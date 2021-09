El cambio con más historia: el PSG y Pochettino aclaran que Messi salió por lesión

La salida de Lionel Messi en el partido entre el PSG y el Lyon aún genera controversia. Hoy, el club parisino salió a aclarar la causa que motivó la salida del argentino, quien abandonó el campo de juego con una señal de evidente molestia hacia el técnico, su compatriota Mauricio Pochettino. Los parisinos emitieron un comunicado en que dan cuenta del problema físico que motivó la sustitución, con un agregado: descartan la participación de la ex estrella del Barcelona en el próximo partido por la Ligue 1, frente al Metz.

“Lionel Messi, tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma una contusión ósea, se realizará un nuevo estudio en 48 horas”, consigna el parte que generó el club, que también considera actualizaciones acerca de Marco Verratti, Sergio Ramos e Ismael Gharbi.

Otra imagen del encontrón entre Messi y Pochettino. (Foto: Reuters)

La versión de Pochettino

Más tarde, fue Pochettino quien abordó la incómoda situación que vivió este domingo. “Desde la banca, como observamos siempre a los jugadores, hemo visto que Leo se estaba chequeando la rodilla, también después de un remate. La verdad es que, estando contento de su juego, porque había hecho una muy buena primera parte, con esa información tomamos la decisión de cambiarlo”, justificó el estratega.

El ex técnico del Tottenham no eludió el conflicto que vio todo el mundo. “Entiendo la situación y la acepto como tal. No me causa más o menos sorpresa. La prioridad siempre es la salud del jugador antes que cualquier resultado. Con la información interna que teníamos pensamos que lo mejor para él era salir. Todos los grandes campeones quieren estar en el campo siempre. Estoy tranquilo. Es normal que pasen estas cosas”, manifestó respecto de la reacción de La Pulga, quien le negó la despedida en el momento de abandonar el campo de juego.

Sin embargo, pese al incidente, el entrenador aclaró que la relación entre ambos sigue siendo óptima.