas que podrían salir como como el mejor del orbe al finalizar la competencia.

Rafael Nadal es el que arranca con ventaja. El manacorí ostenta 5.630 puntos y, al no haber disputado el torneo el año pasado, no defiende unidades. Mientras que el actual número uno, el ruso Daniil Medvedev, tiene 6.885, pero se le descontarán 2.000 en caso de no ser campeón. La victoria del torneo es lo único que les asegura salir como el líder de la lista, aunque en caso de que no, una serie de resultados también los podría acompañar.

Otro con grandes posibilidades es Stefanos Tsitsipas (5°). El griego defiende muy pocos puntos, tras caer en tercera ronda el año pasado e iniciará con 4.800 su travesía por Nueva York. No obstante, al actual cinco del mundo no le sirve solo ser campeón y los resultados deberán estar de su lado.

Carlos Alcaraz (4°) no se queda atrás. El joven de 19 años arrancará con 4.749 puntos y, en caso de hacerse con la victoria del campeonato, podría convertirse en el número uno más joven de la historia. Si los anteriormente nombrados tienen un mal desempeño, el español podría romper el récord del australiano Lleyton Hewitt, quien subió al tope de la clasificación con solo 20 años.

El último con opciones es Casper Ruud (7°). El noruego comenzará con 4.650 puntos y, aunque tiene menos probabilidades, podría salir como el mejor del orbe.

Nadal y Medvedev son quienes corren con ventaja para salir como número uno después del US Open.

Adiós de Serena

Serena Williams vivirá su último torneo en Nueva York. La atleta de 40 años anunció su retiro y el torneo disputado en Flushing Meadows será el que concluirá con su galardonada carrera.

La actual 414 del ranking WTA está lejos de su mejor nivel, pero quiere irse por todo lo alto. La estadounidense se medirá ante la montenegrina Danka Kovini (80°) durante la noche del lunes en lo que podría ser su último duelo como singlista.

Además, Serena, junto a su hermana Venus, recibieron una carta de invitación este sábado para sumarse al dobles del Abierto de Estados Unidos. Las Williams volverán a jugar como equipo por primera vez desde 2018 cuando se enfrenten a las checas Linda Noskova y Lucie Hradecka el miércoles por la noche.