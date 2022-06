Diego López sincera la situación de Galíndez en la U: “En estos momentos, no lo tenemos”

La permanencia de Hernán Galíndez en Universidad de Chile se transformó en un problema. Este viernes se transmitió, de hecho, el Centro Deportivo Azul apareció con rayados relativos a la situación del guardameta, quien ha sido el único que no se ha referido públicamente al problema que ha notificado al club y que su representante expuso a El Deportivo.

Los laicos están inquietos. Dicen que el jugador está en sus planes, pero también abren la puerta a una salida, siempre que medie una propuesta que satisfaga los intereses institucionales. “Hernán Galíndez es muy importante para nosotros. Contamos con él, pero nos abrimos a buscar o a escuchar ofertas porque la situación familiar le ha afectado y nos ha pedido que lo evaluemos”, aseguró el director deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

Mayo abordó sin tapujos la naturaleza del vínculo. “El contrato de Galíndez no tiene cláusula de salida. Cualquier ofrecimiento lo evaluaremos según la calidad de jugador que es Hernán. Él se quiere quedar. Intentaremos seguir ayudándolo y velaremos por la tranquilidad de su familia”, amplió.

Atajará Campos

Este lunes, la U juega la revancha ante General Velásquez, por la Copa Chile. Ese compromiso lo jugará Cristóbal Campos. “Es claro que no es una situación normal. Yo he tenido una conversación importante con él, el sábado, pero prefiero mantenerlo en privado. Los jugadores de calidad son siempre importantes, más si los tienes, y él es un jugador de selección”, partió explicando su entrenador Diego López. “En el partido anterior no estuvo por una decisión que tomamos y, en este caso, tampoco, protegiendo la situación”, añadió el estratega, para justificar su ausencia.

El rayado en contra de Hernán Galíndez. (Foto: radio ADN)

López añadió que el golero está entrenando al margen de sus compañeros. “No lo tendremos para el lunes, pero está claro que está entrenando como un profesional y esto es parte de que le podamos dar una mano en todo sentido”, especificó. En relación a la titularidad de Galíndez, finalmente, respondió: “Se los dije a los jugadores Quiero tener dos laterales derecho que peleen el puesto en los entrenamientos y en el arco es lo mismo, yo quiero calidad. Cuando estén en igualdad de condiciones veremos la respuesta”, sentenció.