Asaltan a arquero campeón del mundo con Argentina y le roban sus medallas

Ubaldo Fillol la pasa mal. El histórico guardameta de la selección argentina sufrió un robo en su casa. De acuerdo al relato del exarquero, un grupo de delincuentes ingresó a su auto, le sacó las llaves de su domicilio, ubicado en el sector de Villa del Parque y luego le robaron algunas pertenencias en el departamento. Entre lo sustraído se encontraba la medalla que obtuvo por ser campeón del mundo en 1978.

De acuerdo a lo informado por el diario Clarín, de Argentina, fuentes del caso señalaron que: “Encontró el lugar revuelto con faltantes en su interior”, detallaron fuentes del caso. Luego de la situación, el Pato, como era apodado, habló con la televisión transandina: “Era el cumpleaños de mi esposa y fuimos con mis hijos a un restorán. Terminamos de cenar, subimos al auto, y cuando volvimos al departamento estaba todo abierto, revuelto, y las cosas que me faltaban era una caja con todas las medallas de mi carrera deportiva. Entre ellas la del 78, que es la que más me duele”, contó.

El Pato Fillol fue el arquero de Argentina en el Mundial 1978.

“Tuve un asalto en Quilmes, muy grande, donde vivía cuando dejé de jugar al fútbol. No me robaron esa medalla, pero después sí, en Belgrano, en la calle Freire, tuve otro asalto muy grande, me faltaron un montón de cosas. Tengo un dolor tremendo, me siento expuesto ante la creciente inseguridad que enfrentamos”, complementó.

El Pato Fillol es, para muchos, el mejor arquero argentino de la historia. Vivió sus mejores días en Racing Club y River Plate. Sin embargo, en la memoria colectiva quedaron sus actuaciones con el combinado nacional de su país. Era uno de los jugadores más importantes del grupo dirigido por César Luis Menotti.

Participó activamente de la Selección entre 1974 y 1985, año en que finalmente fue cortado por Carlos Salvador Bilardo, quien optó por Nery Pumpido como cuidavallas en el Mundial de México 1986.