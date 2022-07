Los campeones de la semana: Ruud celebra en Gstaad y Musetti vence a Alcaraz en la final de Hamburgo

Otra semana ha terminado en el circuito ATP. Luego del césped londinense y antes de llegar al cemento norteamericano, el mundo del tenis se refugia en el polvo de ladrillo europeo, para una mini gira que ya tiene a nuevos campeones en su recamara. Se trata de Casper Ruud (5°) y Lorenzo Musetti (62°), quienes este domingo levantaron los títulos de Gstaad y Hamburgo respectivamente.

El primero en gritar campeón fue el noruego. Ruud llegó a la final del torneo suizo con chapa de favorito tras la final de Roland Garros y no defraudó. Jugó un torneo espectacular e incluso entró a disputar el partido definitivo sin haber perdido ningún set en el certamen. Pero enfrente tenía a un jugador totalmente distinto.

Y es que pese a haber vencido al complicado Ramos Viñolas (40°) en semifinales, medirse ante Mateo Berrettini (15°) es un desafío de otro nivel. El italiano, ayudado por la altura de Gstaad, ha derrotado sin piedad a sus rivales (6-1 y 6-4 a Thiem incluido) gracias a una derecha y un servicio que han causado estragos.

Pese a todo aquello, la solidez del nórdico fue superior y logró derrotar al finalista de Wimbledon 2021 por parciales 6-4, 6-7(4) y 6-2, consiguiendo de esta forma defender el título que había conseguido ahí mismo el año pasado.

Ruud durante este 2022 ha logrado defender con éxito sus trofeos de Buenos Aires, Ginebra y ahora Gstaad. Es el noveno trofeo de su carrera, quien pese a la victoria, caerá un puesto en en ranking mundial este lunes.

Musetti vence a Alcaraz

Hamburgo por otra parte sorprendió al no tener el conquistador que todos esperaban. El público alemán (y la mayoría del mundo del tenis) daban por sentado que Carlos Alcaraz (6°) iba a conseguir su quinto título del año sobre la arcilla germana, pero no. El que festejó fue Lorenzo Musetti, tras una final llena de polémica y drama.

Los dos jovenes (Musetti 20 años y Alcaraz 19) se citaron en la pista principal de Hamburgo para una final que probablemente se vea muchas veces más de aquí en adelante. Dos jugadores explosivos, especialistas de la superificie y con muchos golpes dignos de repetición semanal.

Y en el desarrollo, el encuentro no defraudó. Jugaron de tú a tú y el primer parcial se inclinó para el italiano por 6-4. Lo que sí, el momento de más drama llegó en el 0-15 del 4-5 en el segundo set. Fue ahí donde el español tiró una corta que dio claramente dos botes, pero que Musetti respondió y ganó el punto. La jueza no cobró nada y desató la molestia de Alcaraz, quien no podía creer el error que lo dejaba a tres puntos de perder el torneo.

Pese a eso, y a terminar con cinco puntos de partido en contra, el ganador del Masters 1000 de Madrid logró reponerse e igualar el encuentro para alargar un tercer set. Allí de todas formas fue Musetti quien celebró al llevarse el parcial por 6-4.

Gracias a su primer título ATP, Lorenzo subirá hasta el puesto 31 del mundo, siendo uno de los ascensos más importante de la semana en el ranking. Alcaraz por su parte logrará subir un puesto, llegando así al quinto lugar del listado mundial. El jugador más joven en lograrlo, desde Rafael Nadal en 2005.