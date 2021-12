Cecilia Pérez: “Es absolutamente falso que haya un cambio de estatutos de la Corporación Santiago 2023”

Uno de los temas que más se comentó durante la Gala Olímpica del COCh fue la posibilidad de un eventual cambio de estatutos de la Corporacion Santiago 2023. La información causó impresión en los asistentes y tanto la ministra del Deporte y presidenta de la entidad, Cecilia Pérez, como el timonel del Comité Olímpico y miembro del directorio, Miguel Ángel Mujica, debieron salir a aclarar la situación, descartando cualquier anomalía, tras lo señalado por Pedro Lira, ex funcionario de la Subsecretaría del Deporte, quien afirmó que se iban a discutir una serie de variaciones, a solo tres días de las elecciones presidenciales.

“La reunión es una reunión de directorio ordinaria. No es ninguna reunión extraordinaria. No hay ningún cambio de estatutos, por lo menos en la tabla no está solicitado ningún cambio de estatutos. Los estatutos son los que son, y son los que están corriendo desde 2018, cuando se creó la corporación. Hubo cambios de directores, cuando se cambió la ministra y también hubo cambio de director ejecutivo. Antes estaba (Eduardo) Della Magiora y ahora está (Felipe) de Pablo”, señala el mandamás del COCh.

La secretaria de Estado desmintió que esto ocurriera. “Es absolutamente falso que haya un cambio de estatutos”, señaló. Y añadió: “Como presidenta estoy súper orgullosa del rol activo que tienen nuestros directores y directoras dentro de la Corporación, no solo participando en el directorio, sino que también en comisiones específicas para apoyar el trabajo en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y eso ha dado cuenta de los grandes avances y logros que ha tenido la Corporación, que ha sido reconocida incluso por la asamblea de Panam Sports”.

En ese contexto, también abogó por la probidad del evento. “A nosotros la Contraloría nos audita mes a mes y no al finalizar todo el proceso de los Juegos, donde en el pasado ha habido problemas. Creemos que la transparencia es el norte, donde lo que prima es la profesionalización de los equipos y no de los cuoteos políticos”, puntualizó.

En esa misma línea, Mujica se mostró tranquilo y no desconoce que el próximo gobierno pueda hacer modificaciones en la conformación de la Corporación. “No me cabe la menor duda de que van a haber cambios, pero solamente señalo que en los estatutos que hay tres cargos que tienen nombres, que es el presidente del Comité Olímpico; el otro representante del Comité Olímpico, en este caso, Aquiles Gómez; y el presidente de Copachi. Los otros cargos pueden ser nombrados por el próximo gobierno. Y si desde el gobierno, a través del Ministerio del Deporte que es el que financia a esta corporación, cambian las autoridades, y es lógico porque estamos en un país libre, a mí no me preocupa. Lo más importante es el sentimiento de seguir manteniendo y fortaleciendo a Santiago 2023. En eso no me pierdo, lo han dicho todos los candidatos”, apuntó.

El dirigente también descartó que el directorio fuese a recibir remumeración ni que estuvieran amarrados los nombres de dos funcionarios del Ministerio para ocupar nuevos cargos. “También se señaló la posibilidad de que a los directores nos pagaran. Hace mucho sé que en el deporte no se paga. Nunca me han pagado nada, yo no vivo del deporte; vivo de mi empresa de construcción y es a lo que me dedico”, sostuvo, para luego explicar la incorporación de dos cargos técnicos remunerados: “En el tema organizacional, hay dos áreas que nosotros pensamos que tenemos que reforzarlas del punto de vista estructural, que es la dirección de administración de finanzas. Hoy hay una gerenta de finanzas y hay un gerente de infraestructura. Tenemos que darle una categoría y ponerle un director de administración y finanzas y un director de infraestructura, pagado. Nos vamos a proponer nombres para ese cargo, a través de un head hunter externo”.