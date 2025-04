El clímax del proyecto Arteta: el aprendiz de Guardiola lleva el sueño de la primera Champions para el Arsenal

La prensa deportiva internacional vendía la revancha entre Real Madrid y Arsenal como la opción de una remontada histórica de los merengues. Una más dentro de su laureada trayectoria. Sin embargo, no hubo ningún atisbo de reacción. Los Gunners dieron el batacazo, no solo por sacar de carrera al más ganador de la Copa de Europa, sino porque le ganó los dos partidos y siendo totalmente superior en la eliminatoria. Es el único elenco inglés que sigue en pie por el máximo cetro continental.

Del Big Six de la Premier League, el Arsenal es uno de los dos que nunca ha sido campeón de Europa (el otro es su vecino Tottenham). Pese a éxitos locales, el club ha debido cargar con el estigma de que no cumple en los momentos límite, en las instancias decisivas. Por ejemplo, no gana la liga inglesa hace 21 años (cuando fue campeón invicto). Solo en una ocasión ha disputado la final de la Liga de Campeones. Sucedió en 2006, cuando cayó con el Barcelona de Frank Rijkaard, en Saint-Denis. Este año, tiene la gran oportunidad de romper su propia historia y llegar a Múnich.

Luego de la extensa y exitosa etapa de Arsène Wenger, el club tuvo una difícil transición. El elegido para relevar al francés fue Unai Emery, hoy en el Aston Villa, quien estuvo poco más de un año en el cargo. Luego de un interinato del exjugador Fredrik Ljungberg, en diciembre de 2019 asumió Mikel Arteta, en una apuesta de los londinenses. Es el aprendiz más aventajado de Josep Guardiola. El exfutbolista fue asistente técnico de Pep en el Manchester City, hasta que inició su ruta en solitario, teniendo su primer proyecto a la cabeza en un club donde jugó entre 2011 y 2016 (pupilo de Wenger).

La influencia del multicampeón con Barcelona se ejemplifica en que Arteta reconoció que se comunicó con su mentor antes del partido. “Lo he llamado esta mañana (miércoles), porque si estoy aquí es gracias a él. Fue mi inspiración como entrenador y como jugador y pasé cuatro años con él. Si estoy aquí es gracias a él”, emitió el flamante estratega semifinalista. Además, lanzó que que en el Bernabéu tuvo “la mejor noche” de su carrera deportiva.

Hay que retroceder la película. En el afán de recuperar el protagonismo perdido, los Cañoneros le dieron el respaldo al español para reformular la plantilla cuando aterrizó en Londres. Se le abrió la puerta de salida a algunos de los más veteranos y también contó con la espalda financiera para fichar a futbolistas que se acoplaran a su idea.

Arteta junto a Guardiola, su mentor. JASON CAIRNDUFF

Dos de los tres fichajes más caros de la historia de la institución fueron en el periodo Arteta. El número uno es Declan Rice, la figura de la serie ante el Madrid, más allá de los golazos de tiro libre que hizo en la ida. Adquirieron su carta, al West Ham, en una cifra récord de 116 millones de euros (US$ 130 millones). La otra transferencia millonaria fue la compra del alemán Kai Havertz, al Chelsea, por 75 millones de euros (US$ 85 millones).

Otros fichajes destacados son los brasileños Gabriel Jesús (quien coincidió con Arteta en el City) y Gabriel Magalhaes, el ghanés Thomas Partey, el noruego Martin Odegaard, el ucraniano Oleksandr Zinchenko, el italiano Riccardo Calafiori, los hispanos David Raya y Mikel Merino, entre varios más. El DT logró armar un plantel dúctil. Ante las bajas, en los dos partidos contra los merengues, Merino (mediocampista) fue el centrodelantero.

En su minuto, se especuló con la posibilidad de que Alexis Sánchez retornara al Arsenal, post Olympique de Marsella. La prensa británica habló del interés del tocopillano de volver a Londres, sin embargo el DT bajó el pulgar. El hispano ha privilegiado armar un elenco más joven, para el fútbol intenso que pregona.

Si bien en la Premier League hay elencos con billeteras onerosas y frecuentemente gastan cifras exorbitantes (City, United, Chelsea), el Arsenal no se ha quedado atrás. Tanto así que tiene la plantilla más valorizada entre los semifinalistas de la Champions: 1.130 millones de euros (US$ 1.280 millones). Lo que le falta a los Gunners es dar ese paso definitivo que le permita ganar títulos. Volvió a ser animador en la liga inglesa, acabando en el segundo lugar en las últimas dos temporadas, peleando palmo a palmo con Manchester City por la corona. En la Premier anterior quedó a dos puntos del campeón. En el torneo actual está lejos del Liverpool, lo que le permite poner su foco principal en el desafío europeo y en la llave contra el PSG de Luis Enrique.