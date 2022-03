Eduardo Vargas: “Sabemos que nos jugamos la clasificación en estos dos partidos”

Eduardo Vargas ya llegó a Chile para unirse a la disciplina de la Roja. En su arribo a Santiago, el delantero de Atlético de Mineiro explicó las sensaciones frente a un duelo clave ante un rival complicado, como el Scratch.

“Sabemos el nivel de selección de Brasil, es una de las mejores del mundo. Pero nosotros nos estamos preparando para hacer un buen partido”, aseguró Turboman.

Asimismo, el atacante formado en Cobreloa aclaró la importancia del encuentro en el Maracaná. Un compromiso que, de alguna manera, podrá definir el futuro de los dirigidos de Martín Lasarte en estas eliminatorias.

“Contra Brasil es un partido que se vive muy intensamente en la semana, sobre todo en los entrenamientos. Tenemos que estar muy concentrados para hacer las cosas bien. Nos jugamos la clasificación en estos dos partidos”, confirmó el ex Napoli de Italia a los canales oficiales del equipo nacional.

Consultado sobre el momento personal en el que llega a esta doble fecha de las clasificatorias, Vargas expresó que “ya llevo un año en Brasil y estoy muy contento, me he adaptado muy bien. Estoy con mucha confianza, me he sentido muy bien estos últimos partidos”.

Sobre las motivaciones de este nuevo desafío para lograr un cupo en Qatar 2022, afirmó que “cuando vengo acá siempre hay ganas de poder sumar y hacer las cosas bien. Hay compañeros que están en muy buen nivel y esperamos demostrarlo ante Brasil, el jueves”.

El Deportivo