Diego López reacciona y justifica la sorpresiva visita de los hinchas al CDA: “No fue un apriete”

Las aguas están inquietas en Universidad de Chile. Los malos resultados del equipo ponen en tela de juicio al técnico de los azules, Diego López, quien salió al paso de las críticas y mostró su inconformidad.

“Estoy molesto con los resultados, después de lo que se ve en los entrenamientos y no en los partidos. Pero hay variables. Estoy molesto con los resultados, solo con eso”, explicó el ex DT de Brescia.

Sin embargo, también aclaró que “nosotros estamos comprometidos con el trabajo y siempre trataremos de revertir una situación donde nadie nos metió. Nos metimos solos y tenemos que salir solos. En el buen sentido de la palabra, como equipo”.

El técnico charrúa solo consiguió solo un triunfo en siete partidos por el campeonato nacional. Es más, sólo logró un punto de los últimos 15 posibles, una situación que pone en duda su continuidad, aunque le propio adiestrador aclaró el tema.

“Tengo contrato hasta diciembre, pero sabemos que el fútbol se precisan los resultados, que en estos momentos no se están dando. Soy consciente de eso. Tenemos que tratar de dar el máximo para dar vuelta la situación y retribuir la confianza que me dio el club”, aseguró el uruguayo.

Sobre el mismo tema, agregó que “está bien que cuestionen si los resultados no están. Yo estoy en un equipo grande. No me parece mal que se cuestione si los resultados no se ven. No me molesta para nada. Creo que es normal, más allá de lo que yo sienta. En qué club no hay gente molesta con los resultados si no hemos ganado. Es algo normal”.

Asimismo, insistió que “valoro y quiero dar vuelta la situación. Siento confianza. En otro momento quizás no estaría más el entrenador. Yo siento confianza en estos momentos”.

“No fue un apriete”

La presión se ha acrecentado en los últimos días. Sin embargo, el propio López aseguró que no todo el funcionamiento ha sido malo.

“Nosotros hemos estado en otros equipos y nos ha costado bastante también por los resultados. El funcionamiento en algunos partidos ha sido bueno, pero faltan detalles. Se ha ido mejorando. Después, hay que explicar que mejoramos y perdemos, eso es complicado”, dijo el técnico.

Y así también lo ejemplificó: “El otro día nos hacen un gol por un error nuestro, por una salida que no teníamos que hacer. Son pequeños detalles. Cometemos medio error y nos hacen un gol, tenemos que estar más concentrados”.

De la misma manera, el ex zaguero central comentó la situación que vivieron como plantel el sábado en la noche, cuando una docena de hinchas esperaron el regreso desde Curicó al Centro Deportivo Azul.

“Fue una charla positiva, no marca precedente. Para mí, fue positivo, así lo veo yo... ¿Por qué no vamos a escuchar al hincha? La charla con los hinchas no fue un apriete; hablaron personas, jugadores… Fue algo bueno. Estábamos con el plantel y el director deportivo. No pasó nada grave ni malo, hablamos hasta dentro del CDA, es bueno escuchar”, confirmó López.