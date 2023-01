Con Bárbara Riveros como favorita, llega el Ironman 70.3 de Pucón

El deporte se vuelve a tomar Pucón. Este domingo se lleva a cabo el Subaru Ironman 70.3, desde las 8 de la mañana, destacados deportistas de élite competirán en el triatlón más destacado del país. Claro que las actividades iniciaron el jueves, con el Kids Challenger, prosiguiendo el viernes con la Promotional Race, donde participaron, en la primera, niños de siete hasta jóvenes de 18 años, y, en la segunda, deportistas amateur de 19 en adelante.

El plato fuerte, y competitivo, de la denominada “carrera más linda del mundo” llega con atletas de alto rendimiento que buscan hacer historia, como Bárbara Riveros, en el caso de las mujeres, que va por su sexta coronación, o el brasileño Reinaldo Colucci, que suma cuatro primeros lugares en la Región de la Araucanía. Sin embargo, en este caso, también llega con algunos cambios en relación con los años anteriores.

Al respecto, Christopher Pons, director deportivo del Subaru Ironman 70.3 de Pucón, dialogó con El Deportivo. “Tratamos de disminuir nuestro impacto en quienes operan el comercio en la localidad. Para eso hemos trasladado la zona de transición a un sector donde liberamos arterias completas en el casco histórico, que les permite funcionar de manera normal”, explica.

Christopher Pons, director del Subaru Ironman de Pucón, en el ejercicio de simulación llevado a cabo el pasado viernes. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

El trabajo, de acuerdo a lo apuntado por el directivo, se dio a lo largo del año, en conjunto entre el Club Deportivo Universidad Católica y la municipalidad. “Esto debe seguir siendo igual exitoso de siempre, pero nos hemos esmerado en mejorar los protocolos de emergencia médica, en tener más dotación de recursos humanos, activos disponibles y mejorar las rutas”.

A competir

Los deportistas están listos. El Subaru Iroman 2023 vive el día más esperado. En Chile, la expectativa está puesta en Bárbara Riveros. Quien, de todas maneras, le baja el perfil a un eventual triunfo. “Más que ganar o no, lo más especial es estar acá, con mi gente, la comunidad. Quiero dar lo mejor de mí, pero mis grandes sueños están enfocados en octubre. Tuve dudas de venir, porque participé de un Ironman hace cinco meses. Pero estoy agradecida de estar”, declaró la multicampeona en la previa.

Bárbara Riveros, cinco veces ganadora del Subaru Ironman de Pucón. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

La triatleta viene compitiendo en distancias largas. Al respecto, asevera que es importante no perder la intensidad. “Debo mantener la explosividad. Creo que eso aún se me da mejor en 70.3, hoy veremos si todavía me queda esa característica y si mis últimas competencias no han tenido tanta repercusión en mi cuerpo”, sostiene.

Con los ojos puestos en la participación de Riveros, el resto del contingente nacional también viene con nombres que buscan figurar en los podios. La lista de nacionales tiene a Vicente Trewhela, Martín Ulloa, Ramón Bustos Zapata, Martín Baeza Muñoz, Nicolás Sáez y Roberto Rivera, en la categoría varones; mientras que en damas serán Macarena Salazar y Florencia Vásquez.

Reinaldo Colucci, cuatro veces ganador del Subaru Ironman 70.3 de Pucón. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

Los extranjeros

Reinaldo Colucci quiere recuperar el cetro. A sus 37 años, el brasileño busca reeditar las actuaciones de 2008, 2010, 2013 y 2014, cuando fue primero. Más allá de los nueve años que han transcurrido desde su última coronación, asegura, en conversación con este medio, que arriba mejor que en años anteriores.

“Después de mi última victoria, esta es la ocasión en que llego mejor aspectado, con más opciones de triunfar. No tengo lesiones y me he preparado muy bien”, explica el deportista.

Por supuesto que tiene retadores que vienen por primera vez al Subaru Ironman 70.3 de Pucón y buscan inscribirse en la historia. Por ejemplo, el español Antonio Benito López aterriza en Chile con altas esperanzas. ”El año pasado ganó Javi Gómez, eso es una motivación porque es un referente. Sumarme al elenco de ganadores sería especial”, anticipa.