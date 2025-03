Arturo Vidal vuelve con todo: los detalles de la intensa incorporación del Rey a los entrenamientos de la Roja

Arturo Vidal es uno de los jugadores de Colo Colo que comenzó a trabajar en Juan Pinto Durán con miras a los encuentros eliminatorios frente a Paraguay y Ecuador, otra vez, claves para la aspiración de mantener la chance de clasificarse al Mundial que México, Estados Unidos y Canadá. El volante albo llega en una condición especial. En el partido frente a O’Higgins sufrió una lesión muscular. Teóricamente, iba a estar en condiciones de defender al Cacique ante la UC, pero la suspensión del encuentro, por la falta de estadio, impidió comprobar la tesis.

El Rey integró el contingente de jugadores albos y cruzados que adelantó su llegada al recinto de Macul. Su presencia es fundamental. Hay motivos futbolísticos y anímicos para considerarla así.

Arturo Vidal vuelve con todo: la intensa incorporación del Rey a los entrenamientos de la Roja

Vidal deja atrás las dolencias que sufrió en el choque ante los celestes. Mediaron un proceso de recuperación y, además de los trabajos que realizó con el cuerpo técnico del Cacique, las rutinas que suele trabajar junto a su preparador físico personal, Juan Ramírez.

En Juan Pinto Durán aseguran que el exmediocampista de la Juventus, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Inter de Milán volvió con todo. De partida, sin concesiones. Que participó en todos los ejercicios físicos que instruyó el cuerpo técnico que encabeza Ricardo Gareca y que exigió su físico con la intensidad que acostumbra, sin experimentar molestias. “Practicó fútbol, corrió, disparó al arco”, describen. También fue parte de las jugadas que el DT repitió con insistencia para memorizar movimientos. Terminada la sesión, un par de piques cortos e intensos antecedió al camino hacia los vestuarios.

Vidal, como todos sus compañeros, volverá el sábado al fortín de la Roja. El domingo disfrutará del último día de descanso antes de enfocarse en la plena preparación de los choques eliminatorios.

El rol del Rey

Vidal fue uno de los hombres claves en la resurrección que tuvo Chile en la doble fecha pasada, en la que empató con Perú y venció a Venezuela. El referente de la Generación Dorada le había doblado la mano a Ricardo Gareca, quien lo convocó a pesar de las feroces críticas que le hizo durante su proceso. “Cuando lo mandé a llamar, él aceptó venir a la Selección y se lo agradezco, porque el contexto era difícil, pero Vidal vino con todas las ganas. Hablamos, nos dimos la mano y le dije que conmigo no había ningún tipo de problema, que se sintiera cómodo. Que la Selección era su casa”, explicó el Tigre en esa oportunidad.

En Juan Pinto Durán le asignan importancia al rol motivador que cumple el Rey. En las últimas horas, lo lució en las redes sociales. “Hoy tenemos la fe intacta en nuestro objetivo. Sabemos que es una tarea difícil, pero vamos con todo, carajo”, posteó en su cuenta de Instagram. “Mientras tengamos opciones de luchar, daremos la vida por nuestra Selección. En mi carrera siempre estaré orgulloso y feliz de representar a mi país”, escribió, casi a modo de arenga.

Vidal dice estar recuperado de la lesión que lo sacó de la oncena alba. Foto: Joel Alonzo/Photosport.

Futbolísticamente, por cierto, tiene mucho que aportar. Incluso, se le vuelve a abrir la posibilidad de ser titular. La lesión de Fabián Hormazábal (sumada a la ausencia de Mauricio Isla y la experiencia de Nicolás Fernández y Dylan Escobar, los últimos citados), podrían obligar a Gareca a ocupar a Felipe Loyola como lateral derecho. Ahí, el Rey encajaría como mediocampista.

¿Cómo llega Vidal a la fecha doble?

El inicio de temporada no ha sido regular para el King. Una dolencia en el sóleo lo sacó de los primeros partidos de Colo Colo en Copa Chile y de la primera fecha ante La Serena. Aunque en principio se esperaba que su retorno fuera ante Huachipato, el 24 de febrero, apareció sorpresivamente como titular ante O’Higgins, una semana antes.

La derrota ante los rancagüinos fue fatal para el volante. Vidal volvió a lesionarse. Esta vez se le apretaron los isquiotibiales y tuvo que abandonar el campo de juego. “Es raro, porque me venía cuidando de otra lesión que tenía, llegué bien al partido. Me sentí súper cómodo en el primer tiempo, pero luego sufrí la molestia. Ya empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible”, reveló tras el compromiso.

Fiel a su estilo, el volante trabajó intensamente para recuperarse e incluso le metió presión al técnico del Cacique, Jorge Almirón, para que lo dejara jugar en el choque ante Everton. El transandino no volvió a cometer el error de apurar su retorno y lo dejó fuera de la convocatoria. “Si yo le pregunto ‘¿Arturo estás?’ va a decir que sí, va a querer jugar, pero tal vez es contraproducente para él, para su cuerpo, porque viene de una lesión. El partido pasado fue una dolencia diferente a la que venía tratándose. Entonces, quiero que se recupere bien y que cuando juegue no esté con esa duda y con ese miedo y que esté cuidándose en el partido”, dijo el estratega.