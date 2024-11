De vuelta al Monumental: el día después de Arturo Vidal en medio de la denuncia en su contra

“Siempre pasa algo en Colo Colo”. Esta vieja frase ya es célebre en el Monumental y sirve para explicar que, incluso en los mejores momentos deportivos del equipo, siempre termina ocurriendo algo que altera la tranquilidad del club. Luego del notable triunfo 3-0 sobre Deportes Iquique, que dejó a los albos a un triunfo del título, siempre y cuando el Tribunal de Disciplina no diga lo contrario.

Sin embargo, la madrugada de este lunes en el Cacique se desayunaron con la noticia de que Arturo Vidal y otros futbolistas habían participado en una celebración hasta altas horas, aprovechando que el lunes tenían libre, y que terminó con el volante siendo conducido a una comisaría para un control de identidad, en medio de una denuncia de una mujer por una presunta agresión sexual.

Desde muy temprano, comenzaron los llamados telefónicos para intentar recabar más antecedentes. La gran cantidad de versiones de la situación hizo que el club consultara con sus abogados la pertinencia de involucrarse en la defensa de su principal figura y de los otros jugadores que pudiesen aparecer como denunciados. No obstante, todo quedó en suspenso. Incluso, comunicacionalmente, la instrucción fue no referirse públicamente a los hechos.

Arturo Vidal fue trasladado a una comisaría para realizar un control de identidad. Foto: Photosport

Con el correr de la mañana, fueron surgiendo nuevos testimonios y el video del control de identidad del mediocampista, quien aparece acompañado por Leonardo Gil, y se enfrascan en una discusión con carabineros. También los matinales televisivos mostraron en el sector del local nocturno uno de los autos que son asignados para el plantel por una de las marcas que auspicia al club y quedó en el lugar y que ocupa uno de los jugadores extranjeros.

En el directorio de Blanco y Negro inmediatamente hubo molestia por lo sucedido, porque el episodio no solo altera la tranquilidad, sino porque no consideran oportuno que un deportista de alto rendimiento esté hasta tan altas horas de la madrugada y, tras disputar un partido de mucha exigencia como fue el que disputaron ante Iquique, y más encima a menos de siete días de jugarse el título. “No es adecuado para un jugador de élite, sobre todo en una semana tan decisiva como esta”, dice un miembro de la mesa.

Esa misma molestia le fue transmitida a Vidal, a quien además le recomendaron no utilizar sus redes sociales por el momento, consejo que, al menos durante todo el lunes y parte de este martes, ha cumplido a cabalidad. Además, en la jornada de ayer martes, se produjo una conversación con el cuerpo técnico que encabeza Jorge Almirón y sus compañeros para abordar lo sucedido e intentar retomar rápidamente el camino de tranquilidad interna y enfocar la semana más importante del año.

Luego de entrenar con absoluta normalidad -se le vio bastante distendido, cuentan en Macul-, el King abandonó el Monumental en medio del asedio periodístico. El volante iba en el asiento del copiloto y bajó el vidrio del auto que lo trasladó para sacarse una foto con los hinchas. No habló con la prensa. También estaba contemplada una reunión con los demás jugadores involucrados para escuchar su versión de lo ocurrido.

Eso sí, la principal preocupación al interior del cuadro popular está en la acusación de desacato en contra de Jorge Almirón, por lo que la mayoría de las fuerzas jurídicas y dirigenciales se han concentrado en ese conflicto con Universidad de Chile.

Las reacciones

La conducta de Arturo Vidal fue abordada por varios exfutbolistas, entre ellos, el histórico Marcelo Barticciotto, expuso su opinión. “Acá hay dos cosas. No tiene nada de malo salir una noche, encima estaban festejando el cumpleaños a Cepeda y Pizarro, no encuentro nada de malo estar en un lugar privado, tratando de pasarla bien. No veo razones para criticar eso. Después, si los jugadores tomaron más de la cuenta, lo podemos discutir”, partió señalando el exdelantero en su tribuna como comentarista en radio Cooperativa.

Luego, añadió: “Muchos jugadores profesionales beben alcohol y fuman, es su vida privada, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es una opinión personal. Está mal, porque uno debe comportarse como deportista siempre. No está mal salir”, dijo.

Mientras que sobre la denuncia que derivó en una investigación de la fiscalía por un presunto delito sexual, Barti fue claro. “Lo otro lo tendrá que dictaminar la justicia. Nosotros no podemos opinar sin tener pruebas”, sentenció.

Por su parte, Juvenal Olmos, entregó una particular visión sobre lo sucedido. “Con el Chino Ríos pasó lo mismo. Durante 20 o 30 años de ‘¿por qué el Chino Ríos hace esto? ¿Y por qué no es de esta otra forma?’ Era, no más. Fue. Él es ídolo por eso y Vidal es lo propio”, afirmó en TNT Sports.

“Vivimos tratando el porqué Vidal no es de esta forma. Vidal es Vidal y hay que aceptarlo como es. Si él va a un lugar así, no es responsabilidad de él que sus compañeros quieran acompañarlo o no. Ahí hay jugadores grandes, mayores de edad, y cada uno tendrá que responder de acuerdo a sus propias vivencias”, complementó.