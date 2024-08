Diego Sánchez entrega su versión sobre polémica entre Fernando Díaz y plantel de Coquimbo previo a duelo ante Colo Colo

No ha sido una semana tranquila para Coquimbo Unido. En la previa de su duelo con Colo Colo, surge la versión de un supuesto quiebre en el camarín pirata por los viajes que realiza el equipo cuando juega de visitante.

Más específicamente, se dice que a un grupo de jugadores no les gusta que su técnico, Fernando Díaz, se traslade en un vehículo diferente al de ellos o que simplemente no los acompañe en sus salidas fuera del puerto.

¿Cuál es la versión de los jugadores? Uno de los referentes que tiene la oncena porteña, Diego Sánchez, asegura que dicha versión es falsa y agrega que es “normal” que los desplazamientos se hagan de manera paralela.

“Para mí es una tema que se inventó. Cuando el equipo anda mal, comienzan a inventar estupideces. Es falso. Ya estamos viejos para eso. Es imposible que pase. En equipos en los que he estado yo, había entrenadores que no viajaban con nosotros y eso es normal”, asegura el portero en conversación con TNT Sports.

Luego agrega que “no hay ni una chance de que el plantel esté dividido por el tema de que el Nano no viaje con nosotros. Es por un tema médico. Y si fuese así, que el quiera viajar aparte porque se le canta… Está bien. Uno en el bus ni pesca al técnico, no es esencial que esté o no esté. No es tema”.

Versión que es refrendada por Díaz en diálogo con El Deportivo, pues asevera que “este es un grupo que, en líneas generales, dirijo hace años. No hay opción de que estemos divididos o de que no nos hablemos. Por eso digo que no me voy a hacer cargo de ese tipo de informaciones”.

Además, justifica sus viajes individuales por la enfermedad pulmonar que sufrió hace un par de meses le impedía subirse a una aeronave, por prescripción médica. “Después de la neumonía, me prohibieron viajar en avión y estar en la altura. También viajar en bus, para evitar contagios. Cuando viajaba, lo hacía en mi auto. Hubo partidos a los que no pude ir, como ante Cobresal, en El Salvador, por ejemplo”, concluye.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Coquimbo y quién transmite el partido?

El Cacique recibe al conjunto pirata este viernes, a las 19 horas en el estadio Monumental. De ganar los locales, quedarán a un punto del líder, Universidad de Chile, y si triunfa la visita, pasará por una unidad a los azules. Eso sí, el conjunto estudiantil se pondrá al día este sábado, a las 17:30 horas, cuando vaya a Rancagua a jugar con O’Higgins.