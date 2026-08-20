Chile no cumplió su primera meta: qué se juegan ahora las Diablas en el Mundial de Hockey

Las Diablas terminaron la primera fase del Mundial de Hockey Césped con un empate 4-4 frente a Australia. El resultado dejó a Chile en el cuarto lugar del Grupo A, con un punto en tres partidos, por detrás de Países Bajos, el combinado oceánico y Japón. Ahora pasan al grupo que define los puestos secundarios. Este viernes enfrentan a Inglaterra, a las 06.30.

La Selección no cumplió su meta preestablecida: estar entre los ocho mejores. El formato del Mundial, sin embargo, permite que los 16 participantes sigan jugando y ahora el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez deberá concentrarse en el objetivo que todavía tiene disponible, que es mejorar el decimotercer lugar obtenido en su debut mundialista de 2022.

El cierre de la fase inicial, al menos, dejó una evaluación distinta a la de los dos primeros encuentros. “Por un lado, frustrado por el resultado porque se nos escapa a los 30 segundos del final un triunfo, nuestros primeros tres puntos en el Mundial. Pero, por otro lado, muy contento porque vimos otro equipo. Vimos a las Diablas conectadas, intentando jugar, generar dos contra uno y teniendo a Australia contra las cuerdas”, señaló Rodríguez.

Paula Valdivia también apuntó al cambio mostrado por el equipo. “Creo que esto es lo que es Chile, a esto jugamos. Me llena de orgullo saber que existe, que está, que todavía lo podemos lograr y creo que la segunda fase del torneo es igual de importante que la primera”, sostuvo.

Las Diablas empataron 4-4 ante Australia. Barbara Gaete

¿Cómo sigue el Mundial para las Diablas?

A partir de 2026, la FIH reemplazó los cruces de eliminación por una segunda fase de grupos. Los dos primeros de cada zona inicial pasan a los grupos E y F y se juegan la posibilidad de clasificar a las semifinales. Los terceros y cuartos, en cambio, son enviados a los grupos G y H para definir las posiciones del noveno al 16º lugar.

Como Chile terminó cuarto en el Grupo A, quedó en el Grupo G junto a Japón, tercero de la misma zona, Inglaterra y Sudáfrica, tercero y cuarto en el Grupo D.

La particularidad del formato es que Chile no volverá a enfrentar a Japón. El resultado entre ambos en la primera fase se arrastra a la nueva tabla y las Diablas sólo jugarán contra los dos equipos. El elenco nacional disputará su primer encuentro de esta segunda fase el viernes, a las 06.30, ante las británicas. Después jugará el domingo 23, a las 4 de la mañana, frente al cuadro africano.

La meta que queda

La posición que consiga Chile en el grupo determinará qué lugar podrá ocupar en el Mundial. El primero de la zona jugará contra el líder del Grupo H por los puestos noveno y décimo, el segundo disputará los lugares 11º y 12º, el tercero irá por el 13º y 14º, y el cuarto definirá las posiciones 15º y 16º. Todos esos partidos se jugarán el jueves 27 de agosto.

Para mejorar el decimotercer puesto conseguido en 2022, las Diablas necesitan terminar entre las dos primeras del Grupo G. Rodríguez lo resumió después del empate con Australia: “Esos tres puntos son fundamentales para después, idealmente, también ganarle a Sudáfrica y con seis pasar a jugar entre el 9, 10 o 11 y 12, que es uno de los objetivos que nos habíamos puesto antes del torneo”.

Florencia Barrios, autora de uno de los goles frente a Australia, apuntó a uno de los aspectos que el equipo debe corregir para esa segunda fase. “Tenemos que mantener y seguir trabajando en la atención defensiva. Creo que el que mejor defiende en un Mundial es el que gana, aparte de meter goles y ser más eficientes”, afirmó.