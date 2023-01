Reinaldo Colucci, cuatro veces ganador del Ironman 70.3 de Pucón: “Esta es la versión a la que llego mejor preparado desde mi última victoria″

La élite ya palpita el Subaru Ironman 70.3 de Pucón. Este domingo se disputa la denominada “carrera más bonita del mundo”, donde deportistas de distintas latitudes llegan para iniciar su año. A lo largo de la historia, los extranjeros han tomado presencia en los podios. Reinaldo Colucci, por ejemplo, suma su decima participación, ganando en cuatro ocasiones.

El tercero más vencedor de la competencia del sur de Chile, detrás del argentino Oscar Galíndez y el nacional Cristián Bustos, atiende a El Deportivo a solo horas de la edición 2023 de la carrera. “Venir a Pucón para mí es muy especial”, inicia diciendo. Se le percibe tranquilo. Mientras conversa, algunos aficionados se acercan a pedirle una fotografía. El atleta no le niega la cámara a nadie. Es un hombre conocido en el circuito.

Con 37 años, el brasileño tiene la expectativa de volver al primer lugar, aquel que no logra desde 2014. “Desde mi última victoria, este es el triatlón al que llego mejor preparado y con más chances de quedarme con la victoria, no presento ninguna lesión y me he entrenado de gran forma”, asevera.

Hace un año, el oriundo de Descalvado completaba la carrera en un tiempo de 03:58:12, solo detrás del argentino Luciano Taccone y el español Javier Gómez Noya. A un día de la nueva edición, Colucci sostiene estar mejor aspectado que en enero pasado. “La de 2022 fue muy difícil, porque veníamos de la pandemia. Por más entrenara, llegaba sin ritmo competitivo. Ahora, en cambio, tuve mucha acción y ahora me siento muy bien. En un momento ideal”, declara.

Hay diferencias. El Subaru Ironman 70.3 de 2023 presenta cambios. Mutaciones que, eso sí, el brasileño califica de buena forma. “Creo que es una mejora, porque podemos correr hasta el parque cerrado e iniciar el ciclismo. Antes teníamos que hacer todo ese trayecto de corrido, con la bicicleta casi empujando. Creo que lo nuevo va a ayudar bastante. El cambio de la península no tiene mayor relevancia, porque fue muy poco lo cortado”, opina.

La visión de Benito

Antonio Benito López disfruta de sus días en Pucón. A un día de la competencia, algunas personas lo reconocen como un competidor y lo saludan. Amablemente, el tomellosero le sonríe a quienes lo identifican. Es el único español del Subaru Ironman 2023. Quizás con el peso que dejó su compatriota Gómez Noya, vencedor de la edición anterior.

Antonio Benito López, el español que participa del Subaru Ironman 70.3 de Pucón 2023. Foto: Prensa y Comunicaciones CDUC

En diálogo con La Tercera, asegura que no lo siente de esta forma. “La expectativa no es una presión, es una motivación. Javi (Javier Gómez Noya) es un referente para todos. Allá es invierno y esta es la única prueba que pueden seguir, así que espero que sea vista”, dice.

El hispano, que viene de ser cuarto en el 70.3 de Bahrain y se prepara para el próximo Campeonato del Mundo, declara que venir a Chile es importante en su calendario. “Pucón no es una carrera más. La tradición y el ambiente lo transforman en una prueba muy tradicional. Sumarme al elenco de ganadores sería muy especial”, afirma.

Sobre su llegada al país, revela que la idea de competir en la región de la Araucanía nace de comentarios hechos por el deportista nacional Diego Moya, quien re recomendó venir a este lado del mundo. “En el verano europeo, el equipo de triatlón de la Universidad Católica llegó a Lugo, ahí hablamos. Luego corrí el 70.3 de Swansea y me dijeron que tenía que venir a Pucón. Todo empezó como broma y luego se dio”, relata.

Los días en la localidad del sur lo entusiasman. “Pase lo que pase con el resultado, no me arrepiento de estar aquí, es un sitio espectacular, al que espero venir, no solo para competir, sino para visitar la zona”, cierra.