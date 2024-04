El audio del VAR que acusa a Vecchio de intentar inventar un penal: “Busca el contacto; siempre la va a hacer cuando entre al área”

El fin de semana pasado Unión Española cayó como local contra Universidad de Chile, lo que le permitió a los laicos tomar el liderato exclusivo de la competencia. Sin embargo, este resultado pudo cambiar.

En una de las jugadas polémicas de la jornada, el volante Emiliano Vecchio cayó dentro del área tras el contacto con un jugador universitario, pero el juez desestimó cobrar un penal.

Ahora, la ANFP ha hecho públicos los audios del VAR. En el análisis de la jugada se puede apreciar el diálogo que sostuvo el árbitro Diego Flores con la cabina de videoarbitraje,.

“Luego de una posible infracción dentro del área penal, donde el defensor blanco contacta con su pie al delantero rojo, el árbitro no sanciona falta, porque interpreta que el contacto es leve y no tiene la fuerza para generar la caída del rival”, explican.

“El VAR, en su chequeo protocolar, analiza diferentes ángulos y velocidades, concordando con la decisión el árbitro en cancha. Toda vez que verifica la descripción que este realiza y valida que el contacto es mínimo y carece de elementos, fuerza o obstáculo para justificar que el delantero termine cayendo por esa causa”, continúan.

A continuación se escucha la conversación donde Flores es categórico al señalar que “él busca el contacto”, en relación a Vecchio.

La situación luego es confirmada por los árbitros del VAR, quienes también están de acuerdo con lo que señala el juez sobre el terreno de juego.

“El contacto es muy leve y él (Vecchio) busca el contacto. Es muy, muy leve”, enfatizan desde la caseta.

Claro que una de las frases más llamativas es la advertencia que se escucha al final. “Ojo que siempre la va a hacer cuando entre al área”.

Conflicto al final

Tras el final del encuentro, Emiliano Vecchio fue a encarar a Diego Flores pidiéndole explicaciones del por qué no había cobrado el penal, recibiendo la tarjeta roja. Claro que, según señala el informe del réferi, no fue en buenos términos.

“Hago presente que una vez finalizado el partido y luego de retirarnos del campo de juego, ya en el sector de ingreso a los camarines, el jugador Nro. 10 de Unión Española Sr. Emiliano Vecchio, que fue expulsado al término del partido, aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita ‘Nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste’”.

“Luego, este mismo jugador se acerca al cuarto árbitro de manera violenta e intimidante, quedando muy próximo (cara a cara) y le dice ‘¿Qué le dijiste cagón de mierda para que me echara?’, frase que repite varias veces. Debido al nivel de descontrol del jugador, sus compañeros debieron intervenir para retenerlo”, completa el informe.

Pero la intervención de Vecchio no terminó en solo esos dos incidentes. Cuando los jueces lograron ingresar al vestuario, el volante argentino amenazó con golpes a Flores.

“El jugador continuó con su actitud y luego me grita ‘Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste’. Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo ‘Sal afuera, ¿no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda’”, especifica