De apuesta de París 2024 a papelón: ¿Volverá el breaking a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028?

El breaking realizó su ansiado estreno en los Juegos Olímpicos. La disciplina, que fue la apuesta de París 2024, coronó a la japonesa Ami Yuasa y al canadiense Philip Kim. Sin embargo, pese a sus sorprendentes actuaciones, toda la competencia quedó empañada por lo realizado por la australiana Rachael Gunn.

El breakdance generaba expectación para algunos y dudas para otros. Su presencia en el programa olímpico era la novedad absoluta. Sin embargo, todo se fue diluyendo. Más bien se pasó a la decepción, principalmente producto de lo hecho por la oceánica, denominada como Raygun.

Gunn se llevó todos los focos del debut de la competencia disputada en el parque urbano de la Plaza de la Concordia. Ahí, vistiendo un buzo verde de la delegación australiana, realizó una actuación desastrosa, que rozó lo ridículo. Se retorció torpemente en la pista, en una imagen que cuesta describir con palabras. Lo claro es que mostró un nivel notoriamente inferior que el resto de los competidores y recibió una módica evaluación de cero puntos en sus tres enfrentamientos válidos por la ronda clasificatoria. Lógicamente, los perdió todos y sumó un resultado general de 54-0.

Su participación se viralizó y dio la vuelta al mundo. Minutos después, ya era conocida en todo el planeta. Se convirtió rápidamente en una especie de celebridad de internet, aunque no recibió los mejores comentarios.

¿Quién es Rachael Gunn?

Gunn fue el blanco de las críticas. La australiana de 36 años es profesora en la Universidad Macquarie de Sydney y está ligada desde hace años con el breakdance. De hecho, sus líneas de investigación incluyen a la disciplina, la danza callejera y la cultura hip-hop. Incluso tiene un doctorado, en el cual su tesis se centró en la interseccionalidad del género y la cultura del breaking.

Raygun ya había representado a Australia en los Campeonatos del Mundo de 2021 y 2022, antes de ganarse su puesto en París 2024 en el Campeonato de Oceanía del año pasado.

Gunn salió al paso de las críticas y aseguró que no pretendía vencer a las competidoras de mejor nivel técnico, apostando por su creatividad. “Todos mis movimientos son originales. La creatividad es muy importante para mí. Salgo ahí fuera y muestro mi arte. A veces les gusta a los jueces y otras no. Hago lo mío y eso representa al arte. De eso se trata”, aseguró.

“Lo que quería hacer era venir aquí y hacer algo nuevo, diferente y creativo; ese es mi punto fuerte, mi creatividad. Nunca iba a vencer a estas chicas en lo que mejor saben hacer, los movimientos dinámicos y potentes, así que quería moverme de forma diferente, ser artística y creativa, porque ¿Cuántas oportunidades tienes en la vida de hacer eso en un escenario internacional? Siempre fui la que menos oportunidades de ganar tenía y quería dejar mi huella de una manera diferente” sentenció.

Los dardos hacia la australiana también ha provocado respuestas positivas. “Se trata de originalidad y de aportar algo nuevo y representar a tu país o región. Eso es exactamente lo que hizo Raygun: se inspiró en lo que le rodeaba, que en este caso, por ejemplo, era un canguro... Creó unos movimientos originales que podrían resultar graciosos o divertidos para otros, pero para nosotros representaba básicamente el breaking y el hip hop. Intentaba ser original y aportar algo nuevo. Desde nuestro punto de vista, no era nada realmente impactante”, aseguró Martin Gilian, el juez jefe de breaking en los Juegos Olímpicos, también conocido como MGbility.

También apelaron a su longevidad en la disciplina, ya que Gunn comenzó a los 20 años a bailar de forma competitiva. También tiene conocimientos en otras formas de danza como bailes de salón, jazz, claqué y hip-hop. “Si no conocen la historia de Rachael, en 2008 se vio encerrada en una habitación llorando por participar en un deporte dominado por los hombres siendo la única mujer, y necesitó mucho valor para seguir adelante y luchar por su oportunidad de participar en un deporte que amaba”, declaró Anna Meares, exciclista profesional y jefa de misión de Australia.

“Eso la llevó a ganar la prueba de clasificación olímpica para estar aquí en París. Es la mejor bailarina de breakdance que tenemos en Australia. Ha representado al equipo olímpico, al espíritu olímpico, con gran entusiasmo y me encanta su valentía. Me encanta su carácter, y me siento muy decepcionada por ella por haber sido atacada como lo ha sido”, complementó.

¿Estará el breaking en Los Angeles 2028?

Con el propósito de intentar atraer al público más joven, el Comité Olímpico ha incluido al programa deportes como el skate, la escalada deportiva o el surf. Lo mismo ocurrió al aprobar el breaking, la gran apuesta de París 2024.

Sin embargo, desde antes que los Juegos comenzarán, ya estaba confirmado que su presencia solo limitaría a Francia, como la inclusión propia que realiza cada sede organizadora. Lo mismo ocurrió con el karate en Tokio 2020, por ejemplo.

De todas formas, podrían regresar para la cita que se desarrollará en Australia, en Brisbane 2032, aunque no todos lo ven probable. “Fue un milagro que estuviéramos en París para empezar. La cantidad de exposición a las personas adecuadas que pueden generar un cambio real en nuestra comunidad, en nuestra plataforma y ayudarla a crecer, será importante para nosotros. Nos permitirá, por primera vez, encontrar sostenibilidad y nos ayudará a elevar nuestra plataforma”, dijo Zack Slusser, vicepresidente de Breaking for Gold USA y USA Dance, a NBC.

“Sería fantástico que el breaking volviera a los Juegos Olímpicos. Pero, al mismo tiempo, será un verdadero reto para la comunidad y para aprovechar esta oportunidad a nivel interno”, añadió.

En Los Angeles 2028, en tanto, se añadirán seis deportes nuevos al calendario: cricket, béisbol, sóftbol, lacrosse, fútbol bandera y squash. Estos últimos dos estarán por vez inédita en una cita de los cinco anillos.

No obstante, tanto el cricket como el lacrosse volverán a la competencia luego de cien años. El béisbol y el sóftbol, en cambio, fueron eliminados del programa en 2008.