Claudio Bravo devela la disyuntiva que se planteó cuando no podía jugar por el Betis: “O me quedaba aquí o se acababa mi carrera”

Hace un par de semanas, Claudio Bravo estaba inmerso en un lío de proporciones. Pasaban las fechas de la liga española y el arquero chileno no podía ser elegido por Manuel Pellegrini. No porque el Ingeniero no lo tuviera en cuenta para la nueva versión del Betis. La razón era administrativa: el contrato del guardameta, quien había extendido su relación con el club andaluz, era uno de los que superaba los márgenes establecidos por el Fair Play Financiero. Recién a comienzos de este mes pudo ser inscrito.

Con la tranquilidad de que el problema está resuelto, el histórico capitán de la Selección se abre a contar las sensaciones que lo invadieron durante el incierto proceso. Y revela la principal disyuntiva que tuvo que plantearse. “Tuve la posibilidad de salir. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera. Estamos muy cómodos y lo otro no me agradaría”, sostiene, en una entrevista con Canal Sur Radio, en relación a las propuestas que le llegaron y a la decisión familiar que lo llevó a mantenerse en su actual institución.

“No voy a mentir, hubo un par de ofertas para salir pero las desechamos. La familia es muy importante para mí y está feliz aquí”, amplía. “Lo pasé mal por cuanto uno quiere entrenar y jugar, pero tenía la confianza en el club de que se iba a solucionar”, añade, para explicar el complejo momento.

Bravo explica lo bien que se siente en su actual club. “Me mantiene vivo ver el estadio lleno y la presión que te da ver a la afición. Tengo la mente puesta aquí, estaría feliz si me quedo aquí. Estamos muy cómodos. Es un buen club, vestuario y cuerpo técnico increíbles, y el plano familiar. Eso es lo que me mantiene activo. Siendo sincero, si es aquí, seguiré y ya se verá si es posible. Pero es más complejo seguir si no es así. Tengo otras opciones más allá del fútbol”, sostiene.

Claudio Bravo, en la final de la Copa del Rey, que el Betis le ganó al Valencia (Foto: Reuters)

La Roja

Bravo analiza el inicio de la temporada para el Betis. “Sí que había la idea de acumular muchos puntos en este inicio, porque hemos mantenido casi todo el plantel y nos hemos reforzado bien”, revisa. Y afronta la rotación de goleros que ha dispuesto Pellegrini, ante el nivel similar de los porteros con los que cuenta: “Nosotros nunca sabemos previamente si vamos a jugar. Los dos trabajamos para jugar y la competencia nos ayuda a los dos”.

También aborda, aunque someramente, su futuro en la Selección. Eso sí, deja claramente establecido que se sigue sintiendo parte del combinado nacional. “Hacer las cosas como las estoy haciendo me mantendrá las puertas de la Selección abierta. Eso depende del entrenador, pero yo sé cómo prepararme y cómo competir”.